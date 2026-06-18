OMNi-BiOTIC® obilježava 30 godina postojanja: tri desetljeća istraživanja, kvalitete i inovacija

Prije trideset godina o mikrobiomu se govorilo uglavnom u znanstvenim krugovima. Danas je teško otvoriti zdravstvenu rubriku bez spomena crijevne mikrobiote, njezine povezanosti s imunitetom, metabolizmom, mentalnim zdravljem i općim stanjem organizma. No još sredinom devedesetih takva su saznanja bila tek u povojima.

Upravo tada nastala je priča o brendu OMNi-BiOTIC®, koji ove godine obilježava 30 godina postojanja i koji je tijekom tri desetljeća postao sinonim za znanstveno utemeljene sinbiotike.

Prvi proizvod, OMNi-BiOTIC® 6, predstavljen je 1995. godine kao jedan od pionira tada novog pristupa – kombiniranja više pažljivo odabranih bakterijskih sojeva u jednoj formulaciji. U vrijeme kada su probiotički proizvodi uglavnom sadržavali pojedinačne bakterijske kulture, OMNi-BiOTIC® 6 donio je drugačiji koncept: sinergijsko djelovanje više bakterijskih sojeva koji međusobno surađuju. Ono što je tada predstavljalo inovaciju danas je postalo jedan od temeljnih principa razvoja suvremenih višesojnih sinbiotika.

Danas, kada znanstvena zajednica sve više potvrđuje važnost suradnje različitih bakterijskih kultura unutar mikrobioma, taj se pristup smatra jednim od ključnih smjerova razvoja suvremenih sinbiotika.

Kad znanost postane misija

Iza razvoja proizvoda OMNi-BiOTIC® stoji Institut AllergoSan iz Graza, međunarodno prepoznat centar za istraživanje mikrobioma. Njegova priča započela je iz osobnog iskustva osnivačice i direktorice prof. Anite Frauwallner, koja je još početkom devedesetih godina počela intenzivno istraživati povezanost zdravlja crijeva i općeg zdravlja čovjeka. Njezino zanimanje za crijevne bakterije dodatno je produbilo osobno iskustvo. Nakon što je njezin suprug, nakon dugotrajne borbe s teškom bolesti crijeva i rakom debelog crijeva, preminuo u dobi od samo 40 godina, odlučila je posvetiti se istraživanju crijevnog mikrobioma te potrazi za odgovorima o njegovoj ulozi u očuvanju zdravlja i poboljšanju kvalitete života. Ta je potraga s vremenom prerasla u dugoročnu misiju – približiti znanstveno potvrđena saznanja o mikrobiomu liječnicima, ljekarnicima i široj javnosti.

Osnivačica Instituta AllergoSan, prof. Anita Frauwallner Foto: AllergoSan d.o.o.

Rezultat su tri desetljeća kontinuiranog ulaganja u istraživanje, razvoj i edukaciju. Danas Institut AllergoSan surađuje s brojnim vodećim sveučilištima, kliničkim centrima i istraživačkim institucijama diljem svijeta, a njegovi proizvodi prisutni su na više od dvadeset međunarodnih tržišta.

Više od 150 studija kao temelj povjerenja

U vremenu kada se tržište dodataka prehrani ubrzano širi, potrošači sve češće traže proizvode iza kojih stoje konkretni dokazi. Upravo je zato znanost od samog početka postavljena u središte razvoja proizvoda OMNi-BiOTIC®.

Do danas je provedeno više od 150 završenih te više od 50 aktivnih znanstvenih istraživanja, što Institut AllergoSan svrstava među vodeće europske istraživačke centre u području mikrobioma.

„Istraživanje je za nas uvijek na prvom mjestu. Nijedan proizvod ne dolazi na tržište bez prethodnih studija“, istaknula je prof. Anita Frauwallner povodom obilježavanja 30. obljetnice brenda.

