Arnold Schwarzenegger nakon više od 40 godina vraća se kao Conan Barbarin

Na Arnold Sports Festivalu u Ohiju Arnold Schwarzenegger (78) potvrdio je ono o čemu se desetljećima šuškalo. Vraća se ulozi koja ga je lansirala među holivudske zvijezde, ulozi Conana Barbarina. Čak četrdeset i četiri godine nakon originalnog filma, u razvoju je treći nastavak pod radnim naslovom "King Conan", a projekt je u rukama studija 20th Century Studios.

Za scenarij i režiju zadužen je Christopher McQuarrie, Oscarom nagrađeni scenarist i redatelj koji stoji iza posljednja četiri filma iz franšize "Nemoguća misija" te blockbustera "Top Gun: Maverick".

Schwarzenegger je publici otkrio i neke detalje radnje, kazavši kako je to "sjajna priča u kojoj je Conan bio kralj punih 40 godina, postao je samozadovoljan i sada ga polako istjeruju iz kraljevstva". Njegov pad s trona pokrenut će lavinu sukoba koji će ga natjerati da se vrati svojim korijenima. Schwarzenegger je najavio film pun ludila, nasilja, magije i čudovišta, dodavši kako će moderna tehnologija i veliki budžet omogućiti vizualni spektakl kakav osamdesetih nije bio moguć.

Uloga će, naglasio je glumac, biti prilagođena njegovim godinama. Scenarij se neće pretvarati da je on i dalje mišićavi ratnik u tridesetima. "Ne pišu ulogu kao da imam 40 godina. Pišu je da bude prikladna mojim godinama. I dalje ću ja tamo prašiti turove, ali bit će drugačije", poručio je.

Originalni film Conan Barbarin iz 1982. godine, u režiji Johna Miliusa postao je kultni klasik i definirao je žanr fantastičnog filma osamdesetih. Dvije godine kasnije uslijedio je nastavak "Conan The Destroyer", a planirani treći film nikada nije realiziran jer je Schwarzenegger u to vrijeme bio zauzet snimanjem "Predatora". Franšizu su kasnije pokušali oživjeti 2011. godine s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi, no film nije ostvario uspjeh. "Kralj Conan" stoga će ignorirati taj neuspjeli pokušaj i izravno nastaviti priču tamo gdje je stala prije četrdeset godina.