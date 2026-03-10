Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠOKANTNA ISPOVIJEST

Stjuardesa otkrila najodvratnije stvari koje putnici rade: 'Krv je curila po sjedalu, to je užasno'

@charityofsunshine/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
10.03.2026.
u 11:30

Jedanaest godina iskustva u zraku pretvorilo se u noćnu moru za jednu stjuardesu koja je odlučila progovoriti o najgadljivijim navikama putnika. Od mijenjanja pelena na sjedalu do tjelesnih tekućina posvuda, njezina priča otkriva mračnu stranu letenja.

Letenje može biti prava je noćna mora za svakoga tko se boji bakterija, a to potvrđuje i iskusna stjuardesa koja je odlučila otkriti najneurednije, najprljavije i najgore katastrofe kojima je svjedočila na više od deset tisuća metara visine. "Ispričat ću vam sve najgadljivije stvari koje sam ikada vidjela u avionu", najavila je Charity Moore, članica kabinskog osoblja s jedanaest godina iskustva, u viralnom videu. "Počinju blago, a postaju sve odvratnije", dodala je, pripremajući gledatelje na šokantne detalje iz svoje karijere.

Njezina priča uključuje sve, od putnika koji podižu bose noge na stoliće ispred sebe, iste one površine na koje roditelji često stavljaju grickalice za svoju djecu, pa do povraćotine koja je prekrila gotovo svaki kutak kabine, uključujući sjedala, tepih, kuhinju, zidove, toalete i umivaonike. Moore se tako pridružila sve glasnijem zboru zrakoplovnih djelatnika koji su odlučili razotkriti prljavu stvarnost zračnog putovanja, što je postao pravi digitalni trend među profesionalcima koji žele upozoriti ljude na nečistoću koja ih okružuje u sjedalima. Josephine Remo, stjuardesa i putopisna blogerica, otkrila je da se toaleti u zrakoplovima rijetko temeljito čiste, dok je Charles Platkin, izvršni direktor Centra za politiku prehrane Hunter Collegea u New Yorku, savjetovao putnicima da izbjegavaju korištenje i konzumaciju vode u avionima, čak i za pranje ruku.

@charityofsunshine Yall keep requesting this video so I made it. Pretty sure I’m de-influencing you to lately but whatever. Yall want to know the nasty stuff I’ve seen on board an aircraft. Spending 12 years of my life at 38,000 feet as a flight attendant I have seen some NASTY and DIABOLICAL things. Let’s get into it. I apologize before hand and get your hard bag ready. #flightattendant #travelhacks #traveltips #eeeyuck ♬ Coffe and Jazz - Baby thug

Moore se u svojoj ispovijesti prvo dotaknula jedne posebno nehigijenske navike roditelja. "Mijenjate pelenu svojoj bebi na sjedalu", rekla je, suptilno kritizirajući majke i očeve. "Znate, ponekad male čestice završe na tom sjedalu. Postoje toaleti sa stolovima za presvlačenje beba. Nehigijenski je mijenjati pelenu na sjedalu. Molim vas, koristite toalet, a ja ću vam nakon toga donijeti dezinfekcijsku maramicu da obrišete stol", inzistirala je Moore. "Nemojte mijenjati bebi pelenu na sjedalu. Fuj, fuj, fuj!", ponovila je zgroženo, ističući da je to samo početak popisa odvratnih stvari.

Ona je također ponovila savjete svojih kolega koji su putnicima savjetovali da izbjegavaju nošenje kratkih hlača, minica ili bilo kakve odjeće koja otkriva kožu zbog visoke razine bakterija na sjedalima. Moore je detaljno opisala i nevjerojatne količine krvi, urina i drugih tjelesnih tekućina koje se redovito prolijevaju posvuda po kabini, a ti prizori lede krv u žilama i najiskusnijim putnicima.

Krv, urin i uginuli ljubimci

"Viđamo puno ljudi nakon operacija, posebno pacijentica nakon brazilskog podizanja stražnjice kojima krv curi kroz odjeću", rekla je Moore. "Jednom je putnici krv procurila kroz odjeću u predjelu stražnjice i kapala je po sjedalu. To je odvratno", požalila se. "Morali smo pozvati čistače da sve dezinficiraju." Članica kabinskog osoblja prisjetila se i incidenta s inkontinentnim starijim muškarcem koji se slučajno pomokrio kroz sjedalo na torbu drugog putnika, pri čemu je potpuno uništio njegovu igraću konzolu. "To je bio jedan prilično odvratan slučaj", prisjetila se Moore.

Ipak, još gori prekršaj, prema njezinim riječima, pripada životinjama. "Kućni ljubimci koji uginu tijekom leta", rekla je Moore, dodajući fotografiju nesretnog psića u svoju objavu. "Neki od njih jednostavno ispuste sadržaj crijeva, a mi ne možemo preusmjeriti let zbog uginulog ljubimca. Tako on ostaje gore, raspada se i smrdi. To se dogodilo više puta nego što mogu izbrojati", dodala je, opisujući mučnu situaciju s kojom se osoblje mora nositi.

Kao vrhunac svega, Moore je svoj potresni video zaključila otkrićem koje je mnoge ostavilo bez teksta. Ispričala je kako je jednom prilikom ušla u toalet u avionu, a ono što je tamo zatekla šokiralo je čak i nju, unatoč svemu što je doživjela u karijeri. "Pogledala sam u umivaonik, a tamo je stajao iskorišteni tampon."
Ključne riječi
putovanje TikTok let stjuardesa avion

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!