Takav pristup donio je i međunarodna priznanja. Jedna od studija vezanih uz primjenu sinbiotika tijekom antibiotske terapije uvrštena je među najvažnija istraživanja u području mikrobioma te je postala dio međunarodnih stručnih smjernica.

Foto: AllergoSan d.o.o.

Kvaliteta koja se gradi desetljećima

U Institutu AllergoSan često ističu da kvaliteta nije samo cilj nego temelj poslovanja. Svaki bakterijski soj prolazi stroge kriterije odabira, laboratorijska ispitivanja i provjere prije nego što postane dio gotove formulacije. Tek nakon toga slijede klinička istraživanja kojima se potvrđuje djelovanje u stvarnim uvjetima primjene.

Takva filozofija vidljiva je i u vrijednostima tvrtke, među kojima se posebno ističu kvaliteta, inovacija, iskustvo i odgovornost prema korisnicima. Kroz više od tri desetljeća upravo su te vrijednosti oblikovale razvoj brenda koji je iz lokalne austrijske inicijative prerastao u međunarodno prepoznato ime u području zdravlja crijeva.

Dodatnu potvrdu kvalitete predstavljaju i brojna međunarodna priznanja koja su tijekom godina dodijeljena Institutu AllergoSan i brendu OMNi-BiOTIC®, kao i suradnje s više od 70 uglednih sveučilišta i istraživačkih institucija, među kojima su Charité Berlin, Sveučilišna bolnica u Zürichu te MIT Boston. Dodatnu potvrdu kvalitete i povjerenja stručne javnosti OMNi-BiOTiC® je ove godine dobio osvajanjem nagrade Estetica Premium Product 2026, pri čemu je OMNi-BiOTiC® 6 proglašen najboljim proizvodom u kategoriji probiotičkih dodataka prehrani u Hrvatskoj.

Mikrobiom kao jedno od najuzbudljivijih područja moderne medicine

Posljednjih godina istraživanja sve snažnije potvrđuju da mikrobiom nije važan samo za probavu. Znanstvenici danas proučavaju njegovu povezanost s imunosnim odgovorom, metabolizmom, raspoloženjem, kvalitetom života i brojnim drugim aspektima zdravlja.

Upravo zato interes za ovu temu raste i među stručnjacima i među građanima. Na hrvatskom tržištu proizvodi OMNi-BiOTIC® prisutni su već 20 godina te su tijekom vremena postali prepoznatljiv izbor među potrošačima koji traže proizvode temeljene na znanstvenim dokazima.

Danas su proizvodi OMNi-BiOTIC® dostupni u svim veledrogerijama, bolje opskrbljenim ljekarnama i specijaliziranim prodavaonicama diljem Hrvatske, a njihovu kvalitetu i znanstvenu utemeljenost prepoznaje sve veći broj zdravstvenih stručnjaka.

Pogled prema budućnosti

Iako obilježava važan jubilej, Institut AllergoSan ne gleda unatrag nego prema novim znanstvenim izazovima. Više od 50 aktivnih istraživanja trenutačno se bavi novim mogućnostima primjene mikrobioma i probiotičkih bakterija u različitim područjima medicine.

Posebno je zanimljivo što se sve više istražuje uloga mikrobioma izvan područja probavnog zdravlja – od podrške imunosnom sustavu do potencijalnog utjecaja na mentalno zdravlje i kvalitetu života. Upravo zato mikrobiom danas predstavlja jedno od najperspektivnijih područja suvremene medicine.

Od prvog proizvoda OMNi-BiOTIC® 6 do danas, zajednički nazivnik ostao je isti: znanstveni pristup, kontinuirano istraživanje i posvećenost kvaliteti. Upravo su te vrijednosti tijekom tri desetljeća oblikovale razvoj brenda OMNi-BiOTIC® i njegovu poziciju među najprepoznatljivijim imenima u području mikrobioma.