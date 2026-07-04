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Sućut predsjednika Sabora

Jandroković o Ogresti: Uvijek je pokazivao izuzetno razumijevanje ljudskih odnosa

VL
Autor
Večernji list
04.07.2026.
u 11:59

Odlaskom gospodina Ogreste hrvatska kultura uistinu je izgubila jednog od svojih najznačajnijih filmskih stvaratelja, ocijenio je predsjednik Hrvatskoga sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je sućut obitelji Ogresta u povodu smrti gospodina Zrinka Ogreste u kojoj stoji:

"Poštovana obitelji Ogresta,

s velikom sam tugom primio vijest o smrti Zrinka Ogreste, istaknutog hrvatskog redatelja, scenarista i sveučilišnog profesora čiji je stvaralački opus ostavio dubok trag u hrvatskoj kinematografiji i kulturnom životu naše zemlje. U ovim teškim trenucima upućujem vam izraze iskrene sućuti, uime Hrvatskoga sabora i osobno.

Kroz svoje filmsko stvaralaštvo Zrinko Ogresta uvijek je pokazivao izuzetno suptilno razumijevanje ljudskih odnosa i društvenih okolnosti, kao i iznimnu autorsku dosljednost, čime je dao zaista prepoznatljiv doprinos suvremenom hrvatskom filmu. Brojne nagrade  i priznanja koja je osvojio u Hrvatskoj i inozemstvu potvrda su kako je njegov umjetnički potpis bio itekako cijenjen. Jednako je vrijedno bilo i njegovo predano djelovanje u obrazovanju mladih filmskih autora kojima je desetljećima prenosio svoje veliko znanje, iskustvo i ljubav prema filmskoj umjetnosti.

Odlaskom gospodina Ogreste hrvatska kultura uistinu je izgubila jednog od svojih najznačajnijih filmskih stvaratelja. Sjećajući se s osobitim uvažavanjem njegova životnog djela, još jednom izražavam duboku sućut vama poštovana obitelji, kao i svim njegovim prijateljima i suradnicima."

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sućut film oproštaj redatelj Umro smrt zrinko ogresta Gordan Jandroković

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