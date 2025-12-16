Božićni ukrasi mogu ugroziti vašeg psa: Evo koje stvari trebate ukloniti zbog opasnosti

Božićno vrijeme mnogima je najljepši period u godini, a pripreme za blagdane često počinju s ukrašavanjem doma. Svjetlucavi lampioni, blagdanski ukrasi, mirisne svijeće i šarene kuglice stvaraju toplu, svečanu atmosferu koja unosi radost i kod ukućana i kod gostiju. Iako blagdansko razdoblje donosi slavlje i veselje, ono može predstavljati nepredviđene opasnosti za naše četveronožne prijatelje. Trenerica pasa Amanda, koja vodi Dog Training With Amanda na Instagramu, nedavno je istaknula ovu zabrinutost važnim upozorenjem za vlasnike kućnih ljubimaca. Fokusirajući se na božićno razdoblje, ponudila je ključne stručne smjernice kojih bi se vlasnici trebali pridržavati tijekom blagdana. Iako je to čarobno vrijeme kada su domovi ukrašeni prekrasnim ukrasima, određeni predmeti zapravo mogu predstavljati značajan rizik za životinje ako se s njima ne postupa pravilno. Postoje ključna razmatranja koja treba imati na umu da biste zaštitili svog psećeg suputnika dok blagdanski duh prevladava. Iznenađujuće, čak i sastojci s vaše božićne gozbe mogu stvoriti probleme za vašeg psa, piše Daily Express.

"Vaše božićno drvce je čarobno, ali vaš pas ne zna da to nije igralište. Božićna drvca su prekrasna, ali dolaze s nekoliko skrivenih opasnosti za pse o kojima većina vlasnika ne razmišlja dok nešto ne pođe po zlu. Štenci posebno gledaju na ukrašeno drvce kao da je riječ o potpuno novoj aktivnosti za zabavu, dostavljenoj izravno sa Sjevernog pola. Nekoliko jednostavnih prilagodbi može napraviti veliku razliku", objasnila je Amanda.

Kao prvu smjernicu navela je da lomljive ukrase držite više i da im onemogućite pristup prvih nekoliko dana da bi novost prošla. Također, potpuno izbjegavajte čokoladne dekoracije i pažljivo nadgledajte svog ljubimca dok mu bor ne postane "dosadan". "Ne morate se boriti ili stalno govoriti 'ostavi to'. Trebate samo pametno upravljanje i malo strpljenja. Siguran pas je opušten pas, a opušteni pas čini Božić puno mirnijim", rekla je Amanda.

Jednostavno rečeno, svi čokoladni ukrasi moraju se ukloniti. Bilo da se radi o čokoladnim kuglicama koje krase vaše drvce, adventskom kalendaru ili velikodušnoj zdjeli poslastica postavljenoj za goste tijekom blagdanskog razdoblja, čokolada nikada ne smije biti dostupna psima, stoga je uklonite ili držite sakrivenu. Naime, čokolada sadrži teobromin, kemikaliju koja je otrovna za pse. Što je veći sadržaj kakaa, to je opasnije za pse. Psi nikada ne smiju jesti čokoladu i, ako je uspiju konzumirati, hitan veterinarski savjet je neophodan.

Ozbiljnost rizika ovisi o veličini psa, vrsti pojedene čokolade i konzumiranoj količini. Blagdansko vrijeme donosi i brojne druge potencijalne opasnosti za pse. To je zbog velike količine predmeta postavljenih po domovima koji bi im mogli naštetiti. Blagdanski ukrasi poput šljokica, kuglica i lampica mogu uzrokovati začepljenja ili ozljede pasa, stoga je pozornost ključna. Osim toga, mnoge tradicionalne božićne biljke poput božikovine, imele i bršljana otrovne su za pse.

Promjene u rutini ili priljev posjetitelja također bi mogli potencijalno stresirati vašeg ljubimca. Ključno je biti svjestan ovih čimbenika da biste izbjegli bilo kakve hitne slučajeve. Ako imate bilo kakvih nedoumica oko zdravlja vašeg psa tijekom blagdanskog razdoblja, preporučljivo je potražiti stručni savjet veterinara. Ako vaš pas pokazuje znakove bolesti, hitna konzultacija s veterinarom je neophodna.