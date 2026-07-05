Više od 100 autora tuži Anthropic: Traže 75 milijuna dolara jer im je AI ukrao knjige

U novom valu pravnih sukoba koji potresaju svijet umjetne inteligencije, više od stotinu autora odlučilo je samostalno potražiti pravdu, podnoseći sredinom lipnja tužbu Okružnom sudu Sjeverne Kalifornije. Optužuju tvrtku Anthropic, koja uživa podršku tehnoloških divova poput Microsofta i Amazona, da je svjesno i sustavno krala njihova autorska djela kako bi izgradila svoj napredni jezični model Claude. Na popisu više od 500 piratiziranih knjiga, koje su navodno poslužile kao "hrana" za umjetnu inteligenciju, nalaze se i međunarodni bestseleri poput romana "Kao voda za čokoladu" meksičke autorice Laure Esquivel te popularni financijski vodič "Get Good with Money" autorice Tiffany Aliche, koji je svojedobno preporučila i Oprah Winfrey. Ovaj potez uslijedio je nakon što su se autori povukli iz prethodne kolektivne tužbe, nezadovoljni uvjetima nagodbe.

Među autorima koji traže odštetu nalaze se i neka istaknuta imena, uključujući suosnivača Atarija Nolana Bushnella, za Oscara nominiranog scenarista filma "JFK" Zacharyja Sklara te dobitnicu prestižne književne nagrade Newbery, Donnu Barbu Higueru. Njihov je zahtjev jasan i beskompromisan: traže zakonsku odštetu od 150.000 dolara po svakom pojedinačnom djelu za koje tvrde da je ukradeno i zloupotrijebljeno. U tužbi se detaljno navodi kako je Anthropic navodno iskorištavao programe za dijeljenje datoteka poput BitTorrenta te pristupao ilegalnim internetskim knjižnicama kao što su Library Genesis i Pirate Library Mirror. Tvrdi se da su na taj način preuzeli milijune neovlaštenih primjeraka knjiga koje su potom učitali u svoju "golemu središnju knjižnicu" za treniranje AI sustava.

Ova nova tužba, nazvana Shakespeare protiv Anthropica, razlikuje se od prethodnog, znatno većeg kolektivnog spora poznatog kao Bartz protiv Anthropic. U tom je slučaju, koji je obuhvatio tisuće pisaca i stotine tisuća knjiga, postignut prijedlog nagodbe vrijedne čak 1,5 milijardi dolara, što bi predstavljalo najveću nagodbu u povijesti kolektivnih tužbi za kršenje autorskih prava. Međutim, autori iz nove tužbe smatraju da ponuđeni iznos, koji bi po svakom ukradenom djelu iznosio oko 3.100 dolara, nije adekvatna kompenzacija za počinjenu štetu. Odlučili su se stoga za individualni pravni put, vjerujući da mogu ostvariti znatno veću odštetu, pogotovo jer njihova tužba ne samo da optužuje Anthropic za krađu, već i za daljnju redistribuciju zaštićenog materijala unutar svojih sustava.

Dok se čeka konačno sudsko odobrenje nagodbe od 1,5 milijardi dolara, o čemu se raspravljalo na ročištu u svibnju, pravni stručnjaci pomno prate razvoj događaja. Prema uvjetima te nagodbe, Anthropic se obvezao uplatiti 300 milijuna dolara na zaštićeni račun te uništiti sve preuzete piratizirane kopije knjiga. Ipak, sporazum im i dalje ostavlja mogućnost suočavanja s novim tužbama vezanim uz materijale koje njihovi AI modeli generiraju. Visoka stopa prijava za nagodbu, gdje je zatražena isplata za više od 91 posto prihvatljivih djela, svjedoči o razmjerima problema, no istovremeno pokazuje da dio autora nije spreman prihvatiti kompromis.

Pravni tim koji zastupa autore u najnovijem sporu odlučio se za drugačiju strategiju. Umjesto da ulaze u složenu i često neizvjesnu raspravu o tome predstavlja li treniranje AI modela "poštenu upotrebu" (fair use) zaštićenog materijala, njihov se slučaj fokusira na neoborivu činjenicu: način na koji je Anthropic pribavio te materijale bio je nezakonit. "Anthropic je budućnost umjetne inteligencije izgradio na knjigama autora - prošlih, sadašnjih i živućih", izjavio je glavni odvjetnik James Bartolemei. "Moji klijenti postavljaju jednostavno pitanje: je li to inovacija ili je to krađa s boljim marketingom? Neka porota odluči." Ova strategija naslanja se na raniju sudsku odluku iz lipnja 2025., kada je u sklopu slučaja Bartz sudac presudio da korištenje zakonito nabavljenih knjiga za obuku može spadati pod "poštenu upotrebu", ali je takvu tvrdnju odbacio za djela preuzeta s piratskih stranica.

Anthropic nipošto nije jedina tehnološka tvrtka koja se našla na udaru kreativaca. U tijeku je pravi val tužbi koje su pisci, umjetnici, glazbenici i novinske organizacije, poput The New York Posta, pokrenuli protiv najvećih igrača u industriji, uključujući OpenAI, Metu, Google i Stability AI. Do ožujka ove godine na američkim je sudovima bilo aktivno više od 87 slučajeva vezanih uz kršenje autorskih prava od strane AI kompanija. Ishodi ovih pravnih bitaka mogli bi fundamentalno preoblikovati ekonomiju kreativnih industrija i definirati budućnost odnosa između tehnoloških inovacija i intelektualnog vlasništva. Ukoliko sudovi stanu na stranu autora, AI kompanije mogle bi biti prisiljene usvojiti modele licenciranja podataka za obuku, što bi u potpunosti promijenilo njihovo poslovanje. Iz tvrtke Anthropic do zaključenja ovog teksta nisu odgovorili na upit za komentar.