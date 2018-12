Vrhunska koncertna ponuda za najsvečaniji dan glazbe u godini

Ove godine u pripremi su čak tri spektakularna koncerta. Prvi je najuspješnijeg mladog hrvatskog pijanista, Aljoše Jurinića, 28. prosinca, a drugi je glazbeno putovanje svijetom na koje vas Lisinski vodi 29. prosinca. Uz okupljene vrhunske glazbene umjetnike, publika može očekivati neprocjenjiv doživljaj koji traje već četrdeset i pet godina.

Aljoša Jurinić, posebno je uzbuđen zbog velikog povratka u Dvoranu koju je već nekoliko puta punio do posljednjeg mjesta: „Najavili ste tri dana ljubavi, kao što je Woodstock bio tri dana glazbe i ljubavi. Neka bude tako i neka se priča još pedeset godina nakon o ovome. Drago mi je da ću svirati recital baš u vrijeme između Božića i Nove godine. Moja karijera je kratka, ali sam uvidio da niti jedna ozbiljnija koncertna dvorana gotovo nema solističkih recitala u tom tjednu. Vjerojatno je to sindrom božićnog raspoloženja, ali bez obzira na sve, mislim da treba biti prostora za ovakvu vrstu visoke umjetnosti. Program je pitak, tri skladatelja su iz romantičnog razdoblja, naugodnijem za uho. Veselim se svom koncertu i cijeloj manifestaciji!“

Foto: Promo

Drugog dana velikog slavlja, 29. prosinca, na pozornici će se okupiti gotovo dvije stotine vrhunskih glazbenika, predvođenih maestrom Ivom Lipanovićem, koji je već dulji niz godina dio slavlja: „Sve su to mladi hrvatski umjetnici i vrlo je važno da na ovakvom koncertu ponudimo mladost, budućnost glazbe. Novu godinu završit ćemo radosno, između ostalog i s Beethovenovom „Devetom simfonijom“. Glazbe svijeta, to je posebna internacionalna priča. Na službenom programu nema Lisinskog, ali to ne znači da ga neće biti! S jednim ćemo dodatnom obilježiti i njegovo djelovanje! Veliko mi je uzbuđenje dirigirati ovakvim koncertom, ovo je već četvrta godina za redom!“

Na cjelokupni se program najponosnije osvrnuo ravnatelj Dvorane, Dražen Siriščević: „Ne radi se o samo jednoj svečanosti, nego čak o tri svečnosti! Mi u Lisinskom i kada slavimo, kao i kada radimo, ne znamo stati, naprosto nemamo granice!“

Foto: Promo

Najavio je ujedno i izlazak posebnog izdanja Muzičkog informativnog centra, prvo tiskano izdanje partiture i glasovirskog izvatka opere „Ljubav i zloba“ Vatroslava Lisinskog, antologijskog djela povijesti hrvatske kulture i glazbe: „Uoči dvjestote obljetnice rođenja velikog hrvatskog skladatelja Vatroslava Lisinskog koju ćemo obilježiti sljedeće godine, ove godine slavimo 45 godine koncertne Dvorane. Također, izlazi prvi tisak partiture prve hrvatske opere Ljubav i zloba, poslije 172 godine od praizvedbe. Ima i nešto gorko u tim brojkama, Vatroslav Lisinski 172 godine čeka da mu se ispišu partiture prve opere, prve hrvatske opere. Svoju drugu operu „Porin“, nije doživio vidjeti na pozornici. Spomen njegova djelovanja je ova dvorana.“

Okupljenima se obratila i gđa. Vjera Katalinić, muzikologinja koja je sudjelovala u ovom značajnom projektu: „Ljubav i zloba je nastajala dvije godine, i kada se vratimo u to vrijeme, mislim da nije loše staviti se u cipele kompozitora Vatroslava Lisinskog koji je tada imao dvadeset i pet godina. Lisinski je bio vješt na instrumentima s tipkama, a iz vlastitog iskustva je dobio još neke dodatne informacije. Vrlo je važno i njegovo iskustvo ravnanja zborom u kojem je bio nadahnut duhom ilirizma. Iz tih je zborskih kompozicija upio i nešto što bismo mogli nazvati "slavenskim melosom", što se itekako čuje u njegovoj operi.“

Foto: Promo

Maestro Mladen Tarbuk, priređivač izdanja, osvrnuo se na zanimljivost radnje same opere: „Radnja ljubavi i zlobe je jako interesantna jer pokazuje psihologiju jednog mračnog lika. Zlotvor je tenor, što je velika iznimka u opernom svijetu. U trenutku kada vidi da ga žena koju voli ne želi, on je ubije, a nažalost to je nešto što je prilično aktualna tema. Kada te netko ne želi, imaš ga potrebu uništiti do kraja - to je nešto o čemu ova opera govori. To je jedan obrnuti trokut kakvog nema u tadašnjim operama, koje su pisane prilično shematski. Tenor i sopran se vole, bariton i bas im smetaju. Ovdje je potpuno obrnuto.“

U Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, koja ove godine slavi četrdeset i petu obljetnicu, naglasio je ravnatelj, mjesta ima samo za ljubav: „Ljubav ćemo pokušati prezentirati u koncertima – pred nama su tri večeri glazbe i plesa! Kada se ugase svjetla u dvorani i kada utihnu ovacije, u Dvorani ostane mnogo stvari koje se trebaju unaprijediti kako bi ovo zdanje postalo onakvo kakvim je prvotno zamišljeno. Svjedočimo određenim uvjeravanjima da će se za pedesetu obljetnicu učiniti nešto da dvorana zablista u punom sjaju. Neka današnji dan bude prekretnica, početak novog doba!“

Kao najvažnija i najuglednija koncertna dvorana u Hrvatskoj, svake sezone ugošćuje najveće svjetske glazbene zvijezde, pružajući publici neprocjenjivo iskustvo.

Ulaznice po cijeni od 80/120/150 kn za Aljošu Jurinića te 180/200/220 kn za “Glazbe svijeta” dostupne su na www.lisinski.hr ili na blagajni Dvorane.