Danas je Svjetski dan bicikla: Evo zašto je dobra ideja javni prijevoz zamijeniti biciklom

Koronavirus donijela je sa sobom i averziju prema javnom prijevozu - ljudi ga puno više izbjegavaju, a kako je stiglo proljeće biraju druga prijevozna sredstva poput bicikla što savjetuju i stručnjaci diljem cijelog svijeta kako biste smanjili rizik od zaraze koliko god je to moguće.



Čak i ako zanemarimo koronavirus, bicikliranje do posla zdravija je i bolja opcija, piše Metro i donosi koji su sve razlozi da napokon pripremite bicikl i svakog jutra njime odlazite na posao.



Boravak na zraku

Kada se vozite javnim prijevozom put do posla uvijek je isti i nemate priliku vidjeti toliko prirode kao ni udahnuti svjež zrak rano ujutro. S biciklom je druga priča - svaki dan možete otići nekom drugom rutom, kroz parkove, šume, kraj livada... Za koji god se put odlučili, već ujutro ćete se napuniti pozitivnom energijom. Također, biciklom možete puno lakše izbjeći gužvu i stići prije do ureda, a i štedite novac. Da, za bicikl odjednom treba dati puno više novaca nego na karte, ali dugoročno se više isplati.

Mentalno zdravlje

Svako jutro dok se vozite do posla biciklom vrijeme provodite na zraku i punite baterije - morate držati balans i razmišljati gdje idete, a na taj način trenirate mozak. Razbudit ćete se i motivirati za uspješan dan, ali i riješiti stresa koji se nakupio tijekom radnog dana na povratku kući.



Tjelovježba

Bicikliranje je odličan kardio, a za samo 30 minuta možete potrošiti i 300 kalorija, tvrde s Harvarda. Mnogi nemaju dovoljno fizičke aktivnosti, pa je ova rutina bicikliranja do posla odličan izbor.



Zdravlje

Osim što dobro utječe na mentalno zdravlje jer se osjećate sretnije, bicikliranje do posla i provođenje više vremena na zraku jača vaš imunološki sustav. Također, dobivate vitamin D od sunca koji je neophodan za dobar imunitet.