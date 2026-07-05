Autorica bestselera odrekla se filma po svojoj knjizi: "Više nikad ne spominji moje ime!"

Spisateljica Tomi Adeyemi podijelila je svoje osjećaje o nadolazećoj filmskoj adaptaciji romana za mlade "Djeca krvi i kosti" u produkciji Paramount Picturesa, iznenadivši obožavatelje objavom da se "službeno odvaja" od projekta. Autorica se obratila pratiteljima na društvenim mrežama kako bi objasnila zašto u posljednje vrijeme ne promovira filmsku verziju koja u kina stiže 15. siječnja 2027. godine. Njezina odluka da javno istupi odjeknula je među fanovima koji godinama iščekuju film temeljen na njezinom bestseleru iz 2018. godine, prvom u trilogiji "Ostavština Orïshe".

Najzanimljiviji dio njezine objave na TikToku bila je snimka zaslona poruke koju je, kako se čini, poslala glumici Amandli Stenberg, koja u filmu tumači princezu Amari. Poruka je bila iznimno oštra i nedvosmislena: "Nemoj nikad više koristiti moje ime u intervjuu ili videu. Ne šalji mi poruke. Ne zovi me." Slika je također sugerirala da je Adeyemi blokirala glumicu, poznatu po ulogama u filmovima "Igre gladi" i "The Hate U Give".

Vremenska oznaka na snimci zaslona otkriva da je autorica poruku poslala još u veljači 2025. godine. To se razdoblje poklapa s vremenom kada se Stenberg javno oglasila o kontroverzama vezanim uz njezin odabir za ulogu. Naime, neki obožavatelji su izrazili nezadovoljstvo jer je za ulogu Amari, koja je u knjizi opisana kao tamnoputa, odabrana glumica svjetlije puti. Stenberg je tada u sada izbrisanom videu na TikToku odgovorila na kritike i tvrdila da ju je Adeyemi podržala, čak izjavivši da je rasistička reakcija koju je Stenberg doživjela zbog uloge Rue u "Igrama gladi" inspirirala Adeyemi da napiše serijal "Djeca krvi i kosti". Čini se da je upravo ta izjava bila kap koja je prelila čašu za autoricu.

U kasnijim objavama, Adeyemi je dodatno pojasnila svoj stav, napisavši: "Budući da je netko pitao, nisam gledala film i neću ga gledati. Boljelo me što sam ovo skrivala od svih vas." Kada joj je jedna obožavateljica u komentarima napisala da je tužna zbog njezine objave, Adeyemi je odgovorila: "Ne smeta mi ako itko ide gledati film. Napisala sam ovo za nas. Borila sam se za nas. Samo odlažem svoj mač i službeno odvajam svoje ime jer ne mogu više biti povrijeđena i napadana iza kulisa".

Filmska adaptacija romana "Djeca krvi i kosti" imala je dug i kompliciran razvojni put. Prava je prvotno osigurao Fox 2000 Pictures, no nakon što je Disney preuzeo 21st Century Fox, projekt je prešao u ruke Lucasfilma. Već tada su se pojavile informacije o frustracijama autorice, koja je navodno bila nezadovoljna sporim napretkom i činjenicom da joj nije bilo dopušteno da sama napiše scenarij. Preokret se dogodio 2022. godine kada je prava preuzeo Paramount Pictures, a Adeyemi je dobila uloge ko-scenaristice i izvršne producentice, što se u tom trenutku činilo kao potez koji joj jamči veću kreativnu kontrolu. Međutim, njezine posljednje izjave pokazuju da ni taj aranžman nije uspio zaštititi njezinu viziju djela.

Film, koji režira Gina Prince-Bythewood, poznata po hitu "The Woman King", može se pohvaliti impresivnom glumačkom postavom. Uz Stenberg, u filmu glume Thuso Mbedu, Tosin Cole, Damson Idris, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Regina King, Idris Elba, Chiwetel Ejiofor i Viola Davis. Radnja prati mladu ženu (Mbedu) koja kreće u misiju povratka magije koja je nasilno oduzeta njezinom narodu. Na tom putu ona i njezin brat (Cole) udružuju se s kćeri i sinom okrutnog kralja kako bi se suprotstavili njegovoj tiraniji. Unatoč zvjezdanoj ekipi, čini se da produkcija ima problema.

Na CinemaConu u travnju 2026. prikazane su prve snimke iz filma, no navodno su naišle na mlak prijem, a kasnije su odrađena i dodatna snimanja. Do danas se ni redateljica, ni Paramount, ni Amandla Stenberg nisu oglasili povodom izjava Tomi Adeyemi, čije javno odricanje baca veliku sjenu na jedan od najiščekivanijih filmova nadolazećih godina.