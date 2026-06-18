Je li vaš ljubimac među njima? Ovih 12 pasmina pasa je stvoreno za vodu, kupanje i ljetne avanture
Baš kao što neki ljudi obožavaju more, jezera i rijeke, postoje i psi kojima je voda gotovo prirodno okruženje. Mnoge od tih pasmina nekada su uzgajane upravo za rad u vodi, pomaganje ribarima, donošenje plijena, spašavanje ili pratnju ljudima na čamcima. Ako tražite psa koji će s vama rado skočiti u valove ili uživati uz obližnje jezero, ove pasmine mogle bi biti pravi izbor, piše Daily Paws.
Portugalski vodeni pas: Portugalski vodeni pas odličan je izbor za ljude koji vole plivanje, ribolov i aktivan boravak na otvorenom. Riječ je o pametnoj, privrženoj i pustolovnoj pasmini koja se jako veže uz svoje ljude. Budući da ima mnogo energije, najbolje će se snaći u aktivnoj obitelji koja mu može pružiti dovoljno igre, šetnji i zajedničkih aktivnosti.
Španjolski vodeni pas: Španjolski vodeni pas uzgajan je kao radni pas, a posebno se isticao u čuvanju stada i donošenju vodenih ptica. Zaigran je, društven i privržen, a uz dobru socijalizaciju može se lijepo slagati s djecom i drugim psima. Prepoznatljiv je po kovrčavoj, vunastoj dlaci koja ne traži klasično češljanje, ali zahtijeva pažljivo održavanje jer se može skupljati u pramenove.
Barbet: Barbet, poznat i kao francuski vodeni pas, obožava vodu i rado će iskoristiti svaku priliku za plivanje. Dobar je obiteljski pas, ali najviše mu odgovara aktivna obitelj koja voli boraviti izvan kuće. Vrlo je inteligentan i društven, no njegova gusta kovrčava dlaka traži redovitu njegu kako se ne bi zapetljala.
Irski vodeni španijel: Irski vodeni španijel najveći je među španijelima i lako ga je prepoznati po neobičnom, gotovo 'štakorskom' repu. Osim što je izvrstan plivač, vrlo je zaigran, nježan i spreman učiti. Dobro se slaže s djecom i drugim psima, osobito ako je od malena naviknut na različite ljude, životinje i situacije.
Engleski seter: Engleski seter jedna je od najstarijih poznatih lovačkih pasmina, a poznat je po nježnoj naravi i elegantnom izgledu. Ima dugu, svilenkastu bijelu dlaku s pjegama, zbog čega mu je potrebno redovito uređivanje. Zbog svoje blage, prijateljske i smirene naravi često se opisuje kao pravi 'gospodin' među psima.
Lagotto Romagnolo: Lagotto Romagnolo potječe iz Italije, a njegovo ime može se prevesti kao 'jezerski pas iz Romagne'. Poznat je kao pas koji voli vodu, ali i kao izvrstan tragač za tartufima. Privržen je, živahan i vrlo pametan, no treba mu svakodnevna mentalna stimulacija kroz igru, trening i zadatke za njuškanje.
Newfoundland: Newfoundland je jedan od najvećih pasa na svijetu, ali i jedan od najnježnijih. Ovi veliki, mirni psi poznati su kao izvrsni plivači, a njihova gusta dlaka pomaže im u hladnijoj vodi. Iako su dragi, odani i često pravi kućni ljenjivci, treba računati na puno linjanja, slinjenja i redovitu brigu o ušima.
Boykin španijel: Boykin španijel razvijen je u 20. stoljeću, a posebno voli lov, vodu i donošenje predmeta. Srednje je veličine, prepoznatljiv po smeđoj dlaci, a po naravi je pametan, drag i vrlo vezan uz obitelj. Budući da je energičan i sportski građen, treba mu barem sat vremena aktivnog kretanja dnevno.
Chesapeake Bay retriver: Chesapeake Bay retriver, često zvan i 'Chessie', jedini je retriver uzgojen u Americi. Vrlo je aktivan, snažan i odličan u lovu, donošenju predmeta i plivanju. Zahvaljujući gustoj, vodootpornoj dvostrukoj dlaci dobro podnosi vodu, a zbog smirene i privržene naravi može biti i izvrstan obiteljski pas.
Pudl: Pudl se često povezuje s elegancijom, ali riječ je i o vrlo inteligentnom, aktivnom i sposobnom psu. Standardni pudli posebno vole kretanje i vodu, a njihova pasmina povijesno je povezana s donošenjem plijena iz vode. Iako se malo linjaju i često odgovaraju osobama sklonima alergijama, njihova dlaka traži redovitu i stručnu njegu.
Labrador retriver: Labrador retriver izvorno je uzgajan kao pomagač ribarima i retriver za donošenje pataka. Poznat je po poslušnosti, dobroćudnosti i želji da udovolji vlasniku, zbog čega se često koristi i kao službeni ili terapijski pas. Iako je vrlo aktivan i sportski raspoložen, sklon je debljanju pa mu trebaju redovita aktivnost i pravilna prehrana.
Nova Scotia Duck Tolling retriver: Nova Scotia Duck Tolling retriver uzgajan je za pomoć u lovu na patke, a prepoznatljiv je po lijepoj zlatno-bakrenoj dlaci. Pametan je, nježan, društven i vrlo spreman na učenje, zbog čega se dobro uklapa u aktivne obitelji. Posebno će uživati uz ljude koji vole planinarenje, kampiranje, donošenje loptice i plivanje, no treba znati da može biti vrlo glasan.