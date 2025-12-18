Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 81
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
nakon ovog nećete ga više koristiti

VIDEO Majstor pokazao kako omekšivač djeluje na perilice rublja: Mnogi ostali šokirani

@theappliancedudes
VL
Autor
Ana Hajduk
18.12.2025.
u 10:30

Izbacivanje omekšivača iz rutine pranja može dugoročno uštedjeti novac – u prosjeku i do 15 eura svaka dva mjeseca – te znatno smanjiti potrebu za popravcima.

Omekšivači za rublje desetljećima se reklamiraju kao nezaobilazan dodatak pranju – obećavaju mekanu odjeću, ugodan miris i zaštitu od statičkog elektriciteta. No jedan TikToker odlučio je pokazati njihovu manje privlačnu stranu. Na profilu tvrtke za proizvode za čišćenje Active (@cleanwithactive), poznate po savjetima za održavanje kućanskih aparata i promicanju ekoloških alternativa, objavljen je video u kojem majstor upozorava: prestanite koristiti omekšivač u perilici rublja.

U videu stručnjak rastavlja perilicu i pokazuje naslage prljavštine skrivene u njezinoj unutrašnjosti. “Stvarno mislimo da je naša odjeća čista ako je peremo u ovome?”, pita se dok uklanja ljepljive ostatke. Objašnjava da se takve naslage stvaraju godinama zbog nepravilne i prekomjerne upotrebe deterdženata i, osobito, omekšivača. Upravo oni ostavljaju film koji se nakuplja u perilici, potiče razvoj bakterija i s vremenom može oštetiti stroj.

@theappliancedudes

THIS Is Why You Stay Away From Liquid Detergent and Fabric Softener

♬ original sound - theappliancedudes

Također, ističe da perilice rublja mogu trajati godinama ako se pravilno održavaju. Temeljito čišćenje unutrašnjosti stroja složen je i skup posao, često zahtijeva dolazak servisera. Izbacivanje omekšivača iz rutine pranja može dugoročno uštedjeti novac – u prosjeku i do 15 eura svaka dva mjeseca – te znatno smanjiti potrebu za popravcima.

Osim financijske uštede, izbjegavanje omekšivača znači i manje plastičnog otpada. Procjenjuje se da se godišnje proizvede oko 440 milijuna tona plastike, a velik dio završava u okolišu, gdje se razgrađuje u mikroplastiku štetnu za životinjski svijet. Tu je i zdravstvena strana priče. Brojni kemijski sastojci u omekšivačima povezuju se s potencijalnim zdravstvenim rizicima, a nakon ispiranja završavaju u vodama, dodatno opterećujući okoliš.

Ocat kao popularna alternativa

U komentarima ispod videa mnogi korisnici dijele vlastita iskustva i preporučuju bijeli ocat kao netoksičnu zamjenu za omekšivač. “Koristim ocat umjesto omekšivača već godinama”, piše jedan pratitelj. “Kad se jednom riješite te navike, sve funkcionira savršeno”, dodaje drugi.

Bijeli ocat je jeftin, višenamjenski i ekološki prihvatljiv. Osim što omekšava rublje, može se koristiti i za čišćenje kuhinje i kupaonice, uklanjanje kamenca te naslaga sa slavina. Možda je upravo ovo trenutak da preispitate navike pranja rublja – i napravite malu promjenu koja koristi i vašem domu i okolišu.
Ključne riječi
pranje rublja TikTok omekšivač perilica rublja

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!