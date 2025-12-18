Proslavi Božić na svoj način i uživaj u svakom trenutku

Božić ne mora biti savršen da bi bio nezaboravan. Dovoljno je da bude topao, iskren i proveden s ljudima koje volimo. Uz provjerena rješenja i bogatu ponudu, čak i last minute kupnja može postati dio blagdanskog uživanja. Zato je Konzum idealno mjesto za tvoju božićnu kupnju – jednostavno, praktično i uvijek blizu.

Slatko rješenje za svačiji ukus

Uz jednostavne, ali efektne blagdanske recepte i kvalitetne sastojke, desertom možeš oduševiti i u vrlo kratkom roku, a ideje i sastojke na jednom mjestu pronađi u Konzumovom katalogu posvećenom upravo kolačima !

Ako trebaš još inspiracije, tu su keksići, dvije vrste, koje možeš napraviti sad i mogu stajati, čak i do Nove godine.



Teranino koktel koji će oduševiti prijatelje za blagdanskom večerom.

Baskijski cheesecake koji je "the recept" ove godine, a mi imamo i par trikova uz koje će sigurno uspjeti.

I ultimativni espresso martini tiramisu brownie koji će pomesti sve druge slastice sa stola. I bit će dostojan objave na društvenim mrežama 😉



Blagdanski stol bez kompliciranja

Savršen blagdanski stol ne znači savršeno usklađene tanjure, već osjećaj topline i doma. Nekoliko pažljivo odabranih detalja, tople boje i osobne sitnice sasvim su dovoljni da stol postane središte blagdanskog druženja. Zvijezda Božića ionako je božićno drvce, a njega, kao i dekoracije za svaki ukus, potraži u Konzumu .

Blagdansko darivanje koje veseli još više

Pod drvce, zna se, idu darovi, a uz bogatu Konzumovu ponudu igračaka za sve uzraste, kao i poklon paketa i prigodnih sitnica koje donose osmijeh na lice, shopping nikad nije bio jednostavniji.

U duhu darivanja, u Konzumu i ti možeš dobiti poklon : svaki stoti kupac koji do 24. prosinca plati Mastercard karticom i pokaže MultiPlus mobilnu aplikaciju, ostvaruje povrat cijelog iznosa kupnje u BONUS eurima. Savršen razlog da blagdansku kupnju obaviš s osmijehom.