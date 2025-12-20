Emily u Pariz, Emily iz Pariza: Ovo je najbolja sezona serije koju svi vole mrziti!

Naša omiljena migrantkinja i strana radnica vratila se na male ekrane! "Emily u Parizu", priča o američkoj marketinškoj stručnjakinji koja se pokušava snaći u Francuskoj, u petoj sezoni svoj put do samootkrića nastavlja pak u talijanskoj prijestolnici. Emily je, naime, iz prošlosezonskih razloga kojih se na početku iskreno i teško sjetiti, završila u Rimu kako bi vodila talijansku podružnicu agencije Grateau.

Njezina nevjerojatna vještina privlačenja muškaraca koji utjelovljuju nacionalne stereotipe i ovdje dolazi do izražaja kroz vezu s Marcellom, visokim, crnim i zgodnim maminim sinom koji radi za obiteljski brend kašmira i čija je ideja savršenog dejta lov na tartufe u šumi. No, dok Emily (ponovno) pokušava žonglirati posao i ljubav, duhovi prošlosti u obliku Gabriela i Alfieja i dalje je progone. Međutim, iako serija ostaje vjerna sapuničastoj sebi, i ne možemo tvrditi da se preko noći prometnula u kakvo kompleksno remek-djelo, negdje na pola "bingea", ugodno nas je iznenadila činjenica da je ova sezona doista, neironično, sjajna.

Od svoje premijere u listopadu 2020. godine, "Emily u Parizu" je postala svojevrstan globalni fenomen. Pojavila se u savršenom trenutku, u jeku pandemije kada je gledateljima pružila upravo ono što im je trebalo, kako je to slikovito opisao jedan kritičar, "petosatni odmor za mozak". Prekrasne pariške vizure, ridikulozna luksuzna moda te priča bez imalo napetosti i s minimalnom dozom realizma, učinile su ovu seriju instantno popularnom, ali i omraženom. Parižani protiv nje žestoko protestirali, tvrdeći da im je dosta da ih se prikazuje kao arogantne snobove, ali serija je zato pobudila i novi turistički val interesa za Pariz, a njen utjecaj bio je toliki da se čak bilježio i porast interesa za karijeru u marketingu! Postao je to savršen primjer fenomena "hate-watchinga" ili gledanja iz mržnje, što je najbolje sažeo jedan tviteraš: "Emily u Parizu je jedna od najgorih serija koje sam ikad gledao. Pogledao sam je u jednom danu." U svakom slučaju - voljeli je ili mrzili, o Emily su baš svi pričali.

Peta sezona, međutim, donosi neke velike pomake. Primjetan je značajan razvoj junaka, koji su od karikatura postali gotovo pa punokrvni likovi. Emily napokon pokazuje zrelost, uči se suočavati s konfliktima i pokazuje dublje razumijevanje kulture u kojoj živi. Njezin odnos sa šeficom Sylvie, koji je nekad bio obilježen antagonizmom, prerasta u iskrenu vezu temeljenu na međusobnom poštovanju, a otkrivamo i Sylvijinu ranjivu stranu. Čak su i Emilyne, inače sumanute modne kombinacije, ove sezone elegantnije.

"Product placement", odnosno prikriveno oglašavanje, i dalje je besramno, ali izvedeno je s debelom dozom autoironije koja sve čini podnošljivijim. Upravo to je, čini nam se, učinilo petu sezonu "Emily u Parizu" najboljom do sada - postala je serija koja samu sebe ne shvaća ozbiljno.

Iako Netflix još nije službeno potvrdio snimanje šeste sezone, svi znakovi upućuju na to da priča o Emily Cooper još nije gotova. Izvršni direktor Netflixa Ted Sarandos nedavno je spomenuo "Emily" kao jednu od serija čiji se povratak očekuje 2026. godine i s obzirom na to da je svaka sezona do sada bila globalni hit te se redovito nalazila na vrhu ljestvica gledanosti, uvjereni smo da joj još jedna sezona ne gine. Kreator serije, Darren Star, također je izrazio želju za nastavkom priče, a finale pete sezone ostavilo je previše otvorenih pitanja da bi ovdje bio kraj.