Vinilna reizdanja albuma "Motori" i "Konji" donose najbolje od Divljih jagoda

Domaći hard rock, s pogledom prema heavy metalu, najčešće je bio problematičan žanr. Pop mašina i Pomaranča i dalje ostaju najbolji hard rock sastavi, ali u osamdesetima Divlje jagode nametnule su se kao prvaci široko prihvaćenog estradiziranog hard rocka.

Dva vinilna reizdanja njihovih najpopularnijih albuma "Motori" i "Konji", između kojih su se uglavili "Čarobnjaci", donose najbolje što je gitaristička zvijezda Sead Zele Lipovača smislila uz malu pomoć prijatelja. Prvi je Alen Islamović, basist grupe, koji je postao pjevač nakon odlaska Tonija Jankovića, vokala na prva dva albuma Divljih jagoda. Drugi je Mladen Vojičić Tifa koji je nakon odlaska iz Bijelog dugmeta došao u Divlje jagode 1988. na albumu "Konji".

Naravno, catch je u tome da je Islamović tada otišao u Bijelo dugme, a ako znamo da je u međuvremenu Tifa surađivao i sa Željkom Bebekom na albumu "Armija B" 1985., jasno je da su se mnogi željeli osvetiti Goranu Bregoviću. "Motori" su ranih osamdesetih bili žanrovski prilično dobro filtrirana ploča pročišćenog heavyja kojom su se Divlje jagode pozicionirale u trend povratka "natapiranog" hard rocka koji je zahvatio svjetsku scenu. Veliki hit naslovne pjesme i "Šejle", te balade "Nasmiješi se" i prepravak starije pjesme Jagoda "Ne želiš kraj" zaokružile su odlično odsviran album i Jagode pretvorile u popularno ime tadašnje scene.

Šest godina kasnije dogodio se paradoks; ako se za Dugme smatra da je Alen Islamović vokalima "ponarodnjačio" ono što je ostavio Tifa, u Jagodama je bilo obrnuto. "Konji" s Tifom zvuče kao estradna varijanta Jagoda i očiti pokušaj dostizanja Dugmeta. Ali dobro napravljen, jer naslovna pjesma, balada "Zauvijek tvoj", naklon grupi Foreigner i njihovom hitu "I Want To Know What Love Is" u "Osjećam gola si ispod haljine", uz "Turski marš" i tada tipične gitarističke solaže a la Van Halen, učinile su "Konje" jakim takmacem na tadašnjoj sceni.