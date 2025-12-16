Par je u kući našao skrivena vrata i 'ukletu' prostoriju: Nisu mogli vjerovati što se nalazi unutra

Mnogi vlasnici kuća tijekom preseljenja ili renoviranja otkrivaju da njihov novi dom skriva tajne o kojima nisu znali. Skrivene prostorije, zapečaćeni ormari ili zagonetni prolazi često izazivaju iznenađenje, znatiželju, pa ponekad i strah. Takva otkrića otvaraju vrata u prošlost kuće i mogu skrivati priče, predmete ili čak skrivene tajne prethodnih vlasnika. Jedan je par u TikToku videu otkrio da su se nedavno preselili u nekretninu izgrađenu 1930-ih.

Kuća je imala suhozid koji su željeli ukloniti da bi otkrili originalni zid ispod, ali dok su ga počeli skidati, naišli su na nešto izvanredno. Dvojac, koji se na društvenim mrežama predstavlja kao Goldenberry, otkrio je vrata za koja tvrde da nitko nije znao da postoje. Tvrde da vrata nisu otkrivena tijekom procesa kupovine kuće i uvjereni su da čak ni bivši vlasnik nije bio svjestan njihove prisutnosti. Iako su bili sigurni da vrata moraju biti "ukleta", odlučili su ih otvoriti bez obzira na sve i bili su zapanjeni onim što se krije iza njih. U videu se vidi kada je par konačno uspio otvoriti vrata, nakon znatnog napora jer su bila zaglavljena nakon desetljeća nekorištenja i nisu imala kvaku, piše Mirror.

No, iza vrata ipak nije bila jeziva ukleta soba za koju su se pripremali. Umjesto toga, par je naišao na dodatnu kupaonicu koja je bila zatvorena godinama. "Svi su očekivali ukletu sobu. No, to je ipak kupaonica. Bili smo prestravljeni i iskreno šokirani kada smo tamo pronašli kupaonicu jer su prethodni vlasnici doslovno prelijepili stara vrata. Dakle, kuća nije ukleta", objasnili su u videu.