Preminuo je Petar Gudelj, veliki pjesnik, mistični Mediteranac i plemeniti gorštak

Odlazak američkog hit-autora

Preminuo pisac Tom Robbins čiji se romani čitaju kao književni LSD

Vijest o autorovoj smrti objavila je njegova supruga Alexa Robbins na Facebooku, imao je 92 godine. Robbins je udovoljavao hipijevskim senzibilitetima mladih ljudi počevši od ranih 1970-ih knjigama koje su imale sveobuhvatnu filozofiju onoga što je on nazivao "ozbiljnom zaigranošću". Najpoznatija djela su mu "Even Cowgirls Get the Blues", "Another Roadside Attraction" i "Still Life With Woodpecker"