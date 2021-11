Sasvim neobično predstavljanje knjige Damira Karakaša u Samoboru

"Povodom Movembera, mjeseca u kojem muškarci diljem svijeta odluče puštati brkove kako bi potaknuli na rano otkrivanje, dijagnosticiranje i liječenje raka prostate, slavimo cijeli studeni u SUPERSTUFF art STORE u Samoboru i dečki s bradama & brkovima cijeli mjesec imaju 10% popusta na naš asortiman.

Iako postoje oni koji će za naš prostor iskoristiti riječ „dućan“, većina zna da smo puno više od toga. Naš glavni cilj jest spojiti obrt, umjetnost i kreaciju, a ovog mjeseca postajemo mala kulturna oaza i mjesto drugačijih susreta. Dana 27.11.2021. od 17 sati svoja vrata u Perkovčevoj 7 otvaramo za sve knjiške moljce, ljubitelje domaće književnosti i za sve vas koji želite biti dio jednog drugačijeg i sasvim osobnog predstavljanja knjige" kažu iz SUPERSTUFF art STOREA.

Tamo će se naime održati promocija knjige "Okretište" nagrađivanog književnika Damira Karakaša. Imat ćete priliku upoznati autora, kupiti potpisani primjerak te dobiti VLASTITU KARIKATURU koju će Damir izraditi na licu mjesta za sve koji kupe njegov novi roman „Okretište“.

Osim toga, Karakaš sa sobom donosi i harmoniku iz filma Kino Lika – koju inače nikuda ne nosi – pa se već zna da će svima koji dođu to biti dan za pamćenje.

Ali ni to nije sve – nastavite čitati dalje za više detalja!

"Stara narodna kaže da „ljubav ide kroz želudac“, a mi ćemo se itekako toga držati. Imamo u ponudi nešto za sve sladokusce, slanokusce, a pobrinut ćemo se i za tekuća pitanja.

U našu stalnu postavu vraća se najbolji sladoled koji se jede i zimi – Medenko. Slastica proizvedena od pravog mlijeka i vrhnja, bez umjetnih aroma, boja i konzervansa. Možete nam javiti koje okuse želite da nabavimo za degustaciju na promociji knjige. Wink wink.

Za ljubitelje slanih delicija pobrinut će se ekipa iz Nikla koja će za sve nas pripremiti rudarsku greblicu ili, kako bi na Rudama rekli, „tenki kolaču“. Nekad siromašno jelo rudara danas je 29. hrvatski proizvod zaštićenog naziva u Europskoj uniji. Em ćemo se fino najesti, em ćemo podržati domaće – može li bolje?

Šećer (ili alkohol) na kraju: imat ćete priliku probati deliciju koja bi mogla postati opaka konkurencija samoborskim kremšnitama. Poseban po aromi kamilice koja se provlači kroz svaki gutljaj, Rhapsody Dry Gin proizveden u Samoboru grijat će ekipu koja dođe na promociju knjige. Plus, obećana nam je promocija noviteta iz njihove tvornice – kombinacija gina i bermeta iz obitelji Filipec zvuči kao nešto što pomaže kod maglovitih dana i noći".

Ponavljanje je majka znanja.

TKO: Nagrađivani književnik Damir Karakaš

ŠTO: Predstavljanje nove knjige „Okretište“

GDJE: SUPERSTUFF art STORE, Perkovčeva 7, Samobor

KADA: 27.11.2021. od 17 do 19 sati

KAKO: Osobno, opušteno i u dobrom društvu.

ZAŠTO: Jer na ovakvom predstavljanju još niste bili. Imat ćete priliku upoznati autora, kupiti potpisani primjerak knjige te dobiti VLASTITU KARIKATURU koju će Damir izraditi na licu mjesta za sve koji kupe njegov novi roman „Okretište“. Plus, bit će ića (Niklova greblica i sladoled Medenko) i pića (Rhapsody Dry Gin + bermet Filipec).

I ako očekujete brdo mikrofona, kritičara, novinara ili izdavača – moramo vas odmah razočarati. Ovo će biti prilika da upoznate jednu drugu Damirovu stranu, prilika za opušteno druženje uz knjigu (i koju čašicu) te prilika da na trenutak uronite u jedan drugi svijet.

O romanu „Okretište“:

Riječ je o romanu u kojem se autor suočava s nasilnim traumatičnim događajem u kojemu je gotovo izgubio život. "Okretište" je, tvrdi autor, roman o nemogućnosti da se bilo što napravi – osim da se o jednoj takvoj životnoj situaciji koja te zadesi napiše roman. Riječ je dakle o autofikcionalnom djelu, Karakaševom dosad najintimnijem tekstu koji se bavi teškom psihofizičkom traumom protagonista, načinom njegova nošenja s njom i pronalaženjem mehanizama ponovnog vraćanja povjerenja u ljude i svakodnevicu. Ali u romanu nema niti spektakla niti crne kronike, jer književnost je za Damira Karakaša oduvijek bila jezik, ne puko opisivanje događaja.

O SUPERSTUFF art STORE:

SUPERSTUFF art STORE prodajno je konceptualni prostor koji spaja obrt, umjetnost i kreaciju. Mjesto je to na kojem možete pronaći unikatne predmete, second hand odjeću, dizajnerske komade, odjeću i obuću domaćih dizajnera. Možete istovremeno slušati ploče na starom gramofonu i stvoriti svoj novi odjevni stil dok se gostite kulinarskim delicijama nastalim u Hrvatskoj. Adresa na kojoj se prostor nalazi jest Perkovčeva 7, 10430 Samobor. Radno vrijeme jest od utorka do nedjelje od 10:00 do 18:00 sati. Osim dolaska Damira Karakaša, tijekom studenog sve naše (bradate i brkate) posjetitelje očekuje nova kolekcija i popust na sve unikatne predmete, obuću i odjeću domaćih i stranih dizajnera, novu kolekciju.