Bez kisika preživio čak 38 minuta, a naš Goran Čolak otkriva je li to moguće!

Odgovor je u bit vrlo jednostavan, nije moguće i nije se dogodilo, kaže nam ronilac Goran Čolak koji je hrvatski rekorder u ronjenju na dah.

U članku na portalu Daily Mail piše kako je Chris radio na uljnoj bušotini, a u jednom trenutku otkačio se od glavnog broda i našao se na otvorenom moru potpuno sam. Njegovo iskustvo čak je potaknulo BBC da napravi i dokumentarac o slučaju koji i dalje ostavlja znanstvenike zbunjenima. Kako je Chris preživio 38 minuta bez zraka?

Njegov zadatak tog radnog dana bio je da zaroni 90 metara kako bi popravili neku cijev. Za njih je to bilo rutinski. Dva su radnika, odnosno ronioca, bili pričvršćeni "pupčanom vrpcom" za glavni brod, no tada su se jednostavno otkačili i završili u daljini sami i bez kisika. Lemons je znao da svakom sekundom njegove šanse za preživljavanje opadaju. Bio je potpuno dezorijentiran zbog tame i nije znao kuda da krene, piše Daily Mail. Rezervnog kisika imao je možda još za osam minuta, piše u tekstu, dok se ekipa s broda pripremala da ga spase. Prošlo je 38 minuta, on je izgubio svijest, a nakon samo dva upuhivanja zraka umjetnim disanjem ponovno je oživio.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL Goran Čolak

- Članak je dosta senzacionalisticki i konfuzan i u biti se ne zna točno što se dogodilo, ali ono što je sigurno je da unesrećeni nije bio bez kisika sve to vrijeme, vjerojatno je dotok kisika bio smanjen do te granice da on izgubi svijest (šta se događa kod niskog parcijalnog tlaka kisika, kod običnih ljudi na višim vrijednostima, a kod treniranih na puno nižim) - kaže nam Goran.

Dakle, Goran nam je objasnio kako se mozak doslovno malo isključio jer je imao smanjen dotok kisika.

- Isto tako, očito je da unesrećenom ni u jednom trenutku nije stalo srce, šta bi se neminovno dogodilo da nije bilo kisika sve to vrijeme, jer je prodisao odmah nakon dva upuha zraka usta na usta. Hladna voda je vjerojatno samo pridonjela sretnom završetku priče jer hladan ambijent obično vodi do usporenja svih vitalnih funkcija i manje potrošnje kisika - priča nam ronioc.

Goran Čolak objasnio nam je što učiniti u ovakvim situacijama... Zapravo nemate puno izbora.

- Ako je situacija takva da si nikako ne možete pomoći i doći do površine ili dodatnog izvora zraka onda je najbolja opcija ostati što više miran, štediti kisik kojeg imate i nadati se najboljem!