Danas je svjetski dan čokoladne torte: Proslavite ga pripremom ove - od samo pet sastojaka

Prvi recept za čokoladnu tortu pojavio se još 1847. godine u kuharici Elize Leslie. Ipak, tadašnja formula nije bila ni blizu one kakvu poznajemo danas - umjesto dodavanja kakao praha u smjesu, prema njezinom receptu dodavali su se veliki komadi čokolade u običan biskvit. Kroz godine mnogi autori kuharica napravili su svoju verziju recepta, pa je tako nastao onaj gdje se počeo dodavati kakao prah, ali i glazura, prenosi Days Of The Year.



Do 1920. godine čokoladna torta postala je jedan od jednostavnijih deserata koji se čak mogao kupiti gotov i zapakiran u trgovini zahvaljujući tvrtki O. Duff & Sons. Nakon njih, 1947. godine marka Betty Crocker lansirala je gotovu mješavinu za pečenje torte.



I sada, u 2021. godini ovo je jedan od deserata koji se najčešće mogu naći na proslavama jer, tko ne voli čokoladnu tortu? Pripremite jednu od samo pet sastojaka već danas i zasladite se!

Nemate okrugli papir za pečenje? Evo kako ga napraviti u samo par sekundi!

Sastojci:

200 g čokolade za kuhanje

80 g maslaca

4 jaja

50 g šećera

Prstohvat soli

Korica naranče (po želji)



Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 stupnjeva.



Uzmite lim za pečenje promjera 18 cm i namažite ga maslacem.



Maslac i čokoladu zajedno zagrijte na pari 2-4 minute, uz povremeno miješanje. Kada se čokolada rastopi dodajte šećer, a zatim umiješajte jedan po jedan žumanjak i koricu naranče.



Umutite bjelanjke s prstohvatom soli i nježno ih umiješajte u čokoladu. Smjesu izlijte u lim i pecite 25-30 minuta. Nakon pečenja ostavite 10-15 minuta da se ohladi, pa tek onda izrežite i poslužite.

