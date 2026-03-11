Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 60
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROROČANSKa budućnost opsesije slavom

Večeras gledamo 'Kralja komedije': Zašto je najveći Scorseseov promašaj zapravo njegovo genijalno remek-djelo

IMDB
VL
Autor
Vecernji.hr
11.03.2026.
u 10:13

Iako je u vrijeme izlaska doživio potpuni fijasko na kino blagajnama, ovaj film Martina Scorsesea "Kralj komedije" danas se smatra kultnim klasikom i jednim od najvažnijih filmova 20. stoljeća. Riječ je o zastrašujuće preciznom proročanstvu moderne opsesije slavom, koje krasi jedna od najneugodnijih i najboljih uloga Roberta De Nira. Film nije smiješan na klasičan način; njegov humor proizlazi iz očaja, neugode i tragične realnosti lika koji je spreman postati "kralj na jednu noć, radije nego šonjo cijelog života"

Film Martina Scorsesea "Kralj komedije", koji se večeras prikazuje na HRT3, snimljen je davne 1982. godine, odmah nakon njegovog Oscarom nagrađenog "Razjarenog bika".

"Kralj komedije" bio je drastičan zaokret za Scorsesea. Umjesto visceralnog nasilja i kinetičke energije, publici je ponudio hladnu, satiričnu psihološku dramu koja se poigravala s granicama humora i jeze. Priča prati Ruperta Pupkina (Robert De Niro), deluzijskog i patetičnog stand-up komičara koji je opsjednut idejom da postane slavan. Njegov je idol Jerry Langford (Jerry Lewis), slavni voditelj talk-showa, a Pupkin vjeruje da mu je samo jedan nastup u Langfordovoj emisiji potreban da ostvari svoj "američki san". Kada ga Langford i njegova produkcija uporno odbijaju, Pupkin, uz pomoć jednako opsesivne obožavateljice Mashe (Sandra Bernhard), odlučuje oteti svog idola kako bi ucijenio televizijsku kuću i dobio svojih petnaest minuta slave.

Ono što film čini toliko moćnim i danas relevantnim jest njegova sposobnost da u gledatelju izazove duboku nelagodu. Scorsese namjerno briše granicu između stvarnosti i Pupkinovih fantazija. U jednom trenutku gledamo Pupkina kako u podrumu svoje majke vodi zamišljene, prijateljske razgovore s Langfordom, a već u sljedećem te fantazije postaju toliko uvjerljive da više nismo sigurni što je stvarno. Taj stil, preteča onoga što danas zovemo "cringe humorom", tjera nas da se osjećamo kao suučesnici u Pupkinovoj zabludi, stvarajući napetost koja je gotovo nepodnošljiva. Film nije smiješan na klasičan način; njegov humor proizlazi iz očaja, neugode i tragične realnosti lika koji je spreman postati "kralj na jednu noć, radije nego šonjo cijelog života".

Glumačke izvedbe su stup filma. Robert De Niro ovdje je pružio jednu od svojih najkompleksnijih i najhrabrijih uloga. Njegov Pupkin nije zlikovac u tradicionalnom smislu, već duboko usamljena i žalosna figura čija vas upornost istovremeno iritira i fascinira. S druge strane, legendarni komičar Jerry Lewis igra potpuno suprotnu ulogu od onih po kojima je poznat. Njegov Jerry Langford je ciničan, umoran i suzdržan, dekonstrukcija vlastite persone slavne osobe koja se svakodnevno nosi s nametljivim obožavateljima. Uloga je prvotno ponuđena tadašnjem stvarnom kralju talk-showa, Johnnyju Carsonu, koji ju je odbio, no Lewis je u nju unio autentično iskustvo života pod opsadom javnosti, što je izvedbu učinilo savršenom.

Priča filma duboko je ukorijenjena u stvarnosti. Scenarist Paul D. Zimmerman inspiraciju je dobio pročitavši članak o opsesivnom obožavatelju Johnnyja Carsona. Jeziva slučajnost htjela je da film izađe u razdoblju kada je Amerika bila potresena stvarnim posljedicama toksične slave. Samo dvije godine prije premijere, Johna Lennona ubio je poremećeni obožavatelj, a John Hinckley Jr., opsjednut glumicom Jodie Foster nakon što ju je vidio u Scorseseovom "Taksistu", pokušao je izvršiti atentat na predsjednika Ronalda Reagana. Zbog tih događaja, mračna tema filma "Kralj komedije" o stalkeru koji prelazi granicu postala je previše stvarna i uznemirujuća za tadašnju publiku.

