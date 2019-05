Ovnovi će pristajati na kompromise iz posebnog razloga, bikove čeka nešto nezaboravno

OVAN

LJUBAV: Vaša potreba za sigurnošću bit će jaka gotovo cijeli ovaj tjedan. Zato će mnogi pristajati i na kompromise. Ipak, u dubini duše pospremit ćete neke svoje želje i nećete od njih odustati. Samo ih nećete pokazati. Imat ćete povjerenja u budućnost.

KARIJERA: Slijedeći svoj put doći ćete do faze kad treba biti na usluzi drugima. Upravo ta vrline vrijedna osobina doći će do izražaja ovih dana i to najviše zato jer će se situacija razviti u tom pravcu. Pomoći ćete mnogima oko sebe.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam energije. Štedite se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

BIK

LJUBAV: Neki će poći na kraći put ili izlet s voljenom osobom, a isti bi im mogao ostati u nezaboravnom sjećanju po lijepom. Drugi će dočekati rođake koji će ih povezati s osobom za koju će se iskreno zainteresirati. Svi će biti među ljudima i s osmijehom.

KARIJERA: Uspjeh će biti nadohvat ruke, ali kad malo bolje razmislite, primijetit ćete da svemu tome nedostaje pravi sadržaj. Izvana sjaj, iznutra praznina. Oni zreliji među vama bit će tužni, ali i potaknuti da posao organiziraju bolje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Definirajte svoje kriterije.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Idući će vas dani svako malo dovoditi u prilike da poboljšate odnose s ljudima oko sebe. Ipak, vaša distanciranost katkada će osujetiti moguća zbližavanja. Uz više otvorenosti sve će ispasti bolje. Na vama je da se potrudite.

KARIJERA: Tražit ćete nešto, ali ni sami nećete biti sigurni što je to. Zbog toga ćete povremeno djelovati zbunjeno, kako sebi, tako i svojim kolegama. Zastanite i prvo razmislite koji su vaši poslovni prioriteti i ciljevi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na opuštanje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

RAK

LJUBAV: Ovih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim privatnim odnosima. Imat ćete doduše dovoljno motivacije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi riječima nadoknađivati ono što im možda u emotivinom smislu nedostaje. U tome će i uspjeti.

KARIJERA: Pregled proteklog razdoblja u vama budi nadu u druge, ali ne budi vaše vlastito samopouzdanje. Ipak, ovih ćete dana imati prilike više pokazati i dokazati svoje radne sposobnosti. Zato ne oklijevajte, nego zasučite rukave i radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na vama drag sport.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

LAV

LJUBAV: Malo bolji vjetar u leđa nego dosad u ljubavnom životu osvježit će vašu vezu. Zato dajte sve od sebe da osigurate kvalitetan odnos s osobom do koje vam je stalo. Bit će malih nervoza i nesporazuma, ali nemojte im pridavati značaj.

KARIJERA: Pred vama su izazovi kreativnosti i hrabrosti. Samo uz primjenu takvih vještina možete uspjeti. Povučenost ili mehanička odrada stvari trenutačno vam nisu dobro postavljeni. Ključ uspjeha za vas nalazi se prihvaćanju izazova.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite sadržaje koje volite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Bez obzira na ne uvijek najpovoljnije ljubavne prilike, vi ćete biti optimist. Zato nećete samovati, nego ćete ići među ljude. Oni će vas rado prihvaćati zbog pozitivnog stava. Tako sami svojim ponašanjem poboljšati svoj privatni život.

KARIJERA: Sve što radite nekako će odlaziti u sjenu. Ipak, kako ćete biti potpuno svjesni svojih prethodnih uspjeha, to što niste u prvom planu neće vam smetati kao što bi to bilo inače. Ne mogu se sve kockice baš složiti u isto vrijeme.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi u svemu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

VAGA

LJUBAV: Voljena osoba zračit će više nego vi, pa joj slobodno prepustite neka vas vodi. Ona će ovih dana daleko bolje osmisliti vaše zajedničko vrijeme nego vi sami. Prepustite joj se s povjerenjem. Budite poput djeteta i uživajte u životu.

