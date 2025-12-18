Naši Portali
božićna kupnja

Proslavi Božić na svoj način i uživaj u svakom trenutku

Konzum
Konzum
VL
Autor
Promo
18.12.2025.
u 16:27

Božić ne mora biti savršen da bi bio nezaboravan. Dovoljno je da bude topao, iskren i proveden s ljudima koje volimo. Uz provjerena rješenja i bogatu ponudu, čak i last minute kupnja može postati dio blagdanskog uživanja. Zato je Konzum idealno mjesto za tvoju božićnu kupnju – jednostavno, praktično i uvijek blizu.

Slatko rješenje za svačiji ukus

Uz jednostavne, ali efektne blagdanske recepte i kvalitetne sastojke, desertom možeš oduševiti i u vrlo kratkom roku, a ideje i sastojke na jednom mjestu pronađi u Konzumovom katalogu posvećenom upravo kolačima!

Ako trebaš još inspiracije, tu su keksići, dvije vrste, koje možeš napraviti sad i mogu stajati, čak i do Nove godine.
 

Teranino koktel koji će oduševiti prijatelje za blagdanskom večerom.

Baskijski cheesecake koji je "the recept" ove godine, a mi imamo i par trikova uz koje će sigurno uspjeti.

I ultimativni espresso martini tiramisu brownie koji će pomesti sve druge slastice sa stola. I bit će dostojan objave na društvenim mrežama 😉


Blagdanski stol bez kompliciranja

Savršen blagdanski stol ne znači savršeno usklađene tanjure, već osjećaj topline i doma. Nekoliko pažljivo odabranih detalja, tople boje i osobne sitnice sasvim su dovoljni da stol postane središte blagdanskog druženja. Zvijezda Božića ionako je božićno drvce, a njega, kao i dekoracije za svaki ukus, potraži u Konzumu.

Blagdansko darivanje koje veseli još više

Pod drvce, zna se, idu darovi, a uz bogatu Konzumovu ponudu igračaka za sve uzraste, kao i poklon paketa i prigodnih sitnica koje donose osmijeh na lice, shopping nikad nije bio jednostavniji.

U duhu darivanja, u Konzumu i ti možeš dobiti poklon: svaki stoti kupac koji do 24. prosinca plati Mastercard karticom i pokaže MultiPlus mobilnu aplikaciju, ostvaruje povrat cijelog iznosa kupnje u BONUS eurima. Savršen razlog da blagdansku kupnju obaviš s osmijehom.

Predblagdansko vrijeme ima poseban šarm: lampice na svakom koraku, miris cimeta i kolača u zraku, smijeh oko stola koji okuplja obitelj i prijatelje. I dok nas Božić podsjeća na ono što je uistinu važno, često nas uhvati stres jer želimo da sve ispadne “kako treba”. Dobra vijest? Uz Konzumovu ponudu, i neplanirane situacije lako se pretvaraju u male blagdanske pobjede. Jer Božić nije u savršenstvu, nego u trenucima koje dijelimo.

