Laibach - najkontroverzniji fenomen bivše Jugoslavije

U povodu 40. godišnjice osnutka jednog od najpoznatijih sastava s područja bivše Jugoslavije u pulskoj galeriji Makina otvorena je izložba “One band. One vision. Laibach Landscapes 96/19”. Predstavljeni su videoradovi Saše Podgoršeka i kolektiva Komposter iza kojeg stoje slovenski umjetnici mlađe generacije Akaša Bojić i Luka Umek koji već godinama surađuju s Laibachom pa ih se može smatrati njihovim pridruženim članovima.

Radikalno preispitivanje

– Autori velikog dijela videosadržaja, od glazbenih spotova i filmova do projekcija koje čine integralni dio pomno umjetnički elaboriranih multimedijalnih nastupa najkontroverznijeg kulturološkog fenomena s područja bivše Jugoslavije, prvi put predstavljaju selekciju od 17 videoradova kojima se ujedno inaugurira simbolični početak kampanje obilježavanja 40 godina kontinuiranog djelovanja umjetničkog kolektiva Laibach – rekla nam je kustosica Paola Orlić koja ističe da će posjetitelji prvi put vidjeti radove kolektiva Komposter i Saše Podgoršeka individualno, jer inače se unutar kultnog umjetničkog kolektiva Laibach “ne preferira individualnost, nego zajedništvo i zajedničko stvaranje.”.

Osnovan 1980. godine u malom, rudarskom slovenskom mjestu Trbovlju, Laibach je zahvaljujući kombinaciji glazbe i drugih oblika umjetničke prakse, koji su često rezultirali kontroverzama za vrijeme bivše Jugoslavije, stekao kultni status i zaslužio svoje mjesto u glazbenoj povijesti ovih prostora, ali i svijeta. Uz brojne u posjetitelji izložbe imaju priliku svjedočiti njihovom radu na 17 monitora na kojima se prikazuju 40-sekundni ili trominutni odabrani videomaterijali iz perioda od 1996. do 2019. godine, od kojih sedam čine radovi Saše Podgoršeka, devet kolektiva Komposter, dok je posljednji realiziran kao zajednička kompilacija.

– Raščlanjujući dodatno naslov izložbe, ne treba smetnuti s uma da upravo onako kao što se za Laibach vezuje princip radikalnog preispitivanja reprezentacijskih modela u najširem smislu, tako treba čitati i pomalo ironijski naslovljen format izloženih radova koji se unatoč kvalifikaciji krajolika, bili oni doista prirodni ili artificijelne umne tvorevine svijesti, unutar galerijskog prostora u cijelosti pojavljuju izloženi u neprekinutoj liniji vertikalnog postava monitora bez jasnih markacija gdje koji od radova navedenih autora završava, odnosno započinje – kaže Orlić.

Još od ranih dana ovaj slovenski bend bio je izložen kontroverzama i zabranama zbog složene upotrebe ikonografije s dvosmislenim značenjima i parodija elemenata totalitarizma, nacionalizma i militarizma, no to je ostao koncept koji su sačuvali tijekom svoje karijere i postali poznati. Prvi nastup koji je uzburkao javnost imali su u Zagrebu, kada su na platnu tijekom koncerta prikazali lik Josipa Broza Tita i muški spolni organ. Policija je prekinula nastup, ali nitko nije završio u zatvoru. Idući u nizu kontroverznih nastupa bio je televizijski intervju u emisiji “TV Tednik” koji je rezultirao zabranom javnog pojavljivanja benda i uporabe imena Laibach. Provokativnom scenografijom i odlaskom na turneju s engleskim bendom Last Few Days izazivaju veliku pozornost europskih medija, koji nisu očekivali provokativne nastupe benda koji dolazi iz socijalističke zemlje. Nakon europskog uspjeha počinju upotrebljavati znakovlje koje izuzetno podsjeća na vizuale Trećeg Reicha, što izaziva burne prosvjede u cijeloj zemlji. U početku su pjevali i na njemačkom jeziku, ali su se kasnije opredijelili za engleski. 1984. godine preselili su se u London, a glume čak i u filmu Stanleya Kubricka “Full Metal Jacket”. Nakon što je Slovenija postala neovisna 1991. godine, Laibachov status u državi pretvorio se iz odbacivanja u promociju u nacionalnu kulturnu ikonu, koja je uključivala nastupe sa Slovenskim simfonijskim orkestrom. Nimalo manje važno, Laibach možemo smatrati začetnicima i predvodnicima NSK, Neue Slowenische Kunst, radikalnog slovenskog kolektiva umjetnika i glazbenika koji se često poigravao sa simbolima totalitarističkih i ekstremnih nacionalističkih režima i pokreta povezujući ih s dadaističkim stilom.

Prvi u Sjevernoj Koreji

Uz povijest bogatu glazbenim uspjesima i neizbježnim skandalima, Laibach se može pohvaliti činjenicom da je prvi zapadni glazbeni sastav koji je nastupio u Sjevernoj Koreji. Dva koncerta, održana 19. i 20. kolovoza 2015. godine u kazalištu Ponghwa u Pyongyangu, prošla su bez incidenata, a tamošnja publika, koja se sastojala od glazbenika, članova tamošnjih orkestara, glazbenih institucija i studenata s konzervatorija, promatrala je prvi rock-koncert u svojoj zemlji mirno, poput kazališne predstave.

Izložba u pulskoj galeriji Makina koja precizno detektira najvažnije vizualne trenutke Laibachova novijeg djelovanja trajat će do 23. kolovoza.