Snimanje je bilo jednako mučno kao i sama tema filma. Scorsese je bio fizički iscrpljen i patio od upale pluća, što je pridonijelo sterilnom i hladnom vizualnom stilu. Kako bi izvukao autentičnu reakciju od Jerryja Lewisa u ključnoj sceni svađe, De Niro je, uz Scorseseovo dopuštenje, na setu koristio antisemitske uvrede, znajući da će to istinski razbjesniti Lewisa. Iako se kasnije ispričao, Lewis je bio toliko pogođen tom metodom da je izjavio kako više nikada neće raditi s De Nirom. Svi ti elementi stvorili su djelo koje je kritika proglasila hladnim i odbojnim, a publika ga je u potpunosti ignorirala. Film je doživio katastrofalan komercijalni neuspjeh, zaradivši tek 2,5 milijuna dolara na budžet od 19 milijuna. Scorsese se kasnije prisjetio kako je na Staru godinu 1983. gledao emisiju "Entertainment Tonight" koja je "Kralja komedije" proglasila "promašajem godine", što ga je bacilo u duboku egzistencijalnu krizu.

Vrijeme je, međutim, ispravilo nepravdu. Danas se "Kralj komedije" smatra vizionarskim djelom koje je predvidjelo uspon reality televizije, kulturu influencera i fenomen ljudi koji postaju "poznati jer su poznati". Film je postao kultni klasik, a njegov utjecaj vidi se u mnogim kasnijim djelima, najočitije u blockbusteru "Joker" (2019.) Todda Phillipsa, koji svoju priču, ton i glavnog lika Arthura Flecka izravno temelji na Rupertu Pupkinu. U ironičnom obratu sudbine, De Niro u "Jokeru" igra ulogu voditelja talk-showa, zatvarajući tako puni krug. 

Ključne riječi
Jerry Lewis HRT3 Martin Scorsese kralj komedije Robert De Niro

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Kako smo 'jugićem' prešli Ameriku i snimili film

'U Yugu vrijeme sporije teče, a kvarovi stvaraju prijateljstva. Taj auto je totalna rock zvijezda!'

Pune 33 godine nakon što je posljednji Yugo uvezen u Ameriku, dvojica mladih autora iz Srbije, Aleksa Borković i Filip Grujič, odlaze s njim u Ameriku, od New Yorka do Los Angelesa, kroz 23 savezne države i voze 10 tisuća kilometara, sve kako bi ispričali priču o izvozu malog socijalističkog automobila u kompetitivnu Reaganovu Ameriku 80-ih godina. Njihov dokumentarac o tom putovanju "Yugo ide u Ameriku" svjetsku premijeru ima 18. ožujka u Kopenhagenu na CPH:DOX festivalu

Rome, Hotel Della Ville - HBO Max Presentation Photocall
Premium sadržaj
Ekskluzivno: posjetili smo studio svjetski popularne serije

Kreator 'Industrije' Konrad Kay: 'U svijetu se više i ne skriva ta suluda želja za moći. Trump se uopće ne ispričava zbog toga što želi'

Ekskluzivno za Obzor posjetili smo studio u Cardiffu, u kojem se snimala posljednja sezona HBO-ove svjetski popularne 'Industrije', a tom smo prilikom razgovarali s jednom od glavnih zvijezda i kreatorima serije koja je otvorila brojna pitanja o svijetu i vremenu u kojem živimo i koji nas oblikuju

"Vladimir"
NOVI NETFLIXOV HIT

Svi pričaju o 'Vladimiru': Unatoč podijeljenim kritikama, provokativni triler s Rachel Weisz u samo 72 sata zasjeo je na vrh gledanosti

Jedva da je prošlo nekoliko dana od premijere, a nova Netflixova miniserija "Vladimir" već je postala glavna tema razgovora i apsolutni broj jedan po gledanosti u Hrvatskoj. Mračna, duhovita i zavodljiva priča o opsesiji i zabranjenoj žudnji, predvođena oskarovkom Rachel Weisz i zvijezdom u usponu Leom Woodallom, dokazuje da ponekad podijeljena mišljenja kritike samo dodatno raspiruju znatiželju publike

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!