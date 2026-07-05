Hitlerov pas kao pripovjedač: Film "Blondi" osvojio nagradu publike u Taboru

U dvorcu Veliki Tabor večeras je svečanom dodjelom nagrada Meluzina završeno drugo izdanje Tabor New Frame Film Festivala. Tijekom tri festivalska dana publika je pogledala 63 kratkometražna filma iz 30 zemalja svijeta, raspoređena u Međunarodno, Hrvatsko i Studentsko natjecanje. Ovogodišnje izdanje donijelo je četiri svjetske, dvije međunarodne i čak 31 hrvatsku premijeru, potvrdivši festival kao važno mjesto susreta novih autorskih glasova domaće i svjetske kratkometražne produkcije.

Grand Prix Meluzina u Međunarodnom natjecanju osvojio je francuski film "Stidljivi bog" ("God is Shy") redatelja Jocelyna Charlesa. O nagradi je odlučivao žiri u sastavu Dušan Kasalica, Eliza Ceprăzaru i Wei Keong Tan. Film prati dvoje mladih putnika koji tijekom vožnje vlakom započinju razgovor s neobičnom starijom suputnicom, a naizgled svakodnevna situacija postupno prerasta u nadnaravnu fantastiku. Žiri je posebno istaknuo ekspresivnu snagu filma, njegov smion, ali precizno oblikovan pristup temi ljudske smrtnosti te sposobnost da složena egzistencijalna pitanja obradi s lakoćom, uz dojmljivu glazbu i naturalistički zvučni pejzaž.

Posebno priznanje u Međunarodnom natjecanju pripalo je kineskom filmu "Odgoda" ("Delay") redatelja Wanga Han-Xuana. Film prati kineskog gej oca koji pokušava stići na vjenčanje svog heteroseksualnog sina u Parizu, no putovanje mu se neočekivano zakomplicira. Žiri je pohvalio nježan i emocionalno precizan prikaz homoseksualnosti, obiteljskih odnosa, ljubavi i prihvaćanja, kao i suptilne glumačke izvedbe te pažljivo komponirane kadrove.

U Hrvatskom natjecanju Grand Prix Meluzina osvojio je film "Poluotok" redatelja Davida Gaše. Odluku je donio žiri koji su činili Nino Kovačić, Tena Trstenjak i Miro Frakić. Smješten u gradski park i njegovu šumsku štajgu, film kroz promatrački pristup oblikuje kontemplativan portret života na margini. Žiri je istaknuo kako film u jednom statičnom kadru vješto gradi napetost između vidljivog i skrivenog, dok prostor, nalik džungli, postaje ključni element oblikovanja priče i likova.

Posebno priznanje u Hrvatskom natjecanju dodijeljeno je filmu "Naš vrt na kraju svijeta" redatelja Sebastijana Borovčaka. Kroz suzdržan ritam i osjetljiv odnos prema prostoru film prirodu oblikuje kao mjesto sjećanja i tihe transformacije. Žiri ga je opisao kao impresivno autorsko ostvarenje u kojem ljudska prisutnost remeti ravnodušnost prostora, dok pažljivo oblikovana zvučna atmosfera gledatelja uvodi u njegovu tišinu.

Za najbolji film Studentskog natjecanja proglašeno je španjolsko ostvarenje "Nitko ne laje" ("Nobody Barks") redateljice Júlie Coldwell Serre. Žiri u sastavu Čejen Černić Čanak, Dinko Božanić i Sunčana Brkulj nagradu je dodijelio filmu koji gradi snažnu moralnu napetost oko laži koja postupno razara odnos između odrasle osobe i djeteta. U obrazloženju se navodi kako film odlikuju istančana estetika, poetičnost i precizno režirane minijature kroz koje s osebujnim humorom progovara o ljudskim snagama i slabostima.

Posebno priznanje Studentskog natjecanja pripalo je švicarskom animiranom filmu "U lovu" ("Hunting") redateljice Lee Favre. Prema mišljenju žirija, film na hrabar i originalan način koristi animaciju i alegoriju kako bi progovorio o iskustvu mnogih mladih djevojaka, donoseći snažan društveni i emocionalni komentar.

Nagradu publike Meluzina dodijelili su direktorica festivala Lea Lovrenčić i umjetnički direktor Dalibor Jakus britanskom filmu "Blondi" redatelja Jacka Salvadorija. Riječ je o eksperimentalnoj crnohumornoj povijesnoj drami ispričanoj iz perspektive Hitlerove njemačke ovčarke. Film kroz grotesknu i nadrealnu vizuru propituje apsurd moći, propagande i raspada Trećeg Reicha, a dodatnu pozornost privukao je scenarijem koji potpisuje kultni britanski redatelj Peter Greenaway.