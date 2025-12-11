Kako za samo 100 eura možete dobiti Picassa vrijednog milijun i podržati borbu protiv opake bolesti

Zamislite da za cijenu jedne večere u boljem restoranu postanete vlasnik originalnog djela Pabla Picassa! Upravo to nudi jedinstvena međunarodna humanitarna tombola koju organizira vodeća francuska organizacija za borbu protiv Alzheimerove bolesti, Fondation Recherche Alzheimer.

Slika u pitanju je "Tête de femme" (Glava žene), gvaš na papiru koji je slavni španjolski umjetnik naslikao 1941. godine. Riječ je o intimnom portretu njegove muze i ljubavnice Dore Maar, nastalom tijekom Drugog svjetskog rata, a čija je vrijednost procijenjena na čak milijun eura. Svaka kupljena srećka po cijeni od 100 eura ne samo da pruža priliku za osvajanje ovog remek-djela, već izravno podupire ključna znanstvena istraživanja s ciljem pronalaska lijeka za Alzheimerovu bolest.

Pravila ove akcije, koja je dobila punu podršku Picassovih nasljednika, vrlo su jednostavna. U prodaji je ograničen broj od 120.000 srećki, a svaka od njih predstavlja jednu šansu za dobitak. Za razliku od lutrije, gdje je moguće da nema dobitnika, ovdje se radi o tomboli u kojoj se izvlači jedna dobitna srećka, što znači da će netko sigurno postati novi vlasnik slike. Veliko izvlačenje održat će se 14. travnja 2026. godine u 18 sati u glavnoj aukcijskoj dvorani prestižne kuće Christie's u Parizu. Svi vlasnici srećki pozvani su da prisustvuju događaju, a za one koji ne mogu biti tamo, osiguran je prijenos uživo putem interneta.

Cilj ove ambiciozne kampanje je prikupiti 12 milijuna eura. Sto posto vrijednosti svake prodane srećke odlazi izravno zakladi koja će sredstva iskoristiti za pokrivanje troškova nabave slike te za minimalne operativne troškove, no sav preostali iznos, koji čini ogromnu većinu prikupljenih sredstava, bit će uložen u financiranje znanstvenih projekata diljem svijeta, a koji se bave pronalaženjem uzroka Alzheimera, razvijanjem novih načina liječenja i poboljšanjem kvalitete života pacijenata i njihovih obitelji.

Ovo je treće izdanje tombole koju je osmislila francuska televizijska producentica Péri Cochin. Prva akcija održana je 2013. godine, kada je prikupljeno pet milijuna eura za obnovu libanonskog grada Tira, koji se nalazi na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine. Sretni dobitnik Picassovog crteža tada je bio 25-godišnji Amerikanac iz Pennsylvanije. U drugom izdanju 2020. godine prikupljeno je 5,1 milijun eura za humanitarnu organizaciju CARE i njezine projekte osiguravanja pristupa vodi i higijenskim potrepštinama. Picassovu "Mrtvu prirodu" iz 1921. godine tada je osvojila Claudia Borgogno, računovotkinja iz Italije.

Sudjelovati mogu sve punoljetne osobe iz zemalja u kojima online tombole nisu zakonom zabranjene. U slučaju da se ne proda dovoljan broj srećki za pokrivanje troškova nabave slike, organizatori jamče povrat novca svim sudionicima. Podržati ovaj plemeniti cilj i dobiti šansu da na zid svog dnevnog boravka objesite pravog Picassa, možete na web stranici 1picasso100euros.com