Urnebesna skulptura Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina osvanula u Washingtonu

U utorak ujutro 10. ožujka, posjetitelje i prolaznike na poznatom National Mallu u Washingtonu, nedaleko od zgrade američkog Kapitola, dočekao je nesvakidašnji prizor. Na travnjaku je osvanula gotovo četiri metra visoka, zlatnom bojom obojana skulptura nazvana "King of the World".

Instalacija prikazuje američkog predsjednika Donalda Trumpa kako s leđa grli pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina, dok obojica stoje na replici pramca broda u kultnoj pozi koju su u filmu Titanic proslavili Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. Iza ove provokativne umjetničke akcije stoji anonimni gerilski kolektiv The Secret Handshake, koji je već ranije satiričnim radovima kritizirao Trumpovu administraciju.

Uz samu skulpturu, umjetnici su postavili i deset velikih transparenata s fotografijama Trumpa i Epsteina, uz slogan "Make America Safe Again" i izmijenjenim logotipom Ministarstva pravosuđa. Na postolju spomenika stoji plaketa s porukom: "Tragična ljubavna priča između Jacka i Rose izgrađena je na luksuznim putovanjima, razuzdanim zabavama i tajnim aktovima. Ovaj spomenik odaje počast vezi između Donalda Trumpa i Jeffreyja Epsteina, prijateljstvu naizgled izgrađenom na luksuznim putovanjima, razuzdanim zabavama i tajnim aktovima."

Umjetnici su objasnili da su inspiraciju pronašli u Trumpovim objavama na društvenim mrežama gdje se prozvao kraljem, pa su ga odlučili prikazati kao "kralja svijeta" u kontekstu jedne od najprepoznatljivijih filmskih referenci.

People look at a statue depicting U.S. President Donald Trump and convicted sex offender Jeffrey Epstein, entitled “The King of the World”, on the National Mall in Washington, D.C., U.S., March 10, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein Photo: Evelyn Hockstein/REUTERS Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Skupina The Secret Handshake odgovorna je za čitav niz instalacija koje su se pojavile u Washingtonu tijekom protekle godine. U rujnu 2025. postavili su instalaciju pod nazivom "Best Friends Forever", koja je prikazivala dvojac kako se drži za ruke i veselo poskakuje. Ta je skulptura, unatoč posjedovanju važeće dozvole za postavljanje do 28. rujna, uklonjena od strane policije za manje od 24 sata, što je dovelo do žestokih kritika i optužbi za gušenje slobode govora.

Neke od njihovih akcija uključuju i podne naljepnice u stilu holivudske Staze slavnih, nazvane "Jeffrey Epstein Walk of Shame", s imenima moćnika povezanih s Epsteinom, ali i skulptura "Dictator Approved" koja je prikazivala divovski zlatni palac kako gnječi krunu Kipa slobode.