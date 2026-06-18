Stručnjaci otkrili: Ovo je najčešća greška koju radite tijekom renovacije, a uništit će izgled vašeg doma

Ljeto je savršeno vrijeme za planiranje i izvedbu DIY, tj. “uradi sam” projekta. Trend “uradi sam” projekata poboljšanja doma buknuo je za vrijeme pandemije. S obzirom na to da je većina ljudi vrijeme provodilo zatvoreno u svoja četiri zida, sve češće su se odlučili posvetiti uljepšavanju vlastitoga doma. Iako su DIY projekti, rjeđa pojava danas nego za vrijeme pandemije, mnogi i dalje odlučuju samostalno urediti dom, bez profesionalne pomoći, kako zbog novčanih razloga, tako i zbog želje za učenjem novih stvari, prenosi jchs.harvard.edu. Ako ste se i sami htjeli okušati u “uradi sam” projektu renovacije doma, postoji jedna česta greška koja će vam otežati proces preuređenja, a rade ju gotovo svi početnici.

DIY entuzijastica Kimberly Walsh istaknula je najvažniji element svake samostalne renovacije, a to je dobra priprema. U nestrpljenju i zanosu početnici čine istu grešku, prenosi Express. Iako je proces pripreme mnogima dosadan i nezanimljiv, jer što prije želite vidjeti rezultate svog rada, on je doista pola posla. Kao primjer navodi radove bojanja zidova, koji vrlo često nisu pravilno odrađeni. Tijekom bojanja zidova mnogi preskaču pravilne korake pripreme, poput brušenja zidova i nanošenja baze. Iako ćete tako dobiti brze rezultate, uskoro će vam biti potrebna nova renovacija jer će boja na zidovima izgledati svježe puno kraće nego što bi to bilo da ste zid pravilno pripremili, a i zid će potencijalno dobiti i neželjenu teksturu koja će otežati buduće renovacije.

Lewis Janes, voditelj odjela za uređenje i skladištenje u poznatom britanskom lancu specijaliziranom za proizvode za uređenje doma Wickes, ponovio je Kimberleyin savjet o pripremi. „Jedna od najčešćih pogrešaka koje ljudi rade prilikom renoviranja ili „uradi sam“ projekata je podcjenjivanje pripreme, tj. preskakanje koraka poput čišćenja površina, brušenja ili preciznog mjerenja može utjecati na konačni rezultat”, zaključio je. Bojanje zidova trebate započeti čišćenjem zidova, nakon čega slijedi gletanje, brušenje, nanošenje baze ili podloge. Svi ovi zadaci važni su kako bi dobili što bolji rezultat. Kako biste se pravilno pripremili za određeni projekt, napravit popis zadataka i koraka koje trebate pratiti, savjetuje Janes. Ovako se nećete zanijeti u želji za što bržim rezultatima te ćete osigurati da ste napravili sve što ste trebali kako bi vaša obnova imala što dugotrajnije rezultate.