Plenković: Ime Zrinka Ogreste upisano u povjesnicu hrvatske filmske umjetnosti

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je u nedjelju izraze sućuti obitelji pokojnog Zrinka Ogreste, hrvatskog redatelja, scenarista i profesora, čije će ime, naglasio je, zauvijek ostati upisano u povjesnicu hrvatske filmske umjetnosti i kulture.

"Ljubitelji filmske umjetnosti pamtit će ga po brojnim nagrađivanim filmovima, a svoje je znanje, kao redoviti profesor filmske režije na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti te član Europske filmske akademije sa sjedištem u Berlinu, prenosio i mladim naraštajima", istaknuo je Plenković.

O njegovom stvaralaštvu i kvaliteti rada, dodao je, svjedoče nagrade na domaćim i međunarodnim filmskim festivalima.

Osim na domaćem - Pulskom festivalu gdje je osvojio brojne Zlatne arene, njegovi filmovi prikazivani su i nagrađivani na uglednim festivalima širom svijeta - u Berlinu, Veneciji, Karlovym Varyma, Londonu, Montpellieru, Haifi, Denveru, Milanu i drugima.

Za svoj rad primio je i nagradu za životno djelo Vladimir Nazor.

"Preranim odlaskom Zrinka Ogreste ostali smo bez iznimnog čovjeka i velikana hrvatskog filma čije će ime zauvijek ostati upisano u povjesnicu hrvatske filmske umjetnosti i kulture", napisao je premijer Plenković te je u ime Vlade i svoje osobno ime uputio obitelji Zrinka Ogreste izraze iskrene sućuti i dubokog poštovanja.