Stjuardesa otkrila najodvratnije stvari koje putnici rade: 'Krv je curila po sjedalu, to je užasno'

Letenje može biti prava je noćna mora za svakoga tko se boji bakterija, a to potvrđuje i iskusna stjuardesa koja je odlučila otkriti najneurednije, najprljavije i najgore katastrofe kojima je svjedočila na više od deset tisuća metara visine. "Ispričat ću vam sve najgadljivije stvari koje sam ikada vidjela u avionu", najavila je Charity Moore, članica kabinskog osoblja s jedanaest godina iskustva, u viralnom videu. "Počinju blago, a postaju sve odvratnije", dodala je, pripremajući gledatelje na šokantne detalje iz svoje karijere.

Njezina priča uključuje sve, od putnika koji podižu bose noge na stoliće ispred sebe, iste one površine na koje roditelji često stavljaju grickalice za svoju djecu, pa do povraćotine koja je prekrila gotovo svaki kutak kabine, uključujući sjedala, tepih, kuhinju, zidove, toalete i umivaonike. Moore se tako pridružila sve glasnijem zboru zrakoplovnih djelatnika koji su odlučili razotkriti prljavu stvarnost zračnog putovanja, što je postao pravi digitalni trend među profesionalcima koji žele upozoriti ljude na nečistoću koja ih okružuje u sjedalima. Josephine Remo, stjuardesa i putopisna blogerica, otkrila je da se toaleti u zrakoplovima rijetko temeljito čiste, dok je Charles Platkin, izvršni direktor Centra za politiku prehrane Hunter Collegea u New Yorku, savjetovao putnicima da izbjegavaju korištenje i konzumaciju vode u avionima, čak i za pranje ruku.

Moore se u svojoj ispovijesti prvo dotaknula jedne posebno nehigijenske navike roditelja. "Mijenjate pelenu svojoj bebi na sjedalu", rekla je, suptilno kritizirajući majke i očeve. "Znate, ponekad male čestice završe na tom sjedalu. Postoje toaleti sa stolovima za presvlačenje beba. Nehigijenski je mijenjati pelenu na sjedalu. Molim vas, koristite toalet, a ja ću vam nakon toga donijeti dezinfekcijsku maramicu da obrišete stol", inzistirala je Moore. "Nemojte mijenjati bebi pelenu na sjedalu. Fuj, fuj, fuj!", ponovila je zgroženo, ističući da je to samo početak popisa odvratnih stvari.

Ona je također ponovila savjete svojih kolega koji su putnicima savjetovali da izbjegavaju nošenje kratkih hlača, minica ili bilo kakve odjeće koja otkriva kožu zbog visoke razine bakterija na sjedalima. Moore je detaljno opisala i nevjerojatne količine krvi, urina i drugih tjelesnih tekućina koje se redovito prolijevaju posvuda po kabini, a ti prizori lede krv u žilama i najiskusnijim putnicima.

Krv, urin i uginuli ljubimci

"Viđamo puno ljudi nakon operacija, posebno pacijentica nakon brazilskog podizanja stražnjice kojima krv curi kroz odjeću", rekla je Moore. "Jednom je putnici krv procurila kroz odjeću u predjelu stražnjice i kapala je po sjedalu. To je odvratno", požalila se. "Morali smo pozvati čistače da sve dezinficiraju." Članica kabinskog osoblja prisjetila se i incidenta s inkontinentnim starijim muškarcem koji se slučajno pomokrio kroz sjedalo na torbu drugog putnika, pri čemu je potpuno uništio njegovu igraću konzolu. "To je bio jedan prilično odvratan slučaj", prisjetila se Moore.

Ipak, još gori prekršaj, prema njezinim riječima, pripada životinjama. "Kućni ljubimci koji uginu tijekom leta", rekla je Moore, dodajući fotografiju nesretnog psića u svoju objavu. "Neki od njih jednostavno ispuste sadržaj crijeva, a mi ne možemo preusmjeriti let zbog uginulog ljubimca. Tako on ostaje gore, raspada se i smrdi. To se dogodilo više puta nego što mogu izbrojati", dodala je, opisujući mučnu situaciju s kojom se osoblje mora nositi.

Kao vrhunac svega, Moore je svoj potresni video zaključila otkrićem koje je mnoge ostavilo bez teksta. Ispričala je kako je jednom prilikom ušla u toalet u avionu, a ono što je tamo zatekla šokiralo je čak i nju, unatoč svemu što je doživjela u karijeri. "Pogledala sam u umivaonik, a tamo je stajao iskorišteni tampon."