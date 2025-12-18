Viralni trik za guljenje krumpira oduševio je internet: 'Moji prsti su sada sigurni'

U kuhinji često trošimo više vremena i truda nego što je potrebno, a da toga nismo ni svjesni. Upravo zato mali trikovi i jednostavni savjeti mogu napraviti veliku razliku u svakodnevnoj pripremi hrane, od bržeg guljenja i rezanja namirnica do čišćenja i kuhanja bez stresa. Uz nekoliko pametnih kuhinjskih trikova, kuhanje može postati jednostavnije, učinkovitije i puno ugodnije.

Guljenje krumpira prvi je korak u pripremi savršenog pečenog krumpira, a nijedan nedjeljni ili božićni ručak nije potpun bez njega. Međutim, proces guljenja može oduzeti puno vremena, posebno kada kuhate za veliku grupu ljudi. Iako najčešća praksa guljenja krumpira uključuje gulilicu ili nož, to može dovesti do toga se slučajno porežete na oštricu, posebno ako se mučite držati krumpir stabilno u ruci. No, jedan muškarac tvrdi da je pronašao alternativu guljenju. Sidney Raz stekao je ime na društvenim mrežama te se može pohvaliti s 4,6 milijuna pratitelja na TikToku jer često snima videozapise u kojima isprobava različite životne trikove da bi vidio isplati li ih se dodati u svakodnevnu rutinu.

U jednom videu odlučio je isprobati alternativni način koji navodno omogućuje guljenje krumpira još brže nego klasičnom gulilicom ili nožem, a pritom sprječava da se porežete, piše Daily Express. Rezultati su Raza ostavili potpuno zatečenog."Evo nečega što bih volio da sam znao prije nego što sam napunio trideset godina", rekao je na početku svog videa prije nego što je podijelio isječak trika na koji je naišao. U videu se vidi žena kako stoji uz kuhinjski pult i guli krumpir, ali ne na način na koji biste možda očekivali.

Umjesto da u jednoj ruci drži krumpir, a u drugoj gulilicu, zabola je vilicu u vrh krumpira, koju je držala desnom rukom, dok je krumpir istovremeno naslonila na dasku za rezanje. Drugom rukom držala je gulilicu kojom je brzo pomicala gore-dolje po krumpiru da bi uklonila koru. Zatim je polako okretala krumpir vilicom da bi ogulila svu koru.

"Ovo je vaš godišnji podsjetnik da gulite pametnije, a ne jače", pisalo je u tekstu videa. Raz je odlučio isprobati taj trik da bi vidio funkcionira li doista tako dobro kao što izgleda. "Jeste li ikada vidjeli video na internetu koji ne želite isprobati jer znate da će savršeno funkcionirati? Upravo je ovo takav slučaj", rekao je Raz svojim gledateljima te je dodao da je ostao zapanjen koliko je trik domišljat.

Iako nije izgledalo tako lako kao što je žena prikazala, ipak je bilo jasno da je metoda puno učinkovitija od tradicionalnog načina guljenja krumpira. "Moje ruke i prsti su sigurni", rekao je Raz dok je gulio krumpir. Mnogi su korisnici bili jednako oduševljeni trikom kao i Raz. "To mi kažeš nakon što sam kupio stroj za guljenje krumpira?!", napisao je jedan korisnik.

"Nisam ljut, samo sam razočaran. Volio bih da sam ovo znao prije nego što sam odrastao", dodao je drugi. No, nisu svi bili impresionirani. "Osim ako je krumpir vruć, ne vidim smisao u ovome. Ako si režete prste gulilicom, to znači da niste oprezni ili idete prebrzo. Samo usporite i budite pažljiviji. Nije tako teško", zaključio je korisnik.