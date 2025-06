Velike svjetske bendove ne treba nagovarati da dođu na INmusic, oni to sami žele

Osnivač i direktor INmusica proteklih dana i mjeseci ima pune ruka posla oko organizacije festivala koji se tijekom godina nametnuo kao najvažniji glazbeni događaj u Zagrebu, ali i šire. Zoran Marić INmusic je pokrenuo 2006. godine te je u Zagreb doveo neke od najvažnijih svjetskih glazbenih zvijezda. Marić govori što možemo očekivati od 17. izdanja INmusica te kako vidi razvoj festivala u budućnosti.

INmusic se vratio prošle godine u velikom stilu nakon jednogodišnje pauze 2023. Je li sve spremno za 17. izdanje? Ide li sve kako ste zamislili?



Da, mogu reći da je nakon prošlogodišnjeg povratka u punom sjaju sada sve spremno za sedamnaesto izdanje. Prošla godina pokazala nam je koliko je publika željno čekala povratak INmusica, što nam je dalo ogroman vjetar u leđa. Ovog smo puta pripreme započeli još ranije i uložili puno truda u svaki detalj. Naravno, organizacija ovako velikog festivala uvijek ima izazova, ali s našim iskusnim timom sve ide prema planu. Line-up je zaključen, produkcija na Jarunu postavljena, dodatni programi su osmišljeni – ukratko, festival može početi čim dočekamo 23. lipnja. Uzbuđeni smo i vjerujemo da će ovogodišnji INmusic u potpunosti ispuniti, ako ne i nadmašiti, naša očekivanja. Publika može očekivati tri dana vrhunskih svirki i raznovrsnih sadržaja. S produkcijske točke gledišta sve ide onako kako smo zamislili, pa i bolje – mislim da smo spremni za još jedno nezaboravno izdanje festivala.

Nedavno su Kings of Leon morali otkazati nastup zbog ozljede pjevača. Zamijenio ih je Kasabian. Je li bilo drame jer je većina bendova vjerojatno isplanirala ljetne turneje i festivale? Kako su reagirali kad ste ih pozvali?



Kada smo doznali da Kings of Leon zbog ozljede frontmena otkazuju sve europske koncerte, pa tako i naš, jasno da nam nije bilo drago – jer taj nesretan događaj pogađa sve; i bend, i organizatora i, naravno, publiku. U takvim je trenucima zaista teško pronaći zamjenu, upravo zato što su svi već uštimani u rasporede svojih turneja. Veliki izvođači planiraju europske turneje godinu i više unaprijed, i uglavnom su im ljetni datumi popunjeni. Teško je nagovoriti bilo koga da "uskoči" samo na jedan izolirani datum, jer da bi turneja bila održiva, obično mora postojati čitav niz dogovorenih nastupa u regiji. Iznimno smo zadovoljni što smo u vrlo kratkom roku uspjeli dogovoriti Kasabian kao zamjenu, veliki bend koji je poznat po odličnim festivalskim nastupima pred velikom publikom. Bend je reagirao sjajno – prilagodili su svoje planove i samo zbog nas dolaze iz Britanije, nastupit će drugog dana festivala i odmah potom vratiti se kući. To što su bili voljni doći govori puno i o njihovoj profesionalnosti, ali i o ugledu INmusica među glazbenicima.

Koliko se publike očekuje? Odakle sve dolaze posjetitelji? Koji je omjer domaće i strane publike?



INmusic je tijekom godina izrastao u događaj koji privlači od 50 do 100 tisuća ljudi u tri ili četiri dana, kako iz Hrvatske tako i iz inozemstva. Ove godine očekujemo ukupno oko sedamdeset do osamdeset tisuća posjetitelja tijekom tri dana festivala i tjedan dana kampa, a možda i više, ako nas posluži vrijeme. Tradicionalno je zanimanje međunarodne publike vrlo veliko. Otprilike 60% naše publike čine domaći posjetitelji, a oko 40% dolazi iz inozemstva, i taj omjer ostaje sličan i ove godine. Najviše gostiju izvan Hrvatske stiže nam iz Velike Britanije, što i ne čudi s obzirom na reputaciju koju festival tamo uživa, a mnogo je posjetitelja i iz susjednih zemalja – Slovenije, Italije – ali i iz Irske. Sve više ljudi dolazi nam i iz Austrije, Njemačke, kao i iz drugih dijelova Europe poput Mađarske, Poljske, Rumunjske, Bugarske… Za mnoge od njih INmusic je postao dio tradicionalnog ljetnog kalendara. Lijepo je vidjeti kako se na Jarunu miješaju razni jezici i naglasci; ta raznolikost publike daje poseban šarm festivalu. Ponosni smo što međunarodno relevantna kulturno-turistička manifestacija pridonosimo identitetu Zagreba na najbolji mogući način, uz ostvarivanje značajnih turističkih rezultata, što potvrđuje da festival ima značajan kulturni i ekonomski doprinos gradu.

