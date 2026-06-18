Onkolog otkrio često zanemareni simptom raka koji tijelo šalje mjesecima prije dijagnoze: 'Nikada ga nemojte ignorirati'

Rak se često opisuje kao bolest koja se prikrada, s prvim znacima koji su toliko suptilni da ih je lako previdjeti ili pripisati nečemu puno bezazlenijem. "Rak općenito otima prirodne tjelesne mehanizme, umjesto da uvodi strane procese, zbog čega je tijelu mnogo teže uopće prepoznati da nešto nije u redu", objašnjava dr. Ketan Thanki, kolorektalni kirurg s Instituta za rak MemorialCare Todd u Kaliforniji, za Parade. Zbog toga simptomi mogu biti blagi, gotovo neprimjetni i često se zanemaruju sve dok bolest ne uznapreduje.

Među brojnim mogućim pokazateljima, dr. Thanki izdvaja jedan koji, iako nije stopostotni dokaz raka, predstavlja dovoljno ozbiljan znak upozorenja da se ne smije ignorirati. Riječ je o neobjašnjivom gubitku tjelesne težine - onom koji se ne može pripisati promjenama u prehrani, uvođenju dijete ili pojačanoj tjelesnoj aktivnosti. To je tihi alarm koji tijelo aktivira kada se unutar njega odvijaju značajne promjene.

Stručnjaci su prilično precizni kada definiraju zabrinjavajući gubitak kilograma. Smatra se da je posjet liječniku nužan ako osoba nenamjerno izgubi više od pet posto svoje ukupne tjelesne težine unutar razdoblja od šest do dvanaest mjeseci. Konkretno, gubitak od 4,5 do pet kilograma bez jasnog razloga trebao bi biti dovoljan poticaj za traženje stručnog mišljenja, osobito kod osoba starijih od 65 godina.

Iako tjelesna težina prirodno blago varira iz dana u dan, značajniji i postojani pad na vagi koji niste planirali signalizira da se u organizmu događa nešto što zahtijeva detaljniju istragu. Prema Američkom društvu za rak, upravo je neobjašnjivo mršavljenje često prvi primjetan simptom karcinoma jednjaka, gušterače, želuca i pluća. Kod drugih vrsta raka, poput onog jajnika, do gubitka težine dolazi kada tumor naraste dovoljno da vrši pritisak na želudac, stvarajući osjećaj sitosti i nakon malih obroka.

Mehanizam koji stoji iza gubitka težine kod pacijenata s rakom znatno je složeniji od pojednostavljene ideje da "tumor troši kalorije". Taj proces, poznat kao kaheksija, zapravo je metabolički sindrom potaknut citokinima koje izlučuje sam tumor. Te tvari aktivno razgrađuju mišićnu masu i masno tkivo, čak i kada je unos kalorija adekvatan. U suštini, tijelo ulazi u stanje pojačane upale i katabolizma. Upala, kao dio imunološkog odgovora na tumor, remeti hormone koji reguliraju apetit i potiče razgradnju tjelesnih zaliha energije. Uz to, rastući tumor troši značajnu količinu energije, što može povećati potrošnju energije tijela u mirovanju. Zbog svega toga, osoba se može osjećati loše i bezvoljno, što dodatno smanjuje apetit i pridonosi progresivnom gubitku kilograma koji se događa polako i podmuklo, paralelno s rastom tumora.

Ove namirnice štite od raka, obavezno ih uvrstite na svoj jelovnik

Iako je mršavljenje istaknuti znak, važno je obratiti pozornost i na druge tihe signale koji mogu upućivati na malignu bolest. Liječnici upozoravaju da simptome poput neobjašnjive vrućice ili noćnog znojenja, kroničnog umora koji ne prolazi ni nakon odmora, novih i upornih glavobolja te neuroloških ili promjena u osobnosti ne treba olako shvaćati. Također, promuklost koja traje tjednima, bolovi u kostima, zglobovima, mišićima ili leđima bez očitog uzroka, kao i promjene u navikama pražnjenja crijeva ili mjehura, poput novonastalog zatvora, mogu biti znakovi za uzbunu. Pojava krvi na mjestima gdje je ne bi smjelo biti, nove kvržice ili ranice koje ne zacjeljuju te promjene na postojećim madežima simptomi su koji zahtijevaju hitan liječnički pregled.

Važno je naglasiti da neobjašnjivi gubitak težine nije isključivo simptom raka. Postoji čitav niz drugih ozbiljnih zdravstvenih stanja koja mogu uzrokovati ovu promjenu. Među njima su nekontrolirani dijabetes, pojačan rad štitnjače (hipertireoza), HIV, tuberkuloza, zatajenje srca, kronična opstruktivna plućna bolest (KOPB), upalne bolesti crijeva poput Crohnove bolesti ili ulceroznog kolitisa, pa čak i teška depresija ili anksioznost. Dr. Thanki ističe da nijedno od ovih stanja ne bi smjelo ostati nedijagnosticirano i neliječeno. Stoga, bez obzira na krajnji uzrok, značajan gubitak kilograma jasan je pokazatelj da je tijelu potrebna stručna medicinska pomoć kako bi se utvrdio korijen problema i započelo s odgovarajućim liječenjem.

Nedavna studija Instituta Dana-Farber objavljena u časopisu Journal of the American Medical Association dodatno je potvrdila vezu između nenamjernog mršavljenja i povećanog rizika od dijagnoze raka unutar sljedeće godine. Studija, koja je pratila više od 157.000 zdravstvenih djelatnika tijekom više desetljeća, uspjela je razlikovati zdravi gubitak težine, uzrokovan promjenama prehrane i vježbanjem, od nezdravog. Pokazalo se da je neplanirano mršavljenje povezano sa znatno većim rizikom od raka gornjeg dijela probavnog sustava, hematoloških karcinoma, raka debelog crijeva i pluća. Jedan od ključnih zaključaka bio je da se sličan gubitak težine događao i prije dijagnoze ranog i kasnog stadija bolesti, što sugerira da bi ovaj simptom mogao biti ključan za ranije otkrivanje raka, kada su mogućnosti za uspješno liječenje najveće.