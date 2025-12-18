Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 168
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
isprobajte!

Viralni trik za guljenje krumpira oduševio je internet: 'Moji prsti su sada sigurni'

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
18.12.2025.
u 15:30

Najčešća praksa guljenja krumpira uključuje gulilicu ili nož, no to može dovesti do slučajnih porezotina

U kuhinji često trošimo više vremena i truda nego što je potrebno, a da toga nismo ni svjesni. Upravo zato mali trikovi i jednostavni savjeti mogu napraviti veliku razliku u svakodnevnoj pripremi hrane, od bržeg guljenja i rezanja namirnica do čišćenja i kuhanja bez stresa. Uz nekoliko pametnih kuhinjskih trikova, kuhanje može postati jednostavnije, učinkovitije i puno ugodnije.

Guljenje krumpira prvi je korak u pripremi savršenog pečenog krumpira, a nijedan nedjeljni ili božićni ručak nije potpun bez njega. Međutim, proces guljenja može oduzeti puno vremena, posebno kada kuhate za veliku grupu ljudi. Iako najčešća praksa guljenja krumpira uključuje gulilicu ili nož, to može dovesti do toga se slučajno porežete na oštricu, posebno ako se mučite držati krumpir stabilno u ruci. No, jedan muškarac tvrdi da je pronašao alternativu guljenju. Sidney Raz stekao je ime na društvenim mrežama te se može pohvaliti s 4,6 milijuna pratitelja na TikToku jer često snima videozapise u kojima isprobava različite životne trikove da bi vidio isplati li ih se dodati u svakodnevnu rutinu.

U jednom videu odlučio je isprobati alternativni način koji navodno omogućuje guljenje krumpira još brže nego klasičnom gulilicom ili nožem, a pritom sprječava da se porežete, piše Daily Express. Rezultati su Raza ostavili potpuno zatečenog."Evo nečega što bih volio da sam znao prije nego što sam napunio trideset godina", rekao je na početku svog videa prije nego što je podijelio isječak trika na koji je naišao. U videu se vidi žena kako stoji uz kuhinjski pult i guli krumpir, ali ne na način na koji biste možda očekivali.

Umjesto da u jednoj ruci drži krumpir, a u drugoj gulilicu, zabola je vilicu u vrh krumpira, koju je držala desnom rukom, dok je krumpir istovremeno naslonila na dasku za rezanje. Drugom rukom držala je gulilicu kojom je brzo pomicala gore-dolje po krumpiru da bi uklonila koru. Zatim je polako okretala krumpir vilicom da bi ogulila svu koru.

"Ovo je vaš godišnji podsjetnik da gulite pametnije, a ne jače", pisalo je u tekstu videa. Raz je odlučio isprobati taj trik da bi vidio funkcionira li doista tako dobro kao što izgleda. "Jeste li ikada vidjeli video na internetu koji ne želite isprobati jer znate da će savršeno funkcionirati? Upravo je ovo takav slučaj", rekao je Raz svojim gledateljima te je dodao da je ostao zapanjen koliko je trik domišljat.

@sidneyraz i didn’t like making this video #tipsandtricks #lifehack #kitchenhacks ♬ You Have It - Marscott

Iako nije izgledalo tako lako kao što je žena prikazala, ipak je bilo jasno da je metoda puno učinkovitija od tradicionalnog načina guljenja krumpira. "Moje ruke i prsti su sigurni", rekao je Raz dok je gulio krumpir. Mnogi su korisnici bili jednako oduševljeni trikom kao i Raz. "To mi kažeš nakon što sam kupio stroj za guljenje krumpira?!", napisao je jedan korisnik.

"Nisam ljut, samo sam razočaran. Volio bih da sam ovo znao prije nego što sam odrastao", dodao je drugi. No, nisu svi bili impresionirani. "Osim ako je krumpir vruć, ne vidim smisao u ovome. Ako si režete prste gulilicom, to znači da niste oprezni ili idete prebrzo. Samo usporite i budite pažljiviji. Nije tako teško", zaključio je korisnik.

Ključne riječi
TikTok vilica kuhanje krumpir trik

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!