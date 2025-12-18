Ako ovo učinite u prosincu, hortenzije će vam na proljeće procvjetati jače nego ikad

Hortenzije su omiljene vrtne biljke zbog svojih velikih, raskošnih cvjetova, no zima za njih predstavlja razdoblje mirovanja i oporavka. Iako se na prvi pogled čini da u hladnim mjesecima ne zahtijevaju posebnu pozornost, upravo je zima ključna za njihov zdrav rast i obilno cvjetanje u proljeće. Uz nekoliko jednostavnih koraka tijekom zimskih mjeseci, hortenzije možete zaštititi od hladnoće, ojačati njihov korijen i osigurati im snažan povratak čim temperature ponovno porastu.

Može biti zapanjujuće vidjeti kako hortenzije zimi prelaze iz prekrasnih šarenih cvjetova u gole smeđe stabljike, ali često će se oporaviti ako se o njima pravilno brine u ovo doba godine. Hortenzije su prilično otporne biljke, ali mnogi ne shvaćaju da im je korijenje osjetljivo i da ga mraz lako može oštetiti. Zimsko vrijeme može varirati, uzrokujući da se korijenje opetovano smrzava i odmrzava, dok višak vlage također može dovesti do truljenja korijena. U većini slučajeva hortenzije se u proljeće vraćaju u zdravo stanje, no oštećeno korijenje može rezultirati manjim brojem cvjetova i cvjetovima slabije boje, piše Daily Express. Međutim, ako su korijeni hortenzije izloženi prevelikom mrazu, mala je vjerojatnost da će biljka procvjetati sljedeće godine, što može ostaviti prazan dio u vrtu.

Kelly Elko, stručnjakinja za vrtlarstvo, podijelila je da je održavanje hortenzije sigurnom od hladnoće nevjerojatno jednostavno jer samo trebate odvojiti 10 minuta da ih malčirate. "Postavite debeli sloj malča ili slame preko korijenskog područja u podnožju biljaka da biste ih zaštitili od duge, hladne zime", objasnila je. Malčiranje je jednostavno prekrivanje gornjeg sloja tla oko biljke materijalom, a zimi se to radi da bi se izoliralo korijenje i spriječilo smrzavanje.

Hortenzije imaju plitko korijenje, pa će dodavanje zaštitnog sloja oko njih pomoći da ostanu suhe tijekom ostatka zime, a dolaskom proljeća hranjive tvari iz malča dodatno će nahraniti biljku i potaknuti cvjetanje. Slama je dobar zimski malč za hortenzije, ali možete koristiti i komadiće kore, osušeno lišće ili kompost jer će se oni s vremenom prirodno razgraditi.

Malčiranje je vrlo jednostavno, ali ga je najbolje obaviti nakon što se tlo smrzne, inače malč može zagrijati hortenzije i potaknuti ih na rast umjesto da miruju. Svaki novi rast brzo će umrijeti kada je izložen hladnom vremenu i može uvelike oštetiti ili čak ubiti biljku. Kada je temperatura stalno ispod 5°C, možete malčirati. Počnite čišćenjem područja oko hortenzija uklanjanjem korova ili otpada.

Organski materijal možete kupiti u lokalnim vrtnim centrima. Kada imate malč, tada ga ravnomjerno rasporedite u debelom sloju oko hortenzije. Malč držite nekoliko centimetara od stabljika i baze biljke, inače može biti previše zagušljiv za biljku. Ako sada odvojite vrijeme za malčiranje, hortenzije će biti zaštićene tijekom ostatka zime, tako da sljedeće godine možete očekivati ​​veće i zdravije cvjetove.