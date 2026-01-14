Potpuno besplatno pogledajte šest nagrađivanih filmova iz regije, među njima su sjajni 'Fiume o morte!', 'Nakon ljeta'...

Četvrto po redu Zimsko izdanje Mreže festivala Jadranske regije, na kojem će publika u kinima i online moći besplatno pogledati izbor nagrađivanih regionalnih filmova, održat će se od 22. siječnja do 5. veljače, a u Zagrebu ga otvara film Igora Bezinovića "Fiume o morte!" .

Bit će prikazano šest nagrađivanih filmova iz regije: "Fiume o morte!" Igora Bezinovića, "Nakon ljeta" Danisa Tanovića, "Obiteljska terapija" Sonje Prosenc, "Majka Mara" Mirjane Karanović, "Živi i zdravi" Ivana Marinovića i "Planeta 7693" Gojka Bekuljana.

Program započinje 22. siječnja besplatnim kinoprojekcijama u Zagrebu, Sarajevu, Beogradu, Ljubljani, Herceg Novom i Skoplju, dok će svi filmovi od 23. siječnja biti dostupni i online putem platforme ondemand.kinomeetingpoint.ba.

Dokudramom "Fiume o morte!" o šesnaestomjesečnoj okupaciji Rijeke i kontroverznoj povijesnoj figuri talijanskog pjesnika, novinara, aristokrata i vojnog časnika, fašista Gabrijela D’Annunzija otvara se Zimsko izdanje festivala u Zagrebu u kinu Kaptol Boutique Cinema.

Zatim slijedi komična drama "Nakon ljeta", koja prati mladu ženu koja dolazi na otok zbog nasljedstva, ali se suočava s vlastitom prošlošću, obiteljskim tajnama i pitanjima identiteta.

"Family Therapy" (“Odrešitev za začetnike”) psihološka je drama koja prati naizgled savršenu obitelj čiji se privid stabilnosti urušava dolaskom mladog stranca. Njegovo prisustvo razotkriva potisnute strahove, skrivene slabosti i duboko ukorijenjene poremećaje u obiteljskim odnosima, dok je "Majka Mara" intimna drama o gubitku, tugovanju i neočekivanoj bliskosti između majke i prijatelja njenog preminulog sina.

Film "Živi i zdravi" priča je o svadbi koja se odvija unatoč odluci mladenke da odustane od braka, dok film "Planeta 7693" donosi priču o dječaku koji uz pomoć neobične prijateljice pokušava popraviti narušene odnose u svojoj obitelji.

Zimsko izdanje Mreže festivala Jadranske regije realizira se kao zajednički projekt vodećih filmskih festivala u regiji – Festivala autorskog filma Beograd, Sarajevo Film Festivala, Ljubljanskog međunarodnog filmskog festivala, Zagreb Film Festivala, Filmskog festivala Herceg Novi i festivala Manaki Brothers iz Sjeverne Makedonije.