Svjetski hit u liječenju inkontinencije konačno u Zagrebu: Vodeći stručnjaci Poliklinike Medifem donose revolucionarnu EMSELLA® tehnologiju

Statistike su neumoljive, ali se o njima i dalje prečesto šuti: čak jedna od četiri žene pati od nekog oblika urinarne inkontinencije. Bježanje urina pri kihanju, kašljanju, tjelovježbi ili trčanju mnoge žene, nažalost, prihvaćaju kao neizbježan dio starenja ili života nakon poroda. No, zahvaljujući stručnom timu zagrebačke Poliklinike Medifem, najnaprednija svjetska tehnologija BTL EMSELLA® konačno je dostupna pacijentima u Zagrebu.

Beskompromisna potraga za izvrsnošću

Poliklinika Medifem već je godinama sinonim za vrhunsku medicinsku skrb, a njezin tim odabire isključivo najbolje, znanstveno potvrđene metode.

Dr. Milan Pavlović, direktor Poliklinike Medifem, objašnjava viziju koja stoji iza dovođenja ovog uređaja:

„U Poliklinici Medifem nikada ne pristajemo na polovična rješenja kada je u pitanju zdravlje naših pacijenata. Naš je cilj ginekološku skrb držati na najvišoj svjetskoj razini. Kada smo analizirali tržište uređaja za rehabilitaciju zdjeličnog dna, BTL EMSELLA® nametnula se kao jedini logičan izbor. Nismo željeli ponuditi kozmetički ili 'wellness' tretman, već isključivo vrhunsku medicinsku tehnologiju iza koje stoje rigorozna klinička istraživanja i neupitni rezultati .“

Tehnološka superiornost: Dubina prodora koju nitko drugi ne nudi

Na tržištu postoji niz uređaja koji obećavaju rješenje, ali EMSELLA® je u potpuno vlastitoj kliničkoj kategoriji. Za razliku od klasične elektrostimulacije koja zahtijeva skidanje odjeće i umetanje neugodnih sondi , EMSELLA koristi revolucionarnu HIFEM® (High-Intensity Focused Electromagnetic) tehnologiju.

Njezina najveća prednost je jedinstveno, visoko fokusirano magnetsko polje koje cilja duboke mišićne strukture na dubini od čak 10 do 12 centimetara. To je tehnološki adut i dubina prodiranja koju ne nudi niti jedna druga tehnologija na tržištu.

O njezinoj superiornosti govori Prof. dr. sc. Oliver Vasilj:

„Klasične metode i površinski stimulatori jednostavno ne mogu doprijeti do dubokih mišića i tkiva koji drže organe zdjelice na mjestu (onaj osjećaj nešto mi se spušta ili ispada). EMSELLA® djeluje potpuno drugačije: njezino fokusirano magnetsko polje bez otpora i bezbolno prolazi kroz tkivo do dubine od 12 centimetara. U samo 28 minuta, uređaj potiče više od 11.000 maksimalnih mišićnih kontrakcija, čime se ti duboki mišići ponovno uče pravilno raditi i intenzivno se obnavljaju. Jačanjem tih mišića organi u zdjelici dobivaju čvrsto dno i potporu što žene same navode i osjete.

Ovaj učinak nije samo osjećaj pacijenta i subjektivno poboljšanje, jer i medicina zasnovana na dokazima potvrđuje pozitivni učinak EMSELLA® uređaja. Tako da pomoću 3D ultrazvuka možemo točno izmjeriti i dokazati strukturne promjene, poput smanjenja otvora zdjeličnog dna nakon terapije. To je s dosadašnjim uređajima bilo jednostavno nezamislivo.“

Pravilna i sigurna postporođajna rehabilitacija

Trudnoća i porod ostavljaju dubok trag na mišićima dna zdjelice. Nošenje težine ploda devet mjeseci i sam porođajni napor rastežu fascije i slabe živčanu inervaciju, što dovodi do postporođajne inkontinencije i osjećaja nestabilnosti trupa.

Prof. dr. sc. Berivoj Mišković upozorava na odabir pravilnog tajminga i stručnog vodstva u poslijepođajnom razdoblju

Važno je istaći da se EMSELLA® nikada ne rabi tijekom trudnoće a s terapijom se ne smije žuriti u ranom u poslije porođajnom razdoblju. Naš primarni cilj u Medifemu nije forsirano ubrzati oporavak, nego omogućiti da se tijelo žene pravilno oporavi sukladno fiziološkim zbivanjima poslije porođaja. Tek nakon završetka babinja što je 6 tjedana nakon vaginalnog porođaja i urednog ginekološkog pregleda pacijentica je spremna za ovaj siguran medicinski protokol koji će joj vratiti tonus mišića zdjeličnog dna te stabilnost trupa (CORE). Što se tiče carskog reza razdoblje nakon kojeg se može započeti sa terapijom je od 8 do 12 tjedana.

Klinički dokazani rezultati

Učinkovitost protokola koji se provodi u Poliklinici Medifem potvrđena je egzaktnim postotcima iz službenih medicinskih studija:

64% – 68% iznosi prosječno poboljšanje općih simptoma urinarne inkontinencije već nakon standardnog ciklusa.

iznosi prosječno poboljšanje općih simptoma urinarne inkontinencije već nakon standardnog ciklusa. 81,33% pacijentica prijavljuje drastično i osjetno smanjenje bježanja urina.

pacijentica prijavljuje drastično i osjetno smanjenje bježanja urina. 34% – 44% žena nakon završetka ciklusa tretmana potpuno prestaje koristiti higijenske uloške.

žena nakon završetka ciklusa tretmana potpuno prestaje koristiti higijenske uloške. 64% je manje neugodnih noćnih epizoda curenja urina i buđenja (nokturija).

je manje neugodnih noćnih epizoda curenja urina i buđenja (nokturija). 76% pacijentica izvještava o značajnom porastu seksualne želje i općeg intimnog zadovoljstva, uz 60% lakše postizanje orgazma uslijed jačanja mišićnih kontrakcija.

Vratite kontrolu nad svojim tijelom

Urinarna inkontinencija više ne smije biti tabu tema o kojoj se razgovara s osjećajem srama. Zahvaljujući ginekolozima Poliklinike Medifem, najmoćnije i tehnološki najsuperiornije rješenje današnjice dostupno je u samom srcu Zagreba.

Urinarna inkontinencija više ne smije biti tabu tema o kojoj se razgovara s osjećajem srama.