"Sve više ljudi dolazi nam i iz Austrije, Njemačke, kao i iz drugih dijelova Europe poput Mađarske, Poljske, Rumunjske, Bugarske...", kaže Zoran Marić Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Je li Grad Zagreb podupro festival? INmusic mu je važan u turističkoj promociji. Proteklih godina znalo je biti nekih nesuglasica. Kako je ovaj put?



Istraživanje agencije Ipsos na reprezentativnom uzorku pokazalo je da čak 95% građana Zagreba prepoznaje INmusic festival kao važnu ili iznimno važnu kulturno i turističku manifestaciju za grad Zagreb, a tako velika podrška građana grada Zagreba doista postavlja pitanje zašto je INmusic festival bio niz godina sustavno marginaliziran od prethodne gradske uprave. Već smo prošle godine isticali dalekosežni značaj i važnost strukturnih promjena koje je Grad Zagreb uveo radi poticanja održanja i razvoja novih događanja od kulturnog i turističkog značaja u gradu Zagrebu. Te promjene čine Zagreb konkurentnijim drugim europskim metropolama te kvalitetnijim mjestom za život pa se stoga nadamo se da će se te strukturne promjene nastaviti unaprjeđivati. Za realizaciju ovako velikih i produkcijski zahtjevnih manifestacija, što je na kraju krajeva i nužan uvjet međunarodne relevantnosti, važna je dobra suradnja s gradskim službama radi što ugodnijeg iskustva za građane Zagreba, Hrvatske i svijeta koji samo zbog INmusic festivala u velikom broju dođu u Zagreb i Hrvatsku. Drago mi je da mogu reći da se i suradnja s gradskim službama popravlja. Naravno, uvijek postoji prostor za još veću podršku, ali konačno vidimo da i službe uvažavaju značaj INmusic festivala za grad Zagreb. Objektivni pokazatelji utemeljuju ocjenu da je INmusic festival najznačajniji međunarodni kulturno-turistički događaj u Zagrebu i Hrvatskoj.

I ove godine stižu velika imena kao što su Air, Massive Attack, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal... No nastupa još na desetke drugih manje poznatih i afirmiranih izvođača. Tko su, uz glavne zvijezde, izvođači čije nastupe ne bi trebalo propustiti?



Drago mi je što je naša programska voditeljica Ivana Jelača izvrsna poznavateljica suvremene glazbe pa zbog toga, uz svjetski poznate headlinere, na INmusicu uvijek nastupa i niz drugih izvrsnih izvođača koji možda nisu toliko široko poznati, ali svakako zaslužuju pažnju. Teško je izdvojiti samo neke, no pokušat ću spomenuti nekoliko imena različitih žanrova. Primjerice, Seun Kuti & Egypt 80 – bend predvođen sinom legendarnog Fele Kutija – donijet će nam fantastičnu afrobeat energiju na pozornicu i to bi za ljubitelje world music zvuka mogao biti vrhunac festivala. Zatim, tu je The Streets, kultni britanski izvođač predvođen Mikeom Skinnerom, koji će na World Stageu unijeti duh UK garaže i hip-hopa. Od novijih rock bendova istaknuo bih Yard Act, sjajan post-punk sastav iz Leedsa koji strelovito osvaja europsku scenu – njihov nastup na glavnoj pozornici prvog dana sigurno će mnoge oduševiti. Također, The Murder Capital iz Irske nastupa posljednjeg dana i donosi svoju mračnu, intenzivnu post-punk energiju, što bih svakako preporučio fanovima gitarske alternative. Iz naše regije imamo nekoliko odličnih imena koje nikako ne bih nazvao "predgrupama", jer kvalitetom zaista pariraju i većima: recimo zagrebački Lika Kolorado na World Stageu ili Ki Klop na Hidden Stageu.. Tu su i slovenski/regionalni indie rock bend Lelee, zatim naša world music supergrupa Dunije predvođena legendarnom Dunjom Knebl te mnogi drugi.

