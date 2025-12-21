Mrtav svećenik i misterij nalik gotičkoj Agathi Christie. Novi "Nož u leđa" je Netflixov totalni hit!

Nakon što je "Glass Onion" podijelio publiku i kritiku svojim plitkim humorom i raskošnom, ali ispraznom estetikom, treći film iz serijala "Nož u leđa" stigao je s dozom strepnje. Srećom, "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ispunjava, pa čak i nadmašuje nade onih koji su se pribojavali da je franšiza krenula u krivom smjeru.

Rian Johnson se vraća korijenima onoga što je prvi film učinilo globalnim fenomenom, isporučujući gustu, atmosferičnu i emocionalno rezonantnu misteriju koja je istovremeno pametna posveta klasičnim detektivskim pričama i oštra kritika suvremenog društva. Radnja nas vodi u fiktivni gradić Chimney Rock na sjeveru države New York, gdje se umjesto sunčanih grčkih otoka nalaze tmurne, gotske vizure stare katoličke crkve i pripadajućeg groblja, stvarajući savršenu kulisu za mračnu priču koja slijedi.

Zanimljivo je da, unatoč tome što je Daniel Craig ponovno na vrhu glumačke liste, njegov Benoit Blanc veći dio filma zauzima sporednu ulogu. U središtu priče je otac Jud Duplenticy, mladi svećenik kojeg maestralno glumi Josh O'Connor. Jud je bivši boksač s problematičnom prošlošću, poslan u župu Gospe od Vječne Snage kako bi služio pod vodstvom monsinjora Jeffersona Wicksa (Josh Brolin), dominantnog i karizmatičnog svećenika koji svoju pastvu vodi čeličnom rukom, šireći evanđelje mržnje i netolerancije. Napetost između Judove iskrene, suosjećajne vjere i Wicksovog fundamentalizma kulminira kada je monsinjor pronađen brutalno ubijen usred crkve, a Jud postaje glavni osumnjičenik. Upravo je O'Connorova izvedba emocionalno srce filma, dajući priči težinu i ranjivost koja je nedostajala prethodnom nastavku.

Kao što je i tradicija za ovaj serijal, film je krcat zvijezdama koje tumače galeriju ekscentričnih i sumnjivih likova. Među njima se ističe Glenn Close kao Martha Delacroix, pobožna crkvena tajnica koja zna gdje su zakopana sva tijela, doslovno i figurativno. Tu su i Jeremy Renner kao lokalni liječnik u raljama alkoholizma, Kerry Washington kao napeta odvjetnica, Andrew Scott kao autor koji piše biografiju ubijenog monsinjora te Cailee Spaeny kao talentirana čelistica sputana kroničnom boli. Iako kritičari primjećuju da neki od sporednih likova nisu razvijeni s jednakom pažnjom kao u prvom filmu, njihova zajednička energija i međusobne optužbe stvaraju napetu mrežu laži i tajni koju Blanc mora raspetljati. U istrazi mu pomaže lokalna šefica policije Geraldine Scott, koju glumi Mila Kunis, služeći kao zabavna spona između Blanca i Juda.

Ono gdje "Wake Up Dead Man" uistinu briljira jest ton i tematska dubina. Johnson napušta šarenilo "Glass Oniona" i uranja u gotičku atmosferu koja podsjeća na djela Edgara Allana Poea ili mračnije romane Agathe Christie. Film se ne boji zaroniti u kompleksna pitanja vjere, licemjerja i opasnog spoja religije i desničarske politike. Ipak, čini to s iznenađujućom nijansiranošću, ne ismijavajući vjeru samu po sebi, već one koji je zloupotrebljavaju za moć i kontrolu. Misterij ubojstva, koji uključuje i elemente klasične "zagonetke zaključane sobe", pametno je osmišljen i prepun detalja koji nagrađuju pažljive gledatelje, čineći film iskustvom koje gotovo zahtijeva ponovno gledanje.

Daniel Craig se vratio kao Benoit Blanc, detektiv čiji je južnjački naglasak postao jednako prepoznatljiv kao i Herculeov brk. U ovom filmu, Blanc je suptilniji, zamišljeniji, a njegova uloga nadilazi puko rješavanje zločina. Njegove filozofske rasprave s ocem Judom o razumu nasuprot vjeri daju liku novu dimenziju i produbljuju središnje teme filma. Iako se pojavljuje tek nakon otprilike trećine filma, njegova prisutnost odmah podiže uloge. Craig očito uživa u ovoj ulozi, balansirajući između ekscentričnosti i briljantne dedukcije, a njegova kemija s Joshom O'Connorom nosi čitav film. Blanc je ovdje manje karikatura, a više promatrač ljudske prirode, jednako zainteresiran za duhovno stanje osumnjičenika koliko i za materijalne dokaze.

Dok se utjecaj Agathe Christie i dalje osjeća, Rian Johnson ovog puta crpi inspiraciju iz mračnijih izvora, poput već spomenutog pisca Johna Dicksona Carra, majstora nemogućih zločina. Strukturalno, "Wake Up Dead Man" je tradicionalniji "whodunit" od svojih prethodnika; ubojstvo se dogodi relativno rano, a detektiv stiže kako bi ispitao zatvoreni krug osumnjičenika. Upravo taj povratak klasičnoj formuli, obogaćen modernom socijalnom kritikom i kompleksnim likovima, čini ga superiornijim od "Glass Oniona". Kritičari se slažu da je ovo pravi povratak u formu, film koji je istovremeno opakiji, pametniji i sigurniji u svoj ton.