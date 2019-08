Završio Olive Classic Festival - čarolija klasične glazbe u tisućljetnim maslinicima

Drugo izdanje Olive Classic Festivala, koji u Vrtove lunjskih maslina među tisućljetna stabla i njihove već sada plodovima maslina bogate krošnje, dovodi mlade istaknute glazbenika iz cijelog svijeta, ispunilo je sva očekivanja organizatora, domaćina i publike.

Tijekom cijelog tjedna, od 02. do 09.kolovoza, održano je pet cjelovečernjih koncerata na kojima je nastupalo preko trideset istaknutih mladih. afirmiranih glazbenika iz Hrvatske i svijeta, a sav program odvijao se pod vodstvom umjetničke voditeljice Sare Domjanić, priznate mlade violinistice koja je nastupala u završnoj večeri naziva „Sound of Lun II“ te s Dmytrom Chonom na klaviru i uz pratnju gudača iz Ensemblea Esperanza izvela Mendelssohnov „Koncert za violinu, klavir i gudače u d-molu“. U drugom dijelu završnog koncerta nastupio je Ensemble Esperanza, uz nadahnutu izvedbu „Simfonije rastanka“, Josepha Haydna. Publika je, kao i svih prethodnih dana Festivala, ispunila amfiteatar Vrtova lunjskih maslina do posljednjeg mjesta te dugim aplauzom nagradila sve izvođače. Zahvaljujući glazbenoj čaroliji, sve prepoznatljivijoj pod nazivom Olive Classic, u kojoj se publici svojim izvedbama predstavljaju u svijetu već priznati mladi glazbenici, ova manifestacija privlači sve veću pažnju ljubitelja klasične glazbe, ali i svih onih željnih posebnih glazbenih događanja. Drugim riječima Lunjski maslinici, ali i sam Lun kao netaknut, izuzetnom ljepotom obdaren sjeverni dio otoka Paga, pulsirali su u ritmu izuzetne energije mladosti, klasične glazbe i najljepših nota.

U svom govoru publici osnivač Olive Classic Festivala Dražen Domjanić, zahvalio se je svim partnerima i suradnicima, suorganizatoru Gradu Novalji i TZ Grada Novalje, ali se je i prisjetio vizije koju je s gradonačelnikom Novalje, Antom Dabom i Borisom Šuljićem, vlasnikom hotela i vinarije Boškinac, imao prije pred pet godina. Upravo tada začeta je ideja o koncertima klasične glazbe koji bi se izvodili u Vrtovima lunjskih maslina.

„Od tada je prošlo nepunih pet godina, a sada smo već drugi puta svi skupa ovdje, okupljeni oko Olive Classic Festivala, projekta koji će se i dalje jačati i razvijati, u planu imamo još puno dobrih ostvarenja i koncerata“, zaključio je Domjanić i ujedno pozivom publici za ponovni susret dogodine najavio treći Olive Classic Festival u okrilju tisućljetnih lunjskih maslina.

Olive Classic Festival svake godine ugošćuje po dva rezidentna mlada glazbena umjetnika, u pravilu već priznata u svijetu i ovjenčana međunarodnih priznanjima i nagradama. Ove godine tu su ulogu preuzeli hrvatski fagotist Matko Smolčić i mladi ukrajinski pijanist Dmytro Choni. Također, svake godine na Festivalu se predstavlja po jedan glavni europski grad. Ove je godine svoje glazbeno predstavljanje imao Vaduz, glavni grad Kneževine Lihtenštajn, koji je ujedno slavio tristotu obljetnicu. Sve koncerte pratila je i nacionalna Lihtenštajnska televizija, što predstavlja značajnu promociju kako Olive Classic Festivala, tako i Lunjskih maslinika i cijele Hrvatske. Za očekivati je da će svaki idući Olive Classic Festival biti sve značajniji i posjećeniji, stoga neće izostati ni očekivanja domaćih stanovnika tog zaista posebnog dijela otoka Paga i Novalje, netaknutog i jedinstvenog na svijetu. Ambijent amfiteatra, kojeg okružuju tisućljetne masline i iza čije se pozornice ljeska more noćno plave boje, posebno inspirira glazbenike te u pravilu kažu da je to najposebnije mjesto na kojem su ikada svirali. A prema riječima Matka Smolčića, mladog hrvatskog fagotista, klasična glazba je sama po sebi stara pa je tako prirodno da se Olive Classic i njegovi koncerti odvijaju u drevnim Lunjskim maslinicima.