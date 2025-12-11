'Pogubit će me kao zločinca u osam ujutro', napisala je samo nekoliko sati prije smrti Marija Stuart, koja je 19 godina provela u zatočeništvu

Posljednje pismo škotske kraljice Marije Stuart, dirljivo svjedočanstvo njezinih posljednjih sati na Zemlji, bit će izloženo javnosti po prvi put u gotovo desetljeću. Ovaj neprocjenjivi povijesni dokument, napisan svega nekoliko sati prije pogubljenja 1587. godine, bit će središnji dio iznimne izložbe u škotskom gradu Perthu, nudeći publici rijetku priliku za izravan susret s jednim od najdramatičnijih trenutaka u svjetskoj povijesti.

Marijina sudbina zapečaćena je nakon gotovo 19 godina zatočeništva u Engleskoj. Naime, nakon što je bila prisiljena abdicirati sa škotskog prijestolja, 1568. godine pobjegla je u Englesku, gdje je tražila utočište kod svoje rođakinje, kraljice Elizabete I., no kao katolkinja s pravom na englesko prijestolje, Marija je predstavljala stalnu prijetnju protestantskoj Elizabeti. Upravo iz tog razloga Elizabeta ju je dala zatvoriti. Tijekom dugih godina zatočeništva, Marija je postala središte brojnih katoličkih zavjera čiji je cilj bio svrgnuti Elizabetu, no njezina je sudbina zapečaćena kada je otkriveno da je umiješana u "Zavjeru Babington" iz 1586. godine - plan da se Elizabeta svrgne, a Marija postavi na englesko prijestolje. Naime, tadašnji Elizabetin glavni špijun, Francis Walsingham, razotkrio je zavjeru presretanjem Marijinih pisama drugim urotnicima, a kada je Marija u jednom pismu napisala da odobrava njihov plan, Walsingham je imao sav dokaz koji mu je bio potreban, što je dovelo do njezine osude za veleizdaju i smrtne kazne.

Vjeruje se da je Marija svoje posljednje pismo sastavila 8. veljače 1587. godine u 2 sata ujutro. Uputila ga je svom šogoru, francuskom kralju Henriju III., kako bi uredila svoje poslove, oprostila se i ustvrdila da umire kao prava katolkinja i nevina za bilo kakav zločin protiv Elizabete. U pismu je navela: "Pogubit će me kao zločinca u osam ujutro", što se i dogodilo, jer samo šest sati kasnije Maria Stuart pogubljena je u dvorcu Fotheringhay u Northamptonshireu.

Marijino pismo, napisano na francuskom jeziku, inače se čuva u trezorima Nacionalne knjižnice Škotske i rijetko napušta svoje sigurno sklonište, prvenstveno zbog osjetljivosti. Posljednji put bilo je izloženo na samo jedan dan 2017. godine, kada su se duž mosta George IV u Edinburghu formirali dugi redovi ljudi koji su strpljivo čekali priliku da ga vide, a sada će javnost ponovno dobiti tu mogućnost u Muzeju u Perthu, u sklopu izložbe osmišljene da oživi priču o tragičnoj škotskoj kraljici.

Alison Stevenson, direktorica zbirki, pristupa i istraživanja u Nacionalnoj knjižnici Škotske, izjavila je: "Ovo je prilika koja se pruža jednom u generaciji. Oduševljeni smo partnerstvom s organizacijom Culture Perth and Kinross kako bismo pismo donijeli u Muzej u Perthu, zajedno s nizom drugih predmeta i događanja u knjižnici AK Bell."

Naime, u obližnjoj knjižnici AK Bell će, uz izložbu u Muzeju u Perthu, biti izloženi i drugi predmeti iz zbirki Nacionalne knjižnice, a prateća izložba nazvana "Nasljeđe Marije, kraljice Škota" uključivat će rukopis pjesme Roberta Burnsa "Lament of Mary, Queen of Scots, On the Approach of Spring", kao i rane rukopise drame Liz Lochhead "Mary Queen of Scots Got Her Head Chopped Off".

Ashleigh Hibbins, voditeljica za publiku i učenje u organizaciji Culture Perth and Kinross, opisala je izložbu kao "povratak kući" za pismo, s obzirom na snažne veze koje je Marija imala s tom regijom. "Ponosni smo što možemo izložiti posljednje pismo Marije Stuart, što je prvi put da ovaj dragocjeni dio povijesti putuje sjeverno od Edinburgha u modernoj eri, a Perth i Kinross u su srcu Marijine priče, posebno kada govorimo o njezinom zatočeništvu, abdikaciji i dramatičnom bijegu iz dvorca Lochleven. Marijine dirljive posljednje riječi bit će izložene unutar šire, imerzivne izložbe, neposredno iznad Kamena sudbine i predmeta iz razdoblja vladavine njezina sina i unuka."

Škotski ministar kulture, Angus Robertson, kazao je: "Posljednje pismo Marie Stuart neprocjenjiv je zapis osobe koja je živjela prije više od 400 godina. Zbog njegove starosti, rijetko je izloženo, stoga snažno potičem ljude diljem Škotske i šire da iskoriste ovu priliku prije nego što se vrati u pohranu radi sigurnog čuvanja."

Posljednje pismo Marije, kraljice Škota bit će izloženo u Muzeju u Perthu od 23. siječnja do 26. travnja 2026. godine, dok će prateća izložba "Nasljeđe Marije, kraljice Škota" u knjižnici AK Bell trajati do 25. travnja 2026. godine. Ulaz na obje izložbe je besplatan.