Imaju li veliki bendovi neke predrasude prema nastupima u Hrvatskoj? Je li ih teško nagovoriti da dođu svirati na festivalu u Zagrebu?



Danas već s ponosom možemo reći da više ne postoje predrasude – INmusic se etablirao na europskoj festivalskoj karti kao respektabilno odredište. Čak nas je i ugledni britanski NME prije nekoliko godina uvrstio među 20 najboljih festivala na svijetu, što samo po sebi dovoljno govori. U početku, prije petnaestak i više godina, dok još nismo imali "ime", možda je bilo malo teže uvjeriti velika imena da dođu u Hrvatsku – jednostavno jer nisu znali što mogu očekivati. No, tijekom godina smo dokazali da možemo organizirati vrhunski događaj i pružiti publici, ali i izvođačima, odlično iskustvo. Nakon što su brojni bendovi vrhunske klase već nastupili kod nas, riječ se proširila u glazbenoj zajednici. Sada izvođači i njihovi zastupnici znaju za INmusic i odlučili su nas uvrstiti u A-ligu festivala jer znaju da smo jedinstven festival u Europi jer smo neovisni o korporacijama, najmanjeg kapaciteta na kojem nastupaju neka od najvećih svjetskih glazbenih imena, te ujedno s najpovoljnijom cijenom ulaznice u Europi koja je prilagođena našem standardu. Bendovi prepoznaju našu programsku orijentaciju i rado nastupaju kod nas, želeći biti dio tog probranog društva uglednih izvođača koji su već svirali na festivalu. Dakle, danas ih zapravo ne treba mnogo nagovarati – često i sami žele doći, jer su čuli dobre stvari od kolega ili vidjeli pohvale u najuglednijim svjetskim medijima.

INmusic se i dalje programski drži rock i pop izvođača. Mnogi festivali su skrenuli u neke druge glazbene vode u potrazi za publikom. Ostaje li INmusic vjeran svojoj programskoj orijentaciji?



Da, ostajemo vjerni sebi i onome što smo od početka zacrtali. Istina je da su neki festivali zbog tržišnih trendova mijenjali glazbeni fokus – ulazili više u EDM, ultrakomercijalni pop ili druge žanrove – ali INmusic je tijekom vremena profiliran pretežno kao rock festival i to naša autentičnost. Naravno, uvijek imamo i žanrovsku raznolikost, od world musica, indie popa, pa do elektroničkih izvođača na određenim pozornicama, no u srži programa jest kvalitetan umjetnički izričaj koji nas zanima. A naš je glavni kriterij, kako volimo reći, estetika slobode – zanimaju nas samo izvođači koji stvaraju iz vlastite unutarnje potrebe, bez podilaženja publici i bez očekivanja brzog komercijalnog uspjeha. Vjerujemo da jedino takva iskrena kreativnost s vremenom daje kvalitetan, trajan rezultat. Takvi izvođači možda nisu uvijek na vrhu top-lista u datom trenutku, ali njihova će glazba ostati i postati novim generacijama ono što zovemo klasicima. Upravo zbog tog principa namjerno ne dovodimo izvođače "kratkog daha" s jednim hitom, to nije naš put. Dosadašnja iskustva i međunarodna priznanja potvrđuju ispravnost takvog pristupa. Publika nam vjeruje upravo zato što smo ostali vjerni svom profilu i što na INmusicu može čuti ponajbolje od rocka, alter pop zvuka i srodnih žanrova, bez kalkuliranja. Naravno, pratimo mi i što šira publika voli, nismo "gluhi" na trendove, ali nikad ne bismo program radili isključivo po tome što je trenutačno najprodavanije ako se ne uklapa u ovaj naš koncept. Rekao bih da smo tijekom godina izgradili jedan jasan identitet festivala – i publika i izvođači to prepoznaju. Zato kod nas dolaze i najveća imena rock i indie glazbe, ali i dalje održavamo "dušu" intimnijeg rock festivala. Ukratko, INmusic ostaje vjeran sebi. Mislim da se to dugoročno isplatilo: možda nikad nećemo imati posjet od stotinu tisuća ljudi dnevno kao neki komercijalni megafestivali, ali ono što imamo jest odana publika koja cijeni naš izbor i koja nam se vraća upravo zbog te autentičnosti. A to je, po meni, najveća vrijednost.