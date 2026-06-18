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Novi trend za radnike na daljinu: 'Soft off day' postaje sve popularniji

Rad na daljinu
Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
18.06.2026.
u 06:00

Na društvenim mrežama sve se češće govori o takozvanom „soft off danu“, danu kada zaposlenici formalno rade, ali zapravo odrađuju samo neodgodive poslovne obveze. Trend uključuje remote radnike koji dogovorenu smjenu koriste kao dan za odmor bez uzimanja službenog slobodnog dana.

Ovaj koncept neki nazivaju svojevrsnim „korporativnim trikom“ koji omogućuje predah od posla bez trošenja godišnjeg odmora. U praksi to znači provjeravanje e-mailova s vremena na vrijeme, sudjelovanje na obaveznim video pozivima i odrađivanje samo najvažnijih zadataka, prenosi Metro. Hiperproduktivnost, pritisak na radnom mjestu, stalna dostupnost i manjak slobodnog vremena često potiču zaposlenike da traže načine za kratki predah tijekom radnog tjedna. Zbog svega navedenog ideja o „soft off dayu“, mnogim radnicima na daljinu, postaje sve privlačnija.

Razni korisnici TikTok platforme podijelili su savjete kako provesti takav dan, a da zaposlenik i dalje izgleda aktivno na poslu. Cilj ovog poslovnog trika je da zaposlenik daje dojam dostupnosti i aktivnosti na komunikacijskim platformama, ali kasnije započne radni dan, sporije odgovara na upite i općenito se manje usmjerava na zadatke koje mogu riješiti drugi ili koji su odgodivi. Jacqueline Nicole samo je jedna u nizu TikTok korisnika koji su podijelili sa svojim pratiteljima kako izgleda njihove soft off day.  Video je brzo privukao pažnju korisnika, a u komentarima su se javili brojni ljudi koji su priznali da i sami ponekad imaju „soft off day“. Dio njih piše kako im takvi dani pomažu da izdrže stresna razdoblja na poslu i spriječe izgaranje. Ipak, neki su upozorili da bi takva praksa mogla postati problem ako se pretvori u redovitu naviku.

@jacquelinenicole84

My soft off days are getting me through the next 3 weeks

♬ original sound - jacquelinenicole

Karijerna trenerica Hannah Salton upozorava da takva praksa može biti rizična ako postane redovita navika. Objašnjava da je razumljivo da zaposlenici ponekad trebaju sporiji dan jer razina energije nije uvijek ista i životne okolnosti mogu utjecati na radni tempo i motivaciju radnika. No dodaje da se problem može pojaviti kada se granice konstantno počnu pomicati. Ako netko počne odbijati zadatke bez objašnjenja ili zakazivati lažne sastanke kako bi izbjegao posao, to može narušiti povjerenje između zaposlenika i nadređenih. Takvo ponašanje, upozorava, može dovesti do pojačanog nadzora zaposlenika ili potencijalnog otkaza.
Salton ističe da bi, umjesto skrivanja ovakvih pauza, bolji pristup bio otvorena komunikacija između zaposlenika i nadređenih. Ako zaposlenici često osjećaju potrebu za „soft off day“, to može biti znak da je potrebno preispitati količinu posla ili način organizacije rada.
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