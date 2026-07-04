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Smrt redatelja

Ministrica Obuljen Koržinek: Zrinko Ogresta zadužio je hrvatsku kinematografiju

VL
Autor
Hina
04.07.2026.
u 14:17

Zrinko Ogresta zasluženo je ovjenčan mnogim nagradama u zemlji i inozemstvu, a osobito Zlatnim arenama  Filmskog festivala u Puli i Nagradama Vladimir Nazor za svoje scenarije i režije.

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u petak je izrazila sućut povodom odlaska jednog od najuglednijih hrvatskih redatelja Zrinka Ogreste čija su djela, kako je naglasila, trajno obilježila hrvatsku kinematografiju.

"Iznenadila nas je i ražalostila vijest o odlasku Zrinka Ogreste, jednog od najplodnijih i najboljih hrvatskih redatelja koji je u svojoj bogatoj, više od 40 godina dugoj karijeri ostvario djela koja su trajno obilježila hrvatsku kinematografiju", napisala je Obuljen Koržinek u brzojavu sućuti.

Ministrica kulture naglasila je da u antologiji hrvatskoga filma ostaju upisana mnoga Ogrestina djela.

"Na našoj kulturnoj sceni, Zrinko Ogresta zablistao je sa svojim prvim filmom 'Krhotine- kronika jednog nestajanja' - snažnom pričom o utjecaju politike koja određuje sudbine pojedinaca. Tom preplitanju privatnoga i društvenoga, moralnim izazovima i pojedinaca i društva, Ogresta je ostao vjeran tijekom svojega opusa, ostvarivši osam dugometražnih igranih filmova", podsjetila je.

Kako je naglasila, njegovi filmovi „Isprani“, „Crvena prašina“ i „Tu“, drame o emocionalnim traumama i  društvenim problemima, osobnome i društvenome moralu, s političkim mijenama 1990-ih i Domovinskim ratom kao okvirom ostat će trajna, umjetnička svjedočanstva o jednom od najsloženijih razdoblja hrvatske povijesti.

Njegov redateljski talent za osobitu razradu slojevitih odnosa među likovima, posebno je došao do izražaja u filmovima 'Iza stakla' i 'Projekcije'. Domovinski rat i njegove posljedice, dodala je, bio je čest izvor tema njegovih filmova, među ostalim i filmu "S one strane".

Zrinko Ogresta, naglasila je, zadužio je hrvatsku kinematografiju i kao profesor zagrebačke Akademije dramske umjetnosti gdje je kao nastavnik filmske režije više od tri desetljeća odgajao generacije hrvatskih redatelja.

"Sudjelovao je u oblikovanju svih važnih odluka vezanih uz hrvatsku kinematografiju, bio je domoljub i osoba iznimnog integriteta koji je i u filmovima i u svom javnom angažmanu pokazivao posebnu osjetljivost za društvene nepravde i osjetljive teme uvijek s ciljem da u skladu sa svojim visokom moralnim vrijednostima potiče ljudskost u nama", istaknula je ministrica Obuljen Koržinek.

Zrinko Ogresta zasluženo je ovjenčan mnogim nagradama u zemlji i inozemstvu, a osobito Zlatnim arenama  Filmskog festivala u Puli i Nagradama Vladimir Nazor za svoje scenarije i režije.

Njegovim odlaskom, dodala je, hrvatska kultura izgubila je jednog od najboljih filmskih redatelja koji nam je u nasljedstvo ostavio vrijedan opus umjetničkog svjedočanstva jednog od najburnijih i najsloženijih razdoblja hrvatske novije povijesti.

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odlazak sućut redatelj film smrt zrinko ogresta Nina Obuljen Korižnek

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