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SKRIVENE OPASNOSTI

Događa li vam se ovo kada kočite? Odmah se javite mehaničaru, riječ je o ozbiljnom kvaru

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
29.06.2026.
u 19:00

Vibracije na papučici kočnice ili volanu najčešće upućuju na deformirane ili neravnomjerno istrošene diskove. Takvi problemi nastaju zbog pregrijavanja pri dugotrajnom kočenju, vožnji nizbrdo ili agresivnijem stilu vožnje

Kočioni sustav jedan je od ključnih sigurnosnih elemenata svakog automobila, a njegovo redovito održavanje izravno utječe na sigurnost vožnje. Zanemarivanje prvih znakova istrošenosti može dovesti do skupljih popravaka, duljeg zaustavnog puta i povećanog rizika u prometu, upozoravaju mehaničari. Bez obzira vozite li mali gradski automobil, SUV, poslovnu limuzinu ili električno vozilo, kočnice su temelj aktivne sigurnosti jer omogućuju pravovremeno zaustavljanje i izbjegavanje opasnih situacija na cesti, piše Autoportal. Stručnjaci pritom ističu kako mnogi vozači ignoriraju prve simptome trošenja, što dugoročno može rezultirati oštećenjem diskova i znatno većim troškovima popravka.

Jedan od najčešćih znakova problema je škripanje ili cviljenje pri kočenju. U modernim automobilima ugrađeni su indikatori istrošenosti kočionih pločica koji upozoravaju vozača kada materijal dosegne minimalnu razinu, no učestali zvukovi ipak su jasan signal za odlazak u servis. Produžen zaustavni put također je ozbiljno upozorenje. Ako vozilo sporije reagira na kočenje ili je potrebno jače pritiskati papučicu, uzrok mogu biti istrošene pločice, oštećeni diskovi, staro kočiono ulje ili problemi u hidrauličkom sustavu. Čak i nekoliko dodatnih metara može biti presudno u izbjegavanju nesreće.

Vibracije na papučici kočnice ili volanu najčešće upućuju na deformirane ili neravnomjerno istrošene diskove. Takvi problemi nastaju zbog pregrijavanja pri dugotrajnom kočenju, vožnji nizbrdo ili agresivnijem stilu vožnje, a njihovo ignoriranje može dodatno pogoršati stanje cijelog sustava. Ako vozilo tijekom kočenja povlači na jednu stranu, riječ je o potencijalno opasnom kvaru. Uzrok može biti nejednako trošenje pločica, zaglavljena kliješta ili kvar hidrauličkog sustava, što posebno dolazi do izražaja pri većim brzinama ili na skliskoj podlozi.

Suvremeni automobili na kvarove kočnica upozoravaju i putem lampica na instrument ploči. Upozorenje može signalizirati nisku razinu tekućine, istrošene pločice, kvar ABS sustava ili probleme s elektroničkom kontrolom stabilnosti, zbog čega se dijagnostika ne bi smjela odgađati. Stručnjaci preporučuju pregled kočionog sustava barem jednom godišnje ili svakih 15.000 do 20.000 kilometara, a kod gradske vožnje i češće. Redoviti servis uključuje provjeru pločica, diskova, kočione tekućine, ABS sustava i vodova, što može spriječiti ozbiljnije kvarove i povećati sigurnost.

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Ključne riječi
servis kočnice auto Barkod

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