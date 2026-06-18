Skriveni uzrok starenja: Kako gubitak zubi mijenja fizionomiju lica i zašto fileri ne mogu riješiti taj problem

U potrazi za mladolikim i svježijim izgledom, najčešće se okrećemo dermatološkim i estetskim tretmanima. Ipak, proces starenja lica povezan je i s promjenama u koštano-mišićnoj strukturi, pri čemu usna šupljina igra važnu, ali često zanemarenu ulogu. Kada dođe do gubitka zubi ili spuštanja prirodnog zagriza zbog dugotrajne istrošenosti, posljedice nisu samo narušena funkcija žvakanja. Riječ je o problemu koji pokreće domino efekt u fizionomiji cijelog lica, uzrokujući preuranjeni i nagli gubitak volumena donje trećine lica.

Upravo zbog toga, u dentalnoj medicini sve se glasnije govori o konceptu dentalnog facelifta. Ne radi se o kozmetičkom zahvatu, već o cjelovitoj rekonstrukciji žvačnog sustava koja pacijentu vraća izgubljenu anatomsku visinu. Zagrebačka poliklinika Miličić Dental Clinic ovaj izazov rješava kroz integraciju modernih digitalnih protokola, dokazujući da se rješenje za mladolik izgled često krije u vraćanju funkcije zubi.

Foto: Miličić Dental Clinic



Što se događa kada oslabe "potporni stupovi"?

Ljudsko lice se temelji na kompleksnoj povezanosti kostiju, mišića i zubi koji čine čvrst okvir. Kada taj okvir izgubi svoju stabilnost, mišići i koža više nemaju na čemu ležati, što dovodi do njihovog opuštanja i formiranja dubokih brazda oko usta.

"Gubitak stražnjih zubi ili dugogodišnje nošenje neadekvatnih mobilnih proteza smanjuje vertikalnu dimenziju lica. Udaljenost između nosa i brada se smanjuje, brada se pomiče prema naprijed, a usne se stanjuju i uvlače prema unutra. Mnogi pacijenti u toj fazi pokušavaju problem riješiti dermalnim filerima, no to je samo maskiranje posljedice. Prava adresa je zapravo stomatološki stolac. Vraćanjem zubi u njihov pravilan položaj i visinu, mišićima lica vraćamo tonus, a koža se prirodno zateže", objašnjava dr. med. dent. Marko Miličić.



All-on-4 i All-on-6 terapija: Stabilnost koja transformira svakodnevicu

Za pacijente koji se suočavaju s potpunim nedostatkom zubi, povratak stabilnosti i estetike nekada je bio dugotrajan proces. Danas, zahvaljujući metodama All-on-4 i All-on-6, fiksni i potpuno stabilni zubi postali su standard koji se postiže u kratkom roku.

Foto: Miličić Dental Clinic

Ovaj koncept podrazumijeva ugradnju kompletnog zubnog niza na četiri ili šest implantata, a cijeli se proces u Miličić Dental Clinic temelji na naprednoj 3D dijagnostici i vođenoj računalnoj kirurgiji.

"Digitalno planiranje eliminira nagađanja. Prije nego što uopće započnemo zahvat, mi na ekranu imamo preciznu mapu pacijentove čeljusti i točno definirane kuteve ugradnje implantata. Za pacijenta to znači maksimalnu sigurnost, minimalno invazivan rad, izostanak boli i, što je najvažnije, brz povratak svakodnevnim aktivnostima uz fiksne zube koji preuzimaju ulogu prirodnih potpornih stupova lica", ističe dr. Miličić.



Individualna estetika kroz Digital Smile Design

Jednom kada se implantatima osigura čvrst temelj, nastupa visoka protetika vođena tehnologijom Digital Smile Design. Ovaj softverski sustav omogućuje analizu cjelokupne mimike lica, proporcija očiju, nosa i usana, kako bi se kreirale krunice koje savršeno odgovaraju fizionomiji pacijenta.

"Prirodan zub ima svoju teksturu, prozirnost i specifičan način na koji propušta svjetlost. Naš cilj kroz Digital Smile Design je stvoriti rad koji je nevidljiv za okolinu – osmijeh koji izgleda kao da je oduvijek bio tu, a koji istovremeno pruža idealnu podršku mekim tkivima lica i vraća mu izgubljenu svježinu", naglašava dr. Marko Miličić.

Foto: Miličić Dental Clinic

Kvalitetni materijali, poput cirkon keramike, omogućuju postizanje upravo te visoke estetike, koja uspješno briše godine s lica bez narušavanja autentičnosti pacijenta.



Zdravstveni i estetski preokret

Suvremeni pristup koji njeguje tim u Miličić Dental Clinic pokazuje da se estetika više ne može promatrati odvojeno od zdravlja. Funkcionalna rekonstrukcija zubi kroz fiksnu protetiku i implantologiju je izravno ulaganje u kvalitetu života, samopouzdanje i slobodu u svakodnevnoj komunikaciji.

Svaka uspješna i dugotrajna transformacija zahtjeva detaljnu analizu i planiranje prilagođeno pacijentu. Na besplatne konzultacije u Miličić Dental Clinic možete se naručiti pozivom na broj 01/20 80 328, putem web stranice www.milicicdent.hr ili e-mailom na info@milicicdent.hr

To je ujedno i prvi, najvažniji korak prema osmijehu koji vraća funkcionalnost, zdravlje i prirodan izgled lica.