Dobar početak za mamu i dijete - sada i u obliku praktičnih kapi

Briga o crijevnoj flori danas se sve više prepoznaje kao važan dio razvoja organizma već od najranije dobi. Sve više pažnje pritom posvećuje se svakodnevnim navikama tijekom trudnoće i u prvim mjesecima djetetova razvoja, upravo u razdoblju kada se postupno oblikuje crijevni mikrobiom i razvija ravnoteža crijevne flore.

Dobar osjećaj u crijevima od samog početka

Optimalno funkcioniranje crijeva važno je za razvoj djeteta jer crijeva nisu samo mjesto probave i apsorpcije hranjivih tvari, već i važan dio imunosnog sustava. Upravo zato sastav i raznolikost crijevne flore imaju važnu ulogu tijekom ranog razvoja djeteta. Posebno važnu ulogu pritom imaju bifidobakterije i laktobacili: korisne bakterije koje sudjeluju u razvoju crijevne flore i podržavaju njezinu ravnotežu.

Kako majčina crijevna flora utječe na dijete?

Razvoj crijevnog mikrobioma počinje već rođenjem. Tijekom vaginalnog poroda bakterijska flora majke prenosi se na dijete i predstavlja prvi kontakt bebe s korisnim bakterijama. Važnu ulogu nakon rođenja ima i majčino mlijeko koje predstavlja prirodan izvor bifidobakterija te važnu “prvu hranu” za korisne bakterije. Na razvoj crijevne flore pritom mogu utjecati različiti faktori tijekom najranije dobi, uključujući način prehrane novorođenčeta i svakodnevne navike tijekom trudnoće i prvih mjeseci života djeteta. Zbog toga mnogi roditelji danas pažljivije biraju proizvode koje žele uključiti u svoju svakodnevnu rutinu.

Za dobar početak života

Upravo s tom idejom razvijen je OMNi-BiOTiC® PANDA, namijenjen trudnicama i bebama, osmišljen kao podrška crijevnoj flori u osjetljivom razdoblju razvoja i prilagodbe organizma. Temelji se na kombinaciji četiri bakterijska soja koji se prirodno nalaze u ljudskim crijevima, a njegova se primjena preporučuje trudnicama od najkasnije 8. mjeseca trudnoće te tijekom prve godine života djeteta.

OMNi-BiOTiC® PANDA – Dobar početak za mamu i dijete

OMNi-BiOTiC® PANDA već je godinama poznat roditeljima koji žele dodatnu podršku svakodnevnoj rutini, a njegova znanstveno ispitana kombinacija bakterijskih sojeva koristi se i prati u praksi još od 2007. godine. Sada je, uz postojeći oblik praha, dostupan i u obliku praktičnih kapi koje omogućuju jednostavniju primjenu kod novorođenčadi i beba, posebno u prvim mjesecima života.

Kapi se mogu nakapati izravno u bebina usta, što roditeljima olakšava svakodnevnu primjenu već od prvih dana života. Formula sadrži 3 milijarde bakterija po dozi i temelji se na istoj znanstveno ispitanoj kombinaciji bakterijskih sojeva kao i oblik praha, a bakterije su otopljene u suncokretovom ulju koje osigurava njihovu stabilnost i posebno je prikladno za bebe. Dok je prah praktičan za trudnice i pripremu u bočici, kapi su prilagođene jednostavnijoj primjeni kod novorođenčadi i dojene djece.

U prvim mjesecima života, kada se roditelji tek prilagođavaju novoj svakodnevici, upravo su jednostavne rutine često one koje najlakše postaju dio dana. Nova forma OMNi-BiOTiC® PANDA kapi zato donosi dodatnu fleksibilnost i jednostavniju primjenu od prvog dana života.