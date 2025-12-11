Pobješnjeli Francuzi napali nove vitraje crkve Notre-Dame: 'To je Macronov projekt taštine'

Nakon što je u travnju 2019. vatra poharala parišku katedralu Notre-Dame, francuski predsjednik Emmanuel Macron obećao je da će spomenik biti obnovljen uz dašak suvremenosti. Iako su ideje o staklenom tornju ili bazenu na krovu odbačene u korist vjerne restauracije, predsjednikova želja za modernim dodirom sada se ostvaruje i izaziva žestok otpor. Naime, odabrano je da francuska umjetnica Claire Tabouret dizajnira šest novih vitraja na južnoj strani crkve, unatoč činjenici da postojeći prozori u požaru nisu oštećeni.

Dizajn novih vitraja koji bi trebali zamijeniti postojeće u katedrali Notre-Dame izložen je u utorak u Grand Palaisu u Parizu, a ta sedam metara visoka djela reinterpretiraju narativ o Pedesetnici na živopisan i suvremen način.

Vitraji prikazuju likove kako primaju vatru, što predstavlja simbol obnove katedrale koja je još uvijek u tijeku.Claire Tabouret, 43-godišnja figurativna slikarica koja živi u Los Angelesu, pobijedila je na natječaju u kojem je sudjelovalo više od 100 umjetnika, a projekt vrijedan više od 4 milijuna eura realizirat će u suradnji s majstorima staklarstva iz radionice Atelier Simon-Marq.

Francuska javnost pobjesnila je na ovaj potez jer uključuje uklanjanje neoštećenih prozora koje je francuski arhitekt Eugène Viollet-le-Duc postavio tijekom obnove katedrale sredinom 19. stoljeća. Kritičari kažu da intervencija današnjih umjetnika ne bi trebala biti na štetu postojećih djela. Drugi su upozorili da bi zamjena mogla uništiti uravnoteženu igru ​​svjetla u kapelama, a nazvali su zamjenu vitraja "kulturnim vandalizmom" i "smijurijom".

'To je vandalizam i Macronov projekt taštine'! Pogledajte kontroverzne nove vitraje crkve Notre-Dame

Najoštriji kritičar je Didier Rykner, povjesničar umjetnosti i osnivač časopisa La Tribune de l'Art, koji je plan nazvao "potpuno smiješnim" i pokrenuo peticiju koju je potpisalo više od 300 000 ljudi. "Ukloniti prozore koji su preživjeli požar da bi ih se zamijenilo drugima je apsurdno. Ovo je samo Macronov projekt taštine", kazao je Rykner.