Zagrebačko glazbeno proljeće

'Slavimo 150. rođendan Nazora i 90. obljetnicu prvog izdanja Krležinih 'Balada Petrice Kerempuha', a festival zatvara koncert 'Arsen''

Zagreb: Predstavljanje festivala Zagrebačko glazbeno proljeće
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Tea Radović
11.03.2026.
u 16:01

Zagrebačko glazbeno proljeće održat će se od 20. do 22. ožujka u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, a ovogodišnje izdanje posvećeno je hrvatskoj vokalnoj lirici

Sljedećeg vikenda, od 20. do 22. ožujka, u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinkog održat će se treće izdanje Zagrebačkog glazbenog proljeća, festivala posvećenog hrvatskoj glazbenoj baštini čija je ovogodišnja tema "Glazba - poezija".

Manifestacija ponovno donosi šaroliki program, a nešto više o izvedbama te samom festivalu saznali smo na konferenciji za medije na kojoj su sudjelovali Dawid Runtz, šef dirigent Zagrebačke filharmonije i umjetnički ravnatelj Zagrebačkog glazbenog proljeća, Filip Fak, ravnatelj Zagrebačke filharmonije, Matija Meić, operni pjevač i kurator dijela festivalskog programa, te Nina Čalopek, ravnateljica Lisinskog te autorica kocepta i sadržaja Zagrebačkog glazbenog proljeća.

- Iako brojka tri zvuči skromno, za mene je treće izdanje festivala veliki iskorak, posebice ako uzmemo u obzir i naš nulti festival koji je bio posvećen Dori Pejačević, pa bih rekla da smo sa Zagrebačkim glazbenim proljećem uspjeli. Već sada imamo jednu malu održivu produkciju i drago mi je što u Zagrebu postoji šarmantni festival u obliku ne samo posvete hrvatskoj glazbenoj baštini, već i konkretnog nastojanja da našu glazbenu baštinu prezentiramo na jedan drugačiji način, ali i da o njoj razgovaramo - rekla je Nina Čalopek.

Zagreb: Predstavljanje festivala Zagrebačko glazbeno proljeće
Ravnateljica KD Lisinski te autorica koncepta i sadržaja Zagrebačkog glazbenog proljeća Nina Čalopek
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Ovogodišnje Zagrebačko glazbeno proljeće bit će i u znaku 90. obljetnice prvog izdanja "Balada Petrice Kerempuha" Miroslava Krleže koje su kamen temeljac hrvatske kulture, a ne možemo prekočiti ni 150. obljetnicu rođenja Vladimira Nazora, pjesnika koji je, usudila bih se reći, najviše utjecao na hrvatske skladatelje, a čini to i danas. Također, kada govorimo o glazbi i poeziji, bilo bi neispravno preskočiti šansonu, pa smo jedan krak našeg programa, točnije koncert zatvaranja, posvetili Arsenu Dediću. Sljedeću nedjelju tako ćemo imati prilike čuti ne samo njegove šansone, već i filmsku glazbu, a bit će to hommage njegovu radu i svemu onome što nam je ostavio - dodala je Čalopek. Ono što će posebno razveseliti sve zainteresrane jest činjenica da je i ovoga puta ulazak na gotovo sva događanja besplatan, no iznimka je koncert "Arsen", na kojem će nastupiti Rade Šerbedžija, Miroslav Tadić i Zagrebački solisti.

Cjelokupni program u petak će otvoriti promocija notnih izdanja skladbi Ive Lhotke-Kalinskog, Ivane Lang i Anđelka Klobučara, koje će iste večeri biti izvedene na svečanom koncertu, a posebna poslastica očekuje nas i u subotu. Naime, na pozornici Lisinskog tada ćemo imati prilike vidjeti četiri koncerta popijevki mahom hrvatskih skladatelja koje će izvesti sveukupno 14 solista, a nešto više o tome rekao je kurator ovog dijela programa Matija Meić, koji će također sudjelovati u nekoliko izvedbi.

- Jedna je od najzastupljenjih formi u obrazovanju pjevača jest popijevka ili solo pjesma, no ona se profesionalno izvodi vrlo malo. Nažalost, od zagrebačkog potresa, pandemije i oštećenja određenih dvorana, koje su trenutno u obnovi ili ju čekaju, tradicija izvođenja popijevki u Hrvatskoj gotovo je zamrla i upravo zbog toga mi je drago što je Lisinski jedan dan festivala odlučio posvetiti isključivo ovoj glazbenoj formi - rekao je operni pjevač.

Matija Meić
Operni pjevać i kurator dijela programa festivala Matija Meić
Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Primjerice, narodi poput Njemaca i Austrijanaca iznimno cijene, izvode i izdaju svoje popijevke, čak do te mjere da postoji nekoliko škola o tome kako se izvodi Schubert, i smatram da je to jedan uzor koji možemo slijediti jer nam materijala zasigruno ne nedostaje - zaključio je Meić.

Ključne riječi
kultura konferencija za medije Matija Meić Dawid Runtz Filip Fak Nina Čalopek koncertna dvorana Vatroslav Lisinski glazba festival Zagrebačko glazbeno proljeće

