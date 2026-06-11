Povjerenje kao najveći kapital: kako je dr. Rotim izgradila jedan od najprepoznatljivijih zdravstvenih brendova u Hrvatskoj

U svijetu zdravstva reputacija se ne stvara preko noći. Za razliku od mnogih drugih industrija, gdje se tržišna pozicija može graditi agresivnim marketingom ili kratkoročnim trendovima, u medicini je jedina održiva valuta povjerenje. Upravo je na toj premisi doc. dr.sc. Cecilija Rotim tijekom godina izgradila jedan od najprepoznatljivijih zdravstvenih brendova u Hrvatskoj, a to je Poliklinika Rotim.

Njezina priča nije samo priča o uspješnoj karijeri u zdravstvu, već o strateškom razvoju organizacije koja je prepoznala promjene u očekivanjima pacijenata mnogo prije nego što su one postale standard. Danas pacijenti ne traže samo vrhunsku medicinsku uslugu. Traže iskustvo, sigurnost, dostupnost informacija i osjećaj da su u središtu procesa liječenja.

Upravo je ta promjena perspektive oblikovala razvoj Poliklinike Rotim. Ono što je započelo kao vizija stvaranja mjesta koje objedinjuje stručnost, inovacije i individualan pristup pacijentu, tijekom godina preraslo je u zdravstveni sustav kojem tisuće ljudi poklanjaju svoje povjerenje.

Foto: Poliklinika Rotim

No iza svakog uspješnog zdravstvenog brenda stoji izazov koji nadilazi poslovne rezultate. Kako održati vrhunsku stručnost u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja? Kako zadržati ljudski pristup u sustavu koji postaje sve složeniji? I kako izgraditi organizacijsku kulturu koja će jednaku razinu kvalitete pružati svakom pacijentu, svakoga dana?

Za doc. dr. Sc. Rotim odgovor je oduvijek bio isti, a to je dosljednost.

„U zdravstvu se povjerenje ne osvaja velikim kampanjama nego svakodnevnim odlukama. Pacijenti vrlo brzo prepoznaju kada je kvaliteta stvarna, a kada je samo obećanje. Naš je cilj od prvog dana bio izgraditi sustav u kojem će stručnost, transparentnost i ljudski pristup biti jednako važni kao i medicinski rezultati“, kaže doc. dr. sc. Cecilija Rotim.

Takav pristup pokazao se dugoročno održivim. Dok mnoge organizacije ulažu značajne resurse u izgradnju vidljivosti, najvrjedniji kanal rasta poliklinike Rotim ostala je preporuka zadovoljnih pacijenata. U industriji u kojoj se povjerenje teško stječe, a lako gubi, upravo preporuka predstavlja najjači pokazatelj kvalitete.

Foto: Neja Markičević/CROPIX

Istovremeno, razvoj zdravstvenog sektora posljednjih godina otvorio je nova pitanja o ulozi liderstva. Danas uspješan zdravstveni lider više nije samo vrhunski stručnjak. Od njega se očekuje sposobnost upravljanja timovima, razumijevanje tehnologije, praćenje trendova u dijagnostici i liječenju i kontinuirano ulaganje u iskustvo pacijenta.

„Tehnologija je važna i nastavit će mijenjati medicinu, ali nikada neće zamijeniti odnos između liječnika i pacijenta. Upravo u tom odnosu nastaje povjerenje, a ono ostaje temelj svake kvalitetne zdravstvene skrbi“, ističe Rotim.

Foto: Poliklinika Rotim

Njezina karijera pokazuje kako se dugoročna konkurentska prednost u zdravstvu ne temelji isključivo na opremi, infrastrukturi ili veličini organizacije. Temelji se na reputaciji koja se gradi godinama, kroz tisuće pojedinačnih iskustava pacijenata.

U vremenu kada se zdravstvena industrija ubrzano transformira, primjer doc. dr. Cecilije Rotim potvrđuje da su najvrjednije poslovne lekcije često i najjednostavnije. Povjerenje se ne može kupiti, ubrzati niti automatizirati. Može se samo zaslužiti.

A upravo je ono postalo najveći kapital jednog od najprepoznatljivijih zdravstvenih brendova u Hrvatskoj.