KARIJERA: Čekate da drugi daju svoje mišljenje o onom što ste napravili zajedno sa svojim suradnicima. Oni će vas podržati, ali vi sami od sebe zahtijevat ćete još više. Ponekad će vaša očekivanja biti nerealno visoka. Budite realniji i ljubazniji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na kvalitetu prehrane.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

ŠKORPION

LJUBAV: Oni koji su već u vezama trudit će se što više učvrstiti svoj odnos s voljenom osobom. Proradit će još neka mala pravila i utemeljiti stabilnije kriterije međusobnog ponašanja. Oni koji su još sami neće previše izlaziti, ali bi će dobro.

KARIJERA: Vjerojatno ćete imati povećan obim poslova, no kako je karakter većine toga vama zanimljiv, neće vam biti teško raditi. Problem će biti u nedostatku energije, pa se pripremite kroz što bolji plan i štedite svoje snage.

ZDRAVLJE&SAVJET: Raste vaš interes za brigu o zdravlju. Naspavajte se.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Nalazite se u zanimljivoj ljubanoj fazi u kojoj neće nedostajati ni strasti, ali ni opuštenosti u odnosu s osobom koju volite. Neki će rado izlaziti i s prijateljima. Uglavnom, malo je onih koji će biti sami. I oni će rado krenuti van, među ljude.

KARIJERA: Možda još čekate odgovore na neka pitanja. Kako će oni zasad izostati, morat ćete se snaći s onim što znate i imate. Za vas to njeće biti neki problem, ali bit će onih koje će i dalje trebati upućivati. Pomozite im svojim znanjem.

ZDRAVLJE&SAVJET: Čovjek je čovjeku lijek.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: U idućim danima doći će do postepenog poboljšanja u vašem privatnom životu. Ljudi će opet postati otvoreniji prema vama, a i obratno. Mnogi će svoju vezu obnoviti nekim izlaskom na lijepo mjesto. Samci će se opet probuditi i izaći iz kuće.

KARIJERA: Moguće je da će izaći na vidjelo nešto što se dugo čekalo. To će uzrokovati novi vjetar u leđa vama, ali i pokrenut će posao u novom smjeru. Svi će se prilagođavati. Vi ćete biti osoba od povjerenja. Nekima ćete biti primjer kako treba raditi.

ZDRAVLJE&SAVJET: Istraživat ćete sve oko sebe.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Bogatstvo koje sad živite reflektira se na vaše osobne odnose jednako raznoliko. Možete bježati, možete trpjeti, možete se ironično smijati. Vi ćete vjerojatno prolaziti sve te reakcije, ali snagu ćete uvijek crpiti iz svoje ljubavi i međusobnog povjerenja.

KARIJERA: Bit će još nekih malih borbi čiji će rezultat ovisiti o vašoj sposobnosti suradnje s drugima.Trebat će malo strpljenja, a to će vas živcirati. O vama ovisi kako ćete se nositi s postavljenim vam zahtjevima. Budite profesionalni.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može se ništa na silu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RIBE

LJUBAV: Uvjerljivost kojom ćete zračiti privlačit će čak i one koji vam inače nisu skloni. Ako tražite srodnu dušu i još ste sami, oslonite se u potpunosti na svoje samopouzdanje. Čak i ako u početku sve ne bude išlo glatko, stvari će se razviti u vašu korist.

KARIJERA: Konačno će se drugi pokrenuti. Informacije koje ste već neko vrijeme čekali od njih stići će. To će razbistriti neke stvari u samoj operativnoj razini posla, pa ćete početi raditi lakše, jasnije i znat će se što je čiji zadatak.

ZDRAVLJE&SAVJET: Neki uživaju s prijateljima.