Optical Express otvorio prošireni dio poliklinike u Zagrebu

Optical Express, jedna od vodećih međunarodnih grupacija specijaliziranih za oftalmologiju i korekciju vida, svečano je otvorio prošireni dio svoje poliklinike u Zagrebu na događanju koje je okupilo brojne uzvanike, poslovne partnere i ugledne oftalmologe. Optical Express u Hrvatskoj posluje više od 20 godina te je dio međunarodne mreže s više od 130 poliklinika diljem Europe, čime hrvatskim pacijentima osigurava pristup suvremenim tehnologijama i najvišim standardima oftalmološke skrbi.

Program otvorenja dodatno je upotpunio glazbeni nastup Nele Đinđić, a posebnu važnost događaju dao je dolazak osnivača i predsjednika Optical Express grupacije Davida Moulsdalea te članova tima iz Ujedinjenog Kraljevstva, potvrđujući stratešku važnost hrvatske poliklinike unutar međunarodne mreže Optical Expressa. „Ponosni smo na kontinuirani razvoj naše poliklinike u Hrvatskoj i na ulaganja koja našim pacijentima omogućuju pristup najmodernijim tehnologijama i vrhunskoj oftalmološkoj skrbi. Proširenje zagrebačkog centra i uvođenje novih tehnoloških rješenja potvrđuju našu dugoročnu predanost izvrsnosti te dodatno učvršćuju poziciju Hrvatske kao važnog dijela Optical Express međunarodne mreže“ izjavio je David Moulsdale.

Luka Franić, Bože Mihaljević, Nikolina Zrakić, Dean Šarić i Stephen Hannan Foto: Optical Express arhiva

Proširenje zagrebačke poliklinike rezultat je kontinuiranog rasta poslovanja i povećane potražnje za oftalmološkim uslugama. Postojeći prostor tijekom godina postao je nedostatan za potrebe daljnjeg razvoja i organizacije rada, zbog čega je pokrenut opsežan projekt proširenja i modernizacije. Projekt je uključivao uređenje novog prostora, renovaciju postojećeg dijela poliklinike na gornjoj etaži te otvaranje dodatne operacijske sale, čime su operacije mrene odvojene od laserskih zahvata radi još učinkovitije organizacije rada i veće udobnosti pacijenata.

Novi prostor poliklinike Optical Express Foto: Optical Express arhiva

U građevinske radove novog prostora investirano je približno 130.000 eura, dodatnih 50.000 eura u renovaciju postojećeg dijela poliklinike, dok je u novu medicinsku opremu i refrakcijske jedinice uloženo još oko 120.000 eura. Ova investicija predstavlja važan korak u daljnjem razvoju Optical Expressa u Hrvatskoj te dodatno potvrđuje predanost pružanju vrhunske kvalitete skrbi i najmodernijih rješenja za korekciju vida.

Novi prostor poliklinike Optical Express Foto: Optical Express arhiva

Kao vodeća poliklinika za refraktivnu kirurgiju i korekciju vida, Optical Express je u svoj centar u Zagrebu uveo novi laser Teneo 317 Model 2 tvrtke Bausch + Lomb, jednu od najnaprednijih tehnologija za lasersko skidanje dioptrije dostupnih na tržištu. Optical Express ujedno je i prva poliklinika u Hrvatskoj koja koristi ovaj inovativni laser nove generacije, koji omogućuje iznimno precizne, personalizirane i minimalno invazivne zahvate uz još višu razinu sigurnosti i udobnosti za pacijente.

Napredna tehnologija novog lasera omogućuje veću preciznost korekcije vida, individualni pristup svakom oku i dioptriji te brži postoperativni oporavak. Zahvaljujući njegovim naprednim mogućnostima, pacijentima je dostupno još kvalitetnije iskustvo liječenja i još viši standard refraktivne kirurgije.

Dean Šarić dr.med Foto: Optical Express arhiva

Uz novi laser, poliklinika je investirala i u Stelaris Phaco sustav za operacije mrene, suvremeni uređaj koji omogućuje učinkovitiji i nježniji kirurški pristup. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji i visokoj preciznosti tijekom zahvata, pacijentima se osigurava sigurnije operativno iskustvo, smanjena traumatičnost zahvata i brži oporavak nakon operacije. U kombinaciji s novim operacijskim salama i proširenim prostorom, nova oprema dodatno unapređuje organizaciju rada te cjelokupno iskustvo pacijenata.

Nela Đinđić Foto: Optical Express arhiva

Glavni fokus Optical Expressa i dalje ostaju lasersko skidanje dioptrije, refraktivna zamjena leće i operacije mrene, područja u kojima poliklinika kontinuirano ulaže u razvoj tehnologije i stručnosti svojih timova. Zahvaljujući proširenju prostora, novoj operacijskoj sali i najmodernijoj opremi, pacijentima će biti omogućena još učinkovitija, sigurnija i personaliziranija skrb. Uz navedene zahvate, poliklinika nudi i manje kirurške zahvate te estetske tretmane poput primjene botoksa i dermalnih filera.

Bože Mihaljević dr.med. Foto: Optical Express arhiva

Otvaranjem proširenog prostora, novim ulaganjima i uvođenjem najnovije tehnologije, Optical Express dodatno potvrđuje svoju predanost pružanju vrhunske oftalmološke skrbi te omogućavanju pacijentima pristup modernim, sigurnim i personaliziranim rješenjima za korekciju vida.