Muškarac s 'najmanjim penisom na svijetu otkriva': 'Evo koliko je velik i što mi predstavlja najveći problem'

Muškarac koji se godinama borio sa sramom i nesigurnošću odlučio je progovoriti o temi o kojoj se rijetko govori bez podsmijeha – životu s mikropenisom. Michael Phillips, koji vjeruje da bi mogao imati najmanji penis na svijetu, javno je podijelio svoju priču kako bi pomogao drugima koji se osjećaju posramljeno zbog vlastitog tijela, ali i kako bi educirao javnost o ovom rijetkom, stvarnom medicinskom stanju.

U brutalno iskrenom razgovoru Michael je otkrio da je njegova borba započela još u djetinjstvu. Godinama je vjerovao da je jednostavno “manji od prosjeka” i strpljivo čekao pubertetski rast koji nikada nije došao. Čak i danas, priznaje, nije se u potpunosti pomirio sa svojom stvarnošću. “Još uvijek nisam siguran da sam se u potpunosti pomirio s činjenicom da imam mikropenis”, rekao je iskreno.

Unatoč tome, Michaelovu odluku da progovori potaknuo je trenutak mračnog humora koji je iznenada postao neugodno stvaran. “Jednom sam se našalio da bih mogao završiti u Guinnessovoj knjizi rekorda. Tada sam shvatio da to možda i nije daleko od istine”, rekao je za IGV, “Pomislio sam – ako već postoji mogućnost, zašto to ne iskoristiti da podignem svijest?”.

Humor mu je, kaže, godinama bio obrambeni mehanizam. “To je način na koji se nosim s gotovo svime”. Ipak, uz šale je odlučio otvoriti i Instagram profil, na kojem je počeo otvoreno govoriti o svom iskustvu. Reakcije su ga iznenadile. “Ljudi su bili nevjerojatno ljubazni. Upoznao sam stvarno dobre ljude kojima je stalo do onoga što dijelite, a ne do vaših mana”, rekao je. To mu je pomoglo da se suoči s godinama narušenog samopouzdanja.

Michael ne krije razočaranje društvenom opsesijom veličinom muškog spolnog organa. Smatra da su muškarci konstantno bombardirani nerealnim standardima, dok se o stvarnim medicinskim stanjima gotovo i ne govori. “U medijima gotovo da nema zastupljenosti muškaraca s malim penisom. Mikropenis se rijetko prikazuje kao medicinsko stanje – češće kao šala”, ističe.

Dodaje kako problem često nije u seksualnoj funkciji, već u percepciji i osjećaju privlačnosti. “Čak i ako veličina nije presudna za užitak, društvena poruka je jasna – veće se smatra privlačnijim”. Prema podacima Healthlinea, prosječna duljina mlohavog penisa iznosi oko 9,17 cm, dok je prosječna duljina u erekciji 13,1 cm. Michael kaže da je njegov penis manji od 2,5 cm.

Svoje stanje prvi je put osvijestio tijekom školskih dana, nakon što je jedna djevojka vidjela njegove genitalije. Iskustvo je završilo ismijavanjem i trajnim povlačenjem iz romantičnih odnosa. “Najveći problem je neznanje”, kaže Michael, “Postoji velika zabluda da je mali penis samo – mali penis. Ljudi ne razmišljaju o tome da iza toga može stajati medicinsko stanje”.

Medicinski stručnjaci definiraju mikropenis kao atipično mali penis, najčešće uzrokovan nedostatkom fetalnog testosterona. Iako se kriteriji razlikuju, penis kraći od 7,5 cm u rastegnutom stanju često se smatra mikropenisom. U nekim slučajevima, rano hormonsko liječenje može potaknuti rast, zbog čega je rano otkrivanje ključno.

Michael danas želi podići svijest, potaknuti rano prepoznavanje stanja, ali i pomoći drugima da se osjećaju viđeno i prihvaćeno. “Borba i skrivanje samo štete vama” kaže, “Možete odabrati biti sretni time što ste ovdje, u ovom svijetu. Pronađite ljude kojima možete vjerovati – možda ćete se iznenaditi koliko su puni razumijevanja”.

Ipak, emocionalni teret ostaje velik. Otvoreno priznaje da je izbjegavao veze jer mu je bilo iscrpljujuće iznova objašnjavati svoju situaciju. “Postoje žene koje bi me prihvatile, ali sam proces objašnjavanja me toliko iscrpio da sam često birao – nikoga”. Nastavlja: “Najveći izazov bio je pokušati imati intimnu vezu, a istovremeno biti djevac i o tome otvoreno govoriti. To je tema puna srama, ali šutnja je puno teža”.

