Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 92
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
novi film u planu

Arnold Schwarzenegger nakon više od 40 godina vraća se kao Conan Barbarin

imdb
VL
Autor
vecernji.hr
11.03.2026.
u 11:22

Nakon više od četiri desetljeća, legendarni glumac 78-godišnji glumac potvrdio je da se vraća ulozi koja ga je proslavila. Novi film, "Kralj Conan", režirat će Christopher McQuarrie, a radnja prati ostarjelog vladara koji je prisiljen ponovno uzeti mač u ruke

Na Arnold Sports Festivalu u Ohiju Arnold Schwarzenegger (78) potvrdio je ono o čemu se desetljećima šuškalo. Vraća se ulozi koja ga je lansirala među holivudske zvijezde, ulozi Conana Barbarina. Čak četrdeset i četiri godine nakon originalnog filma, u razvoju je treći nastavak pod radnim naslovom "King Conan", a projekt je u rukama studija 20th Century Studios.

Za scenarij i režiju zadužen je Christopher McQuarrie, Oscarom nagrađeni scenarist i redatelj koji stoji iza posljednja četiri filma iz franšize "Nemoguća misija" te blockbustera "Top Gun: Maverick".

Schwarzenegger je publici otkrio i neke detalje radnje, kazavši kako je to "sjajna priča u kojoj je Conan bio kralj punih 40 godina, postao je samozadovoljan i sada ga polako istjeruju iz kraljevstva". Njegov pad s trona pokrenut će lavinu sukoba koji će ga natjerati da se vrati svojim korijenima. Schwarzenegger je najavio film pun ludila, nasilja, magije i čudovišta, dodavši kako će moderna tehnologija i veliki budžet omogućiti vizualni spektakl kakav osamdesetih nije bio moguć. 

Uloga će, naglasio je glumac, biti prilagođena njegovim godinama. Scenarij se neće pretvarati da je on i dalje mišićavi ratnik u tridesetima. "Ne pišu ulogu kao da imam 40 godina. Pišu je da bude prikladna mojim godinama. I dalje ću ja tamo prašiti turove, ali bit će drugačije", poručio je. 

Originalni film Conan Barbarin iz 1982. godine, u režiji Johna Miliusa postao je kultni klasik i definirao je žanr fantastičnog filma osamdesetih. Dvije godine kasnije uslijedio je nastavak "Conan The Destroyer", a planirani treći film nikada nije realiziran jer je Schwarzenegger u to vrijeme bio zauzet snimanjem "Predatora". Franšizu su kasnije pokušali oživjeti 2011. godine s Jasonom Momoom u glavnoj ulozi, no film nije ostvario uspjeh. "Kralj Conan" stoga će ignorirati taj neuspjeli pokušaj i izravno nastaviti priču tamo gdje je stala prije četrdeset godina.

Ključne riječi
film conan barbarin Conan Arnold Schwarzenegger

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

PROROČANSKa budućnost opsesije slavom

Večeras gledamo 'Kralja komedije': Zašto je najveći Scorseseov promašaj zapravo njegovo genijalno remek-djelo

Iako je u vrijeme izlaska doživio potpuni fijasko na kino blagajnama, ovaj film Martina Scorsesea "Kralj komedije" danas se smatra kultnim klasikom i jednim od najvažnijih filmova 20. stoljeća. Riječ je o zastrašujuće preciznom proročanstvu moderne opsesije slavom, koje krasi jedna od najneugodnijih i najboljih uloga Roberta De Nira. Film nije smiješan na klasičan način; njegov humor proizlazi iz očaja, neugode i tragične realnosti lika koji je spreman postati "kralj na jednu noć, radije nego šonjo cijelog života"

Kako smo 'jugićem' prešli Ameriku i snimili film

'U Yugu vrijeme sporije teče, a kvarovi stvaraju prijateljstva. Taj auto je totalna rock zvijezda!'

Pune 33 godine nakon što je posljednji Yugo uvezen u Ameriku, dvojica mladih autora iz Srbije, Aleksa Borković i Filip Grujič, odlaze s njim u Ameriku, od New Yorka do Los Angelesa, kroz 23 savezne države i voze 10 tisuća kilometara, sve kako bi ispričali priču o izvozu malog socijalističkog automobila u kompetitivnu Reaganovu Ameriku 80-ih godina. Njihov dokumentarac o tom putovanju "Yugo ide u Ameriku" svjetsku premijeru ima 18. ožujka u Kopenhagenu na CPH:DOX festivalu

Rome, Hotel Della Ville - HBO Max Presentation Photocall
Premium sadržaj
Ekskluzivno: posjetili smo studio svjetski popularne serije

Kreator 'Industrije' Konrad Kay: 'U svijetu se više i ne skriva ta suluda želja za moći. Trump se uopće ne ispričava zbog toga što želi'

Ekskluzivno za Obzor posjetili smo studio u Cardiffu, u kojem se snimala posljednja sezona HBO-ove svjetski popularne 'Industrije', a tom smo prilikom razgovarali s jednom od glavnih zvijezda i kreatorima serije koja je otvorila brojna pitanja o svijetu i vremenu u kojem živimo i koji nas oblikuju

"Vladimir"
NOVI NETFLIXOV HIT

Svi pričaju o 'Vladimiru': Unatoč podijeljenim kritikama, provokativni triler s Rachel Weisz u samo 72 sata zasjeo je na vrh gledanosti

Jedva da je prošlo nekoliko dana od premijere, a nova Netflixova miniserija "Vladimir" već je postala glavna tema razgovora i apsolutni broj jedan po gledanosti u Hrvatskoj. Mračna, duhovita i zavodljiva priča o opsesiji i zabranjenoj žudnji, predvođena oskarovkom Rachel Weisz i zvijezdom u usponu Leom Woodallom, dokazuje da ponekad podijeljena mišljenja kritike samo dodatno raspiruju znatiželju publike

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!