Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 186
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
kulturni vandalizam ili dašak suvremenosti

Pobješnjeli Francuzi napali nove vitraje crkve Notre-Dame: 'To je Macronov projekt taštine'

Eva Jospin et Claire Tabouret exposent leurs oeuvres au Grand Palais à Paris
Foto: LIONEL URMAN / BESTIMAGE/BESTIM
1/4
Autori: Tia Špero, Hina
11.12.2025.
u 16:11

U sklopu obnove poslije katastrofalnog požara, katedrala Notre-Dame ponovno je u središtu žestoke rasprave. Plan da se neoštećeni povijesni vitraji zamijene suvremenim djelima umjetnice Claire Tabouret izazvao je bijes konzervatora i stotina tisuća građana

Nakon što je u travnju 2019. vatra poharala parišku katedralu Notre-Dame, francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će spomenik biti obnovljen uz dašak suvremenosti. Iako su ideje o staklenom tornju ili bazenu na krovu odbačene u korist vjerne restauracije, predsjednikova želja za modernim dodirom sada se ostvaruje i izaziva žestok otpor. Naime, odabrano je da francuska umjetnica Claire Tabouret dizajnira šest novih vitraja na južnoj strani crkve, unatoč činjenici da postojeći prozori u požaru nisu oštećeni.

Dizajn novih vitraja koji bi trebali zamijeniti postojeće u katedrali Notre-Dame izložen je u utorak u Grand Palaisu u Parizu, a ta sedam metara visoka djela reinterpretiraju narativ o Pedesetnici na živopisan i suvremen način.

Vitraji prikazuju likove kako primaju vatru, što predstavlja simbol obnove katedrale koja je još uvijek u tijeku.Claire Tabouret, 43-godišnja figurativna slikarica koja živi u Los Angelesu, pobijedila je na natječaju u kojem je sudjelovalo više od 100 umjetnika, a projekt vrijedan više od 4 milijuna eura realizirat će u suradnji s majstorima staklarstva iz radionice Atelier Simon-Marq. 

Francuska javnost pobjesnila je na ovaj potez jer uključuje uklanjanje neoštećenih prozora koje je francuski arhitekt Eugène Viollet-le-Duc postavio tijekom obnove katedrale sredinom 19. stoljeća. Kritičari kažu da intervencija današnjih umjetnika ne bi trebala biti na štetu postojećih djela. Drugi su upozorili da bi zamjena mogla uništiti uravnoteženu igru ​​svjetla u kapelama, a nazvali su zamjenu vitraja "kulturnim vandalizmom" i "smijurijom". 

'To je vandalizam i Macronov projekt taštine'! Pogledajte kontroverzne nove vitraje crkve Notre-Dame
Eva Jospin et Claire Tabouret exposent leurs oeuvres au Grand Palais à Paris
1/4

Najoštriji kritičar je Didier Rykner, povjesničar umjetnosti i osnivač časopisa La Tribune de l'Art, koji je plan nazvao "potpuno smiješnim" i pokrenuo peticiju koju je potpisalo više od 300 000 ljudi. "Ukloniti prozore koji su preživjeli požar da bi ih se zamijenilo drugima je apsurdno. Ovo je samo Macronov projekt taštine", kazao je Rykner.

Ključne riječi
Notre Dame Notre-Dame kulturna baština kultura likovna umjetnost umjetnost Claire Tabouret

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Edinburgh: Izloženo zadnje pismo Marije I., kraljica Škotske
posljednje pismo škotske kraljice

'Pogubit će me kao zločinca u osam ujutro', napisala je samo nekoliko sati prije smrti Marija Stuart, koja je 19 godina provela u zatočeništvu

Posljednje pismo Marije Stuart, napisano na francuskom jeziku, posljednji je put bilo izloženo na samo jedan dan 2017. godine, kada su se duž mosta George IV u Edinburghu formirali dugi redovi ljudi koji su strpljivo čekali priliku da ga vide, a sada će javnost ponovno dobiti tu mogućnost u Muzeju u Perthu, u sklopu izložbe osmišljene da oživi priču o tragičnoj škotskoj kraljici

Ima pogled na katedralu i ulaz je besplatan!

Gornji grad ima novu galeriju! Izložena je neprocjenjiva kolekcija, dar zagrebačkog bračnog para

U sklopu Galerije Klovićevi dvori otvoren je malen, ali prekrasan izložbeni prostor namijenjen izlaganju isključivo njihovih donacija. Nalazi se na drugom katu, na prostoru dviju bivših kustoskih soba, površine od oko 80 četvornih metara, uređen je po svim muzejskim standardima i staklenim vratima odvojen od ostataka prostora, a trenutačno je tamo izložen dio Zbirke Kviz

Izložba "Sva lica MUO"
“Sva lica MUO”

'Ovo je izložba kroz koju se odražavaju i burne političke i institucionalne promjene koje je MUO doživio'

Izložba "Sva lica MUO" u utorak, 9. prosinca, otvara se u MUO Galeriji u Ilici. U sklopu izložbe bit će izloženi neki od ključnih plakata MUO poput onog Milivoja Uzelca iz 1919. za Proljetni salon koji možda nije najraniji koji je napravljen za MUO, ali je svakako najstariji sačuvan, pa do plakata u povodu otvaranja muzeja nakon rata 1946. i ključnog razdoblja kada MUO 1962. dobiva novi stalni postav i prvi, nazovimo ga proto-logotip Ivana Picelja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!