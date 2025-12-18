VIDEO Majstor pokazao kako omekšivač djeluje na perilice rublja: Mnogi ostali šokirani

Omekšivači za rublje desetljećima se reklamiraju kao nezaobilazan dodatak pranju – obećavaju mekanu odjeću, ugodan miris i zaštitu od statičkog elektriciteta. No jedan TikToker odlučio je pokazati njihovu manje privlačnu stranu. Na profilu tvrtke za proizvode za čišćenje Active (@cleanwithactive), poznate po savjetima za održavanje kućanskih aparata i promicanju ekoloških alternativa, objavljen je video u kojem majstor upozorava: prestanite koristiti omekšivač u perilici rublja.

U videu stručnjak rastavlja perilicu i pokazuje naslage prljavštine skrivene u njezinoj unutrašnjosti. “Stvarno mislimo da je naša odjeća čista ako je peremo u ovome?”, pita se dok uklanja ljepljive ostatke. Objašnjava da se takve naslage stvaraju godinama zbog nepravilne i prekomjerne upotrebe deterdženata i, osobito, omekšivača. Upravo oni ostavljaju film koji se nakuplja u perilici, potiče razvoj bakterija i s vremenom može oštetiti stroj.

@theappliancedudes THIS Is Why You Stay Away From Liquid Detergent and Fabric Softener ♬ original sound - theappliancedudes

Također, ističe da perilice rublja mogu trajati godinama ako se pravilno održavaju. Temeljito čišćenje unutrašnjosti stroja složen je i skup posao, često zahtijeva dolazak servisera. Izbacivanje omekšivača iz rutine pranja može dugoročno uštedjeti novac – u prosjeku i do 15 eura svaka dva mjeseca – te znatno smanjiti potrebu za popravcima.

Osim financijske uštede, izbjegavanje omekšivača znači i manje plastičnog otpada. Procjenjuje se da se godišnje proizvede oko 440 milijuna tona plastike, a velik dio završava u okolišu, gdje se razgrađuje u mikroplastiku štetnu za životinjski svijet. Tu je i zdravstvena strana priče. Brojni kemijski sastojci u omekšivačima povezuju se s potencijalnim zdravstvenim rizicima, a nakon ispiranja završavaju u vodama, dodatno opterećujući okoliš.

Ocat kao popularna alternativa

U komentarima ispod videa mnogi korisnici dijele vlastita iskustva i preporučuju bijeli ocat kao netoksičnu zamjenu za omekšivač. “Koristim ocat umjesto omekšivača već godinama”, piše jedan pratitelj. “Kad se jednom riješite te navike, sve funkcionira savršeno”, dodaje drugi.

Bijeli ocat je jeftin, višenamjenski i ekološki prihvatljiv. Osim što omekšava rublje, može se koristiti i za čišćenje kuhinje i kupaonice, uklanjanje kamenca te naslaga sa slavina. Možda je upravo ovo trenutak da preispitate navike pranja rublja – i napravite malu promjenu koja koristi i vašem domu i okolišu.