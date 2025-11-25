Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 79
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
BREAKING
"Večernji i VOYO udružili snage: vodimo te u svijet vrhunskih informacija i zabave - iskoristi priliku koja se ne propušta"
Poslušaj
Prijavi grešku
Tomislav Zajec

Zaboravili smo da naša osobna sloboda podrazumijeva slobodu onog pokraj nas. To znači ući u dijalog, podijeliti slobodu

Tomislav Zajec
Josip RegovicPIXSELL
Autor
Bojana Radović
25.11.2025.
u 11:17

Uoči početka još jednog programa "Držić u ZKM-u", tj. programa scenskih čitanja novih, nagrađenih drama, inicijator programa Tomislav Zajec govori o važnosti novih autora

Uz njegovo ime na Wikipediji ćete naći tekst da je on hrvatski dramatičar, romanopisac, pjesnik i scenarist. Svatko iz teatarskog svijeta, što uključuje i redovite posjetitelje kazališta, uz njegovo će vam ime redati naslove predstava, kako one kojima je autor tako i one u koje je unio svoj prepoznatljiv pečat sjajnog dramaturga. Ni sam, vjerojatno, ne zna koliko je nominacija za Nagradu hrvatskog glumišta osvojio, kao i najvažnijih nagrada za nove drame u Hrvatskoj, tj. Nagrada “Marin Držić”.

Njegove drame bave se temama koje gledateljima doslovno želudac vežu u čvor. Takva je primjerice drama “Nestajanje”, koju je javnost upoznala kao odličnu radiodramu, a danas je zagrebačka kazališna publika može gledati na sceni HNK Zagreb, beogradska u čuvenom Ateljeu 212, a odnedavno i ljubljanska u Mestnom gledališču ljubljanskom. Nimalo čudno da je upravo taj naslov toliko prisutan u regiji, jer priča je to o naoko skladnoj obitelji čiji je pater familias ugledni znanstvenik, uzoran suprug i otac. No kroz pukotine života te obitelji, međuodnose onih koji zapravo sve znaju, ali šute, na vidjelo izlazi pravo lice tog čovjeka, seksualnog predatora koji ne samo da napada dječake, nego za žrtve bira one posebno ranjive, poput Marka, šestogodišnjeg dječaka oštećenog sluha. Njega u “Nestajanju” gledatelji sreću u odrasloj dobi, kada se moraju suočiti s unutrašnjim paklom u kojem je odrastalo to dijete i mukama mladog čovjeka koji je osoba koja nestaje.

Ključne riječi
kultura Nagrada hrvataskog glumišta dramaturg pedagog predstava kazalište Držić u ZKM-u ZKM tomislav zajec

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Kazališni redatelj Saša Božić
2
Saša Božić ima novu predstavu

'Pitam se što se dogodilo između vremena Tita i vremena Mamića? Između političkog ideala i totalne deziluzije?'

Premijera predstave "Kao da je bilo nekad, kao da je bilo tu“ koju Božić režira po svoje dvije kratke priče, je 25. studenog u Centru kulture Trešnjevka. Radnja prati dvije žene, majku Mariju ( njena priča događa se u Jugoslaviji 80-ih) i kćer Anu (čija priča obrađuje 90-te i 2000-te). To je ujedno i priča o trešnjevačkoj tekstilnoj tvornici Savremenoj ženi koja se ugasila 1993., kroz koju autor istražuje neutaženu želju i potragu za ljubavi - potragu za smislom, svrhom i vlastitim identitetom. Glavne uloge igraju Sara Stanić i Jelena Hadži-Manev

Učitaj još

Kupnja