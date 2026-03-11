Karla Kostadinovski dobitnica Gorana za mlade pjesnike, Milku Valentu Goranov vijenac

Na 63. Goranovu proljeću, koje će se od 19. do 22. ožujka održati u Zagrebu, Lukovdolu i Rijeci, nastupit će četrdesetak pjesnikinja i pjesnika iz Hrvatske i svijeta, a bit će dodijeljene i nagrade Goranov vijenac i Goran za mlade pjesnike.

Goranovo proljeće je najvažniji hrvatski i jedan od najdugovječnijih svjetskih pjesničkih festivala posvećen živim pjesničkim glasovima - domaćim, regionalnim, europskim i svjetskim – uspomeni na Ivana Gorana Kovačića te ideji pjesništva kao jednog od oblika borbe za osobnu i univerzalnu slobodu, priopćio je tim Goranova proljeća.

Na svečanoj dodjeli nagrada u Lukovdolu 21. ožujka nagrada Goranov vijenac za ukupan doprinos hrvatskom pjesništvu ove godine bit će dodijeljena književniku Milku Valentu, autoru 37 knjiga čiji su radovi prevedeni na brojne jezike.

Nagradu Goran za mlade pjesnike dobiva Karla Kostadinovski za rukopis "Sebevražda", zbirku koja kroz autoironiju i motive obiteljskih trauma, anksioznosti i urbanog života tematizira iskustvo mlade generacije u suvremenom društvu.

Milko Valent Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Program u Zagrebu održat će se u atriju kazališta Gavella 19. ožujka. Festival će biti otvoren zajedničkim čitanjem petnaest međunarodnih i petnaestak domaćih pjesnika, među kojima su i ovogodišnji laureati nagrada Goranov vijenac i Goran za mlade pjesnike.

Studenti Muzičke akademije premijerno će izvesti komorna djela na stihove Ivana Gorana Kovačića, bit će prikazani videoradovi studenata ADU-a, a minikoncert će održati Darko Rundek i Ana Kovačić.

U Antikvarijatu Ex libris u Rijeci 20. ožujka bit će predstavljena Antologija poljske poezije 20. i 21. stoljeća "Drugog kraja svijeta neće biti" prevoditeljice Đurđice Čilić, uz sudjelovanje pjesnikinje Ilone Witkowske. Istoga dana održat će se i program posvećen europskoj mreži pjesničkih festivala Versopolis, na kojem nastupaju Eiríkur Örn Norðdahl (Island) i Niillas Holmberg (Finska), a njihove će knjige biti besplatno dostupne na više jezika.

U Dvorani Filodrammatica u Rijeci 21. ožujka održat će se veliko pjesničko čitanje uz ovogodišnje laureate i dvadesetak domaćih i stranih pjesnika. Festival će završiti u nedjelju, 22. ožujka na sceni F22 ADU-a u Zagrebu nastupima laureata i gostiju, uz glazbeni program Le Zbora i kantautorice Ive Bobanović.