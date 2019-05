`Spetljala sam se s tatinim bogatim prijateljem. Bojim se kako će reagirati kad dozna`

"Počela sam se viđati s tatinim najboljim prijateljem njemu iza leđa. U posljednje vrijeme imamo i seksualne odnose. Bojim se što će tata učiniti kada dozna za to. "

Devetnaestogodišnja djevojka otkrila je poznatoj terapeutkinji Deidre na portalu The sun, kako je do prije dva mjeseca bila u vezi s dečkom, no on ju je ostavio zbog druge djevojke. Sada, tatin 42- godišnji prijatelj vršnjak želi biti u vezi s njom.

Djevojka je pojasnila kako živi u kući s roditeljima i studira. Njen otac i bogati 42- godišnji prijatelj, poznaju se od malih nogu i čest je gost u njihovoj kući, posebice zadnje vrijeme nakon što se razveo od svoje supruge.

Foto: Getty Images

Sve je započelo tako što je djevojka jednog dana bila jako uzrujana zbog situacije sa svojim, sada već, bivšim dečkom. Tatin prijatelj našao se u njihovom domu i ponudio joj je da je odvede na ručak kako bi joj skrenuo misli s dečka. Lako mu je to pošlo za rukom i lako ju je nasmijao, prvi put nakon duljeg vremena osjećala se bezbrižno, pojašnjava djevojka.

Rekao joj je kako to mogu ponoviti kada god ona poželi. I djevojka je već iduće jutro muškarcu poslala poruku. Kako je vlasnik tvrtke, ima više slobodnog vremena koje može rasporediti i provesti kako želi. Ponudio joj je da dođe u njegov dom, da će kuhati za nju. Uz večeru, poslužio je i bocu skupocjenog vina i sve je bilo elegantno i na visokom novou. Znatno drugačije od toga kako njen bivši dečko zamišlja savršenu večer- uz igranje igrica. Nakon što ju je poljubio, završili su u njegovom krevetu.

Jutro nakon toga rekao joj je da se zaljubio i da želi biti u vezi s njom. Deidre joj je savjetovala da dobro razmisli u što se upušta te da njezin otac ima itekako pravo biti ljut na svog prijatelja koji je, očito, iskoristio situaciju i našao se samodopadnim zbog toga što je uspio zavesti mladu djevojku.

Veza koju predlaže teško da može dugoročno opstati te bi se djevojka mogla lako naći izolirana od svojih prijatelja i društva. Kako bi se 42- godišnjak osjećao u društvu tvojih 19- godišnjih prijatelja, upitala je Dedire i stavila točku na i.