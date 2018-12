Top 10 fimova koje smo ove godine gledali u hrvatskim kinima

Filmsku godinu na izmaku možemo gledati iz dva kuta, a ovisno o tome iz kojega gledamo, dobit ćemo posve različit zaključak. Ako godinu zaključujemo na temelju nominacija za Zlatni globus, onda na temelju onoga što smo do sada imali priliku gledati u Hrvatskoj možemo zaključiti da je ovo povijesno loša godina.

No, gledamo li popis filmova koji je u ovoj godini doživio svoje premijere u hrvatskim kinima i na festivalima, onda možemo biti zadovoljni. No, ne mora značiti ni da će produkcijska 2018. na kraju ispasti loša jer dosta toga još nismo gledali. Ali opet – gledamo li popis nominiranih u najvažnijoj kategoriji, drami, od pet filmova imali smo priliku gledati četiri i nijedan ne spada u visoku klasu: “BlacKkKlansman”, “Bohemian Rhapsody”, “Zvijezda je rođena” i “Crna pantera”.

Kako god, u ovom smo vam izboru suzili naš odabir 10 najboljih filmova koje smo ove godine imali priliku gledati u Hrvatskoj i nadamo se da će biti dobar vodič i preporuka onima koji ih nisu pogledali da to učine.

1) Skrivena ljubav / Call Me By Your Name, Italija, SAD, r. Luca Guadagnino

Majstorski uradak o muškoj ljubavi i očinskoj podršci

Beskrajno nježan i topao film o ljubavi dvojice mladića, ispričan kroz njihove poetične konflikte i hrabre erotske avanture, sročen je tako da će i one najokorjelije mrzitelje homoseksualaca natjerati da preispitaju svoje stavove. U filmu briljira mladi Timothée Chalamet u liku 17-godišnjeg Elija koji ljeto provodi u talijanskom selu s roditeljima.

Kad u njihovu kuću useljava preplanuli Amerikanac Oliver (Armie Hammer) i s njima bude ostatak raspusta pomažući Eliovu ocu, arheologu, mladić je potpuno zbunjen neobjašnjivom plimom emocija. Svoju zaljubljenost Elio tumači kao nadmudrivanje pa često ismijava Olivera, ali sve snažnije osjeća erotsku privlačnost prema došljaku.

Kad njihov prvi poljubac prekine eru sukoba, odnos se pretvara u strastvenu seksualnu avanturu u kojoj je sredstvo za igru i sočna breskva, sa scenom koja otvara razigrani svijet njihovih emotivno-erotskih perverzija. Suočavanje s rastankom je bolno, ali onda dolazi dirljiva trijumfalna scena razgovora oca i sina, stvorena za one roditelje koji tragično odbacuju prirodu svoje djece.

2) Dogman, Italija, r. Matteo Garrone

Urbani talijanski vestern s tarantinovskim finalom

Urbani vestern koji figurira kao moderna verzija filma “Točno u podne” o zlikovcu koji cijeli grad drži u šaci, briljantna je studija kukavičluka i kronologija prirode nasilja.

Prašnjavi talijanski gradić prije 30 godina poprište je nesvakidašnjeg obračuna u kojemu sudjeluju Marcello (sjajni Marcello Fonte), vlasnik salona Dogman za uljepšavanje pasa, i divlji Simone (Edoardo Pesce), bivši boksač i narkoman koji ga počinje terorizirati. U tarantinovskom finalu eskalira ljudski gen preživljavanja. Neke scene, poput odmrzavanja psa iz škrinje, doista su antologijske.

3) Krivnja / Den skyldige, Danska, r. Gustav Möller

Samo Danci mogu napraviti krimić s jednom ulogom

Nevjerojatan danski film, praktički s jednom ulogom, dispečerom koji noću prima hitne pozive, trebao bi biti vodič i hrvatskim filmašima koji guše tržište tzv. festivalskim filmovima.

Kad policajca Asgera u noćnoj smjeni nazove žena koju je oteo muškarac, a policajac ubrzo shvati da je otmičar njezin muž, počinje misija spašavanja koja doživi preokret kada se nametne pitanje – tko je tu zapravo zločinac, oteta žena ili muž otmičar?

Vještom, čvrstom, skandinavski hladnom i preciznom režijom ovaj vas film drži do kraja sa živcima zategnutima poput žica na gitari.

4) Uvreda / L’insulte, Libanon, Francuska, r. Ziad Doueiri

Politička drama koja bar donekle objašnjava Libanon

Stvari na Bliskom istoku, a pogotovo u zemljama poput Libanona, mnogima su nejasne, pa film “Uvreda” pokušava razjasniti bar jednu od tih brojnih netrpeljivosti.

Tony je kršćanin koji se posvađa s palestinskim izbjeglicom Yasserom, inače poslovođom na vodovodnim radovima u Tonyjevoj ulici.

Prepirka oko cijevi eskalira u pravi sukob koji završi na sudu i proširi se na cijeli Bejrut. Ova politička drama sjajan je uvod u psihologiju Libanonaca i još bolji prikaz nasilja koji je potresao Bejrut početkom 70-ih kada su kršćanske milicije htjele istjerati Palestince.

5) Tri plakata izvan grada / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri SAD, r. Martin McDonagh

Mnogi su kopirali Frances McDormand nakon filma

Coenovski prikaz američke zabiti u kojoj rasistički policajci radije premlaćuju nevine ljude nego što se bave silovanjima i ubojstvima. Frances McDormand briljira u ulozi majke koja na tri jumbo plakata na ulazu u grad ostavlja poruku šefu lokalne policije da – što kog vraga ne uhvati ubojicu njezina djeteta.

Woody Harrelson u ulozi šefa policije igra ulogu života, a njegov neočekivan karakter vodi nas u vrtlog teško predvidivih scena. Film s okusom prašine američkog juga, nepravde, ali i čvrstoće jedne žene koja je odlučila svemu tome stati na kraj.

6) Smrt Staljina / The Death of Stalin, Velika Britanija, r. Armando Ianucci

Ovako se treba zezati s diktatorom i ostati ozbiljan

Hrvatska intelektualna desnica je nakon premijere ovog filma bila sretna što su Staljin i njegovi nasljednici prikazani na posprdan način. Dakako, vrijednost ovog filma nije u tome, već u preciznom ocrtavanju likova i sjajnom balansu između komorne dramaturgije i crnohumornog ambijenta koji je lako mogao skliznuti u bezličnost, ali je zadržao snagu i smisao.

Priča prati Staljinove ministre koji se nakon njegove smrti tuku za tron. Prikaz mračnog razdoblja u kojemu je ideologija uzimala svoj danak u krvi nije umanjila humorna forma.



7) Projekt Florida / The Florida Project SAD, r. Sean Baker

Podcijenjena priča o ljudima sa dna društva

Neka vrsta tihog filma ceste odvija se u motelu na jugu Amerike, a prati djevojčicu Moonee i njezinu buntovnu majku Halley (Bria Vinaite).

Dok djevojčica vodi uobičajen život malo živahnije i bezobzirnije klinke, Halley se bori s vječnim nedostatkom novca, ali još više sama sa svojom buntovnom prirodom koja ju stalno dovodi u konflikt s upraviteljem motela Bobbyjem (Willem Dafoe). Sean Baker predstavio nam je Ameriku s dna – ljude koji se naprosto ne mogu integrirati i koji su zapravo migranti u vlastitoj zemlji.

8) Hladni rat / Zimna wojna, Poljska, r. Pawel Pawlikowski

Goran Bare bi rekao – ovo je dokaz da ljubav krvari

Dirigent Wiktor i pjevačica Zula u poljskom etnoansamblu fanatično se zaljubljuju, njihova je veza na momente shizofrena, kao recimo u filmovima “Betty Blue” ili “Divlji u srcu”.

Razorna privlačnost utječe na nepromišljene poteze i njihov je svijet stalno na rubu propasti – Wiktor bježi na Zapad, Zula pak ostaje u Poljskoj. Pavlikowski se manje bavio dramaturgijom, više se koncentrirao na ljubavnu vezu, karaktere i odnose. Vjerojatno bi se i Goran Bare, ako je pogledao ovaj film, složio da “ljubav krvari” bez obzira na mjesto i vrijeme.

9) Mjesto tišine / A Quiet Place, SAD, r. John Krasinski

Ambijentalni horor poigrao se filozofijom čovjeka

Ambijentalni horor koji postavlja filozofska pitanja. Planet su zauzeli grabežljivci koji žive ispod zemlje, reagiraju na najmanji šum i love ljude, a na opustošenoj Zemljinoj kori pratimo peteročlanu obitelj koja živi u idiličnoj prirodi, šuteći, pazeći da ne proizvede i najmanji zvuk, preživljavajući u tišini koja izaziva jezu.

Tišina postaje način života, ali i otvara pitanje je li čovjek, ako mu se oduzme razgovor, muzika, druženje, i dalje društveno biće. Odnosno, kad čovjek prestaje biti čovjek jer ovdje on to više nije: tih je i beznačajan poput leptira.

10) Fantomska nit / Phantom Thread, SAD, r. Paul Thomas Anderson

Šteta ako je ovo doista posljednji Day-Lewisov film

Daniel Day-Lewis ovim se filmom oprostio od glume i to na takav način da ćemo moliti Svevišnjega da to svoje obećanje pogazi. Ovdje ga nakon nekoliko nasilnih uloga gledamo kao pedantnog krojača koji se zaljubljuje u seosku djevojku i dovodi je u svoj svijet.

I tu dolazi do očekivanog sukoba koji se sužava kroz jednu vječnu žensku želju da sačuva svog muškarca i to – otrovnim gljivama. Precizna psihološka studija muško-ženskih odnosa čija se priroda probija kroz šumu klasnih barijera kulminira pristajanjem moćnijega da postane ljubavnim